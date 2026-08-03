EnglishHindi

Explainer: प्रशांत किशोर ने कमबैक के लिए बांकीपुर को ही क्यों चुना? तय थी हार फिर कैसे बदल दी बाज़ी? उपचुनाव नतीजों के मायने

बांकीपुर विधानसभा सीट को बिहार की सबसे हाई-प्रोफाइल और 'VIP' शहरी सीटों में गिना जाता है. चुनाव आयोग के मुताबिक, इस विधानसभा सीट पर 3,79,420 वोटर्स हैं. इस सीट पर कायस्थ वोटर्स सबसे निर्णायक माने जाते हैं.

Written by: Anjali Karmakar
Published: August 3, 2026, 8:38 PM IST
Explainer: प्रशांत किशोर ने कमबैक के लिए बांकीपुर को ही क्यों चुना? तय थी हार फिर कैसे बदल दी बाज़ी? उपचुनाव नतीजों के मायने
बांकीपुर में जन सुराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर 19,324 वोटों से जीते हैं. उन्हें कुल 64,151 वोट मिले. वोट पर्सेंटेज 49.23% रहा. (PTI)
  • बांकीपुर से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं नितिन नवीन
  • चुनावी रणनीतिकार से उम्मीदवार बने प्रशांत किशोर
  • 2022 में की थी जन सुराज यात्रा, 2024 में बनाई पार्टी
  • 2025 के बिहार चुनाव में PK की पार्टी को नहीं मिली एक भी सीट

बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीटों 30 जुलाई को हुए उपचुनाव के नतीजे सोमवार (3 अगस्त) को आ चुके हैं. बांकीपुर में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है. BJP का गढ़ माने जाने वाले इस सीट पर चुनावी रणनीतिकार से उम्मीदवार बने प्रशांत किशोर ने ‘नवीन’ शुरुआत की है. ‘नवीन’ इसलिए, क्योंकि ये सीट BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके नितिन नवीन की सीट थी. राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी. नितिन लगातार 5 बार से इस सीट से विधायक रहे थे. वहीं, मध्य प्रदेश के दतिया सीट में कांग्रेस के घनश्याम सिंह और गुजरात की मंजलपुर में सतेन्द्रभाई (सतीश) पटेल ने जीत हासिल की है.

बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत सिर्फ एक सीट का नतीजा नहीं है. करीब तीन दशक से BJP का गढ़ मानी जाने वाली सीट पर जीत दर्ज कर जन सुराज को पहली बड़ी चुनावी सफलता मिली है. यह जीत इसलिए भी अहम है, क्योंकि पहली बार प्रशांत किशोर खुद विधायक बनकर बिहार विधानसभा पहुंचेंगे. इससे विधानसभा के भीतर और बिहार की राजनीति में कई नए समीकरण बन सकते हैं.

और पढ़ें: बिहार चुनाव में हुए थे फेल, अब बांकीपुर में मिली संजीवनी, बिहार में 'PK' की नवीन शुरुआत के मायने

आइए जानते हैं, बांकीपुर में PK की जीत कितनी बड़ी है? इससे बिहार में क्या बदल जाएगा? दतिया में कांग्रेस और मंजलपुर सीट में BJP की जीत के क्या मायने हैं:-

बांकीपुर, दतिया और मंजलपुर सीट में किसे कितने वोटों से मिली जीत?

  • बिहार के बांकीपुर में जन सुराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर 19,324 वोटों से जीते हैं. उन्हें कुल 64,151 वोट मिले. वोट पर्सेंटेज 49.23% रहा. BJP कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा को 44,827 वोट मिले. इनका वोट पर्सेंटेज 34.40% रहा. दोनों के बीच जीत का अंतर 19,324 वोट रहा. वहीं, RJD कैंडिडेट रेखा कुमारी गुप्ता 14,273 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहीं. उनका वोट पर्सेंटेज 10.95% रहा. उपचुनाव में कुल 1,30,313 वोट पड़े. इनमें से लगभग हर दूसरा वोट प्रशांत किशोर के पक्ष में गया.
  • मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने 6,016 वोटों से जीत दर्ज की. उन्होंने BJP कैंडिडेट आशुतोष तिवारी को हराया. घनश्याम सिंह को 42.39% और आशुतोष तिवारी को 38.57% वोट मिले. दोनों के बीच जीत का अंतर 6,016 वोट रहा. तीसरे स्थान पर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के दामोदर यादव ‘मंडल’ रहे. उन्हें 22,527 वोट (14.30%) मिले.
  • वहीं, गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर सीट में BJP के सतेन्द्रभाई (सतीश) पटेल ने 30630 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की. उन्होंने कांग्रेस के भिखाभाई रबारी को हराया. भिखाभाई रबारी को 24,585 वोट मिले.

2025 के बिहार चुनाव में मिली थी करारी हार

  • प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2024 में जन सुराज पार्टी बनाई थी. नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने 243 में से 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे. प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में हट गए थे. जन सुराज पार्टी के लिए बिहार विधानसभा का चुनाव एक बड़ा रियलिटी चेक था.
  • बिहार चुनाव में जन सुराज एक भी सीट नहीं जीत पाई. मढ़ौरा सीट पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही. पार्टी का वोट शेयर 3.4% रहा. उसे कुल 16,77,583 वोट मिले.
  • इस करारी हार के बाद जन सुराज के वजूद और क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े हो गए. इसके बाद प्रशांत किशोर ने कमबैक के लिए इंतजार किया. बिहार चुनाव में मिली हार से प्रशांत किशोर ने सबक भी लिए. ग्राउंड लेवल पर काम शुरू किया. अपनी स्ट्रैटजी भी बदली.

बांकीपुर सीट को ही क्यों चुना?

बांकीपुर BJP का मजबूत किला है. 1995 से यहां BJP चुनाव नहीं हारी है. यहां BJP को हमेशा 50% से ज्यादा वोट मिले और पार्टी कभी नहीं हारी थी. फिर भी प्रशांत किशोर ने इस सीट को कमबैक के लिए चुना. इसके दो प्रमुख वजहें हो सकती हैं. पहली- हाइप्रोफाइल सीट होने के नाते फ्री में प्रमोशन. दूसरी- BJP के अभेद्य किले वाले नैरेटिव को तोड़ना.

पॉलिटिकल एनालिस्ट रशिद किदवई कहते हैं, “BJP के गढ़ में सीधे खुद उतरने से प्रशांत किशोर को लेकर मीडिया में चल रहीं सारी अटकलों पर फुल स्टॉप लग गया. जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आ गया. नितिन नवीन की इस सीट को BJP का गढ़ बताकर प्रमोट किया जा रहा था. इसका सीधा फायदा PK ले गए.”

PK की जीत के फैक्टर?

नितिन नवीन की इस सीट पर प्रशांत किशोर की हार तय मानी जा रही थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने यहां बंपर जीत हासिल की है. इसके 3 फैक्टर हैं:-

वोटर्स को दिया नया ऑप्शन: बिहार की राजनीति शुरुआत से ही NDA (BJP+JDU+LJP) और महागठबंधन (RJD+कांग्रेस) के इर्द-गिर्द रही है. PK ने इन दोनों से इतर वोटर्स को एक नया ऑप्शन दिया.
RJD और BJP दोनों से नाराज वोटर्स तीसरे ऑप्शन की तलाश में थे. इस खाली जगह को जन सुराज पार्टी ने भर दिया.

चुनाव लड़ने का नैरेटिव बदला: PK ने चुनाव लड़ने के मुद्दे बदले. लोकल मुद्दों पर फोकस किया. PK ने हिंदू-मुस्लिम राजनीति, छात्र आंदोलन, राम मंदिर जैसे मुद्दे छुए ही नहीं. उन्होंने BJP के गढ़ में जलभराव, ट्रैफिक जाम, इंफ्रास्ट्रक्चर, हायर एजुकेशन, रोजगार और पलायन पर बातें कीं. इसका नतीजा वोट में तब्दील हुआ. वोटर्स कनेक्ट होते गए.

माइक्रो मैनेजमेंट: BJP के खिलाफ PK ने माइक्रो मैनेजमेंट भी किया. उन्होंने सवर्ण बहुल सोसायटियों, क्लबों और व्यापारिक मंडलों के साथ छोटी-छोटी बैठकें कीं. 64 झुग्गी बस्तियों में डोर टू डोर कैंपेन भी किया.

बांकीपुर में PK की जीत के मायने?

बिहार की राजनीति में बांकीपुर का नतीजा इस बात का संकेत देता है कि तीसरी राजनीतिक ताकत की चर्चा अब केवल सैद्धांतिक नहीं रही. अगर प्रशांत किशोर आने वाले महीनों में इस जीत को राज्यव्यापी अभियान में बदलने में सफल रहते हैं, तो 2030 का चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले की ओर बढ़ सकता है. हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जन सुराज अन्य सीटों पर भी इसी तरह का प्रदर्शन दोहरा पाती है या नहीं.

BJP के लिए बांकीपुर से क्या मैसेज?

संख्याबल के लिहाज से फिलहाल बांकीपुर में PK की जीत से बिहार विधानसभा की सत्ता का संतुलन नहीं बदलता. सरकार के बहुमत पर कोई तत्काल असर नहीं पड़ेगा, लेकिन राजनीतिक संदेश के स्तर पर यह जीत बेहद महत्वपूर्ण है. पहली बार प्रशांत किशोर सदन के भीतर सरकार को चुनौती देंगे और जन सुराज को एक निर्वाचित चेहरा मिलेगा. क्योंकि, पिछले कुछ सालों में बिहार में सरकार विरोधी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव रहे हैं. अगर विधानसभा में सरकार पर हमला करने वाले एक और प्रभावी वक्ता मौजूद होंगे, तो विपक्ष के भीतर भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. इसका फायदा जनता को मिलेगा.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें EXPLAINERS की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.