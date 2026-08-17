EnglishHindi

Explainer: 7 राज्यों के चुनाव से पहले BJP का ‘रिफ्रेश बटन’, नवीन टीम डिकोड, समझिए राजनीति समीकरण

BJP की नई टीम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि पूरी तरह पुराने चेहरों को हटाकर नई टीम नहीं बनाई है. वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे अनुभवी नेताओं को जगह दी गई है, वहीं युवा नेताओं को भी बड़े पद मिले हैं. राम माधव और स्मृति ईरानी की वापसी के साथ संगठन में नई पीढ़ी को आगे बढ़ाया गया है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: August 17, 2026, 7:15 PM IST
Explainer: 7 राज्यों के चुनाव से पहले BJP का ‘रिफ्रेश बटन’, नवीन टीम डिकोड, समझिए राजनीति समीकरण
नितिन नवीन 209 दिन पहले जेपी नड्डा की जगह BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे. (ANI)
  • 209 दिन बाद नितिन नवीन ने बनाई अपनी नई टीम
  • BJP IT सेल के प्रभारी अमित मालवीय हुए रिप्लेस
  • राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बनी रहेंगी उपाध्यक्ष
  • नितिन नवीन की टीम में 12 महिलाओं और 2 मुस्लिम चेहरे को जगह

अगले साल 7 राज्यों- उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इन चुनावों की तैयारी को पुख्ता करने के लिए अपनी टीम को अपग्रेड किया है. BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार (17 अगस्त 2026) को 65 सदस्यों की कोर टीम का ऐलान कर दिया. इस टीम के जरिए एक्टिव राजनीति में एक तरफ स्मृति ईरानी का कमबैक हुआ है. दूसरी ओर लंबे समय से BJP का IT सेल देख रहे अमित मालवीय को हटा दिया गया है. उनकी जगह दीपक म्हस्के अब IT सेल को लीड करेंगे.

BJP की कोर टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 16 राष्ट्रीय सचिव शामिल हैं. पहली नजर में यह संगठनात्मक फेरबदल दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे 2027 के विधानसभा चुनावों की बड़ी तैयारी साफ नजर आती है. खासतौर पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए BJP ने संगठन में अनुभव, युवा नेतृत्व, महिला प्रतिनिधित्व, सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन को एक साथ साधने की कोशिश की है.

और पढ़ें: 'मुझे पूरा भरोसा है कि...', नितिन नवीन की कोर टीम से बाहर होने के बाद आया अमित मालवीय का पहला रिएक्शन

BJP New Team Full List: नितिन की ‘नवीन टीम’ का ऐलान, स्मृति ईरानी की एंट्री – जानिये किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी

कोर टीम में चुनावी राज्यों की झलक

2027 में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सियासी मैदान है. पंजाब में BJP के लिए विस्तार की चुनौती है. उत्तराखंड में पार्टी अपनी सरकार बचाने की कोशिश करेगी. हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को हराकर सत्ता में वापसी का लक्ष्य होगा. गुजरात और गोवा में भी BJP के सामने अपनी पकड़ बनाए रखने की चुनौती रहेगी. वहीं, मणिपुर में चुनाव राजनीतिक और सामाजिक दोनों लिहाज से संवेदनशील होंगे.

ऐसे में नितिन नवीन की नई टीम को सिर्फ संगठन का नया चेहरा मानना मुश्किल है. इसमें चुनावी राज्यों के नेताओं को मिली जिम्मेदारियां बताती हैं कि पार्टी ने अगले विधानसभा चुनावों के लिए अभी से अपने राष्ट्रीय संगठन को तैयार करना शुरू कर दिया है.

यूपी पर सबसे ज्यादा फोकस

नई टीम में उत्तर प्रदेश का खास दबदबा दिखाई देता है. यूपी से 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 2 राष्ट्रीय महामंत्री, 2 राष्ट्रीय मंत्री और 2 मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं. तारिक मंसूर और रेखा वर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है. वहीं, डॉ. भोला सिंह और संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी मिली है. यूपी में फरवरी से अप्रैल 2027 के बीच चुनाव होने हैं.

TV की तुलसी से BJP की कोर टीम तक…कितनी बदल गई स्मृति ईरानी की जिंदगी, जानिए नेटवर्थ और प्रॉपर्टी की डिटेल

OBC, महिला और मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश

  • 2027 का यूपी चुनाव BJP के लिए सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है. 403 विधानसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश 2029 के लोकसभा चुनाव की जमीन भी तैयार करेगा. यही वजह है कि नितिन नवीन ने अपनी टीम में यूपी के अलग-अलग सामाजिक वर्गों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है.
  • OBC मोर्चे की कमान अमरपाल मौर्य और अल्पसंख्यक मोर्चे की जिम्मेदारी कुंवर बासित अली को दी गई है. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तारिक मंसूर की मौजूदगी भी इसी दिशा में एक संकेत है. मंसूर पसमांदा मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं, जबकि बासित अली राजपूत मुस्लिम हैं. बता दें कि BJP लंबे समय से पसमांदा मुस्लिमों तक पहुंच बनाने की कोशिश करती रही है.
  • नितिन नवीन ने हाल में यूपी के करीब 20 सांसदों से अलग-अलग मुलाकात कर जमीनी स्थिति और जातीय समीकरणों पर फीडबैक भी लिया था. यानी संगठनात्मक फेरबदल और जमीनी चुनावी तैयारी एक-दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देती है.

टीम में 12 महिलाएं

BJP अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम में 12 महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है. इनमें वसुंधरा राजे, डी. पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन दोशी, डॉ. भारती पवार और डॉ. मधुचंद्र कर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है.

वहीं, स्मृति ईरानी को महासचिव बनाया गया है. कविता पाटीदार, फांग्नोन कोन्यक और संगीता यादव को मंत्री बनाया गया है. रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा अध्यक्ष और प्रीति गांधी को सोशल मीडिया सह-संयोजक की जिम्मेदारी मिली है. नवीन की टीम में यूपी से 3, महाराष्ट्र से 2 और बाकी राज्यों की 1-1 महिला को जगह मिली है.

युवा चेहरे

  • नितिन नवीन खुद अपेक्षाकृत युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. उनकी टीम में भी युवा चेहरों को प्रमुखता मिली है. नई टीम में 40 साल से कम उम्र के छह सदस्य, 40-49 आयु वर्ग के 15 और 50-59 आयु वर्ग के 21 सदस्य हैं. राष्ट्रीय महामंत्रियों में विनोद तावड़े को छोड़कर बाकी सभी 60 वर्ष से कम उम्र के हैं.युवा मोर्चे की कमान 35 वर्षीय डॉ. हेमांग जोशी को दी गई है.
  • यह बदलाव सिर्फ 2027 के लिए नहीं है. BJP को 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए भी संगठन की नई पीढ़ी तैयार करनी है. इसलिए युवा नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देकर पार्टी एक साथ दो लक्ष्य साध रही है—तत्काल चुनावी जरूरत और भविष्य का नेतृत्व.

उत्तराखंड और पंजाब को भी नजरअंदाज नहीं किया

  • उत्तराखंड से पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है. अनिल बलूनी को मीडिया संयोजक और आलोक भट्ट को सोशल मीडिया सह-संयोजक की जिम्मेदारी मिली है.
  • पंजाब से मनप्रीत सिंह बादल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और तरुण चुघ को राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी बनाया गया है. पंजाब में BJP और शिरोमणि अकाली दल के बीच संभावित नजदीकी की अटकलें भी हाल में चर्चा में रही हैं. ऐसे में संगठन को मजबूत करना पार्टी की व्यापक पंजाब रणनीति का हिस्सा हो सकता है.

कौन हैं दीपक महस्के? जिन्हें BJP ने बनाया IT सेल का हेड, अमित मालवीय की लेंगे जगह

गुजरात के लिए भी संकेत

  • नई टीम में गुजरात को भी प्रतिनिधित्व मिला है. वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जबकि जगदीश ईश्वरभाई पटेल और रोहन गुप्ता को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है. युवा मोर्चे की जिम्मेदारी भी गुजरात के जगदीश पटेल को मिली है.
  • गुजरात BJP का मजबूत गढ़ है, लेकिन 2027 में वहां सत्ता बरकरार रखना पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल होगा. इसलिए राष्ट्रीय संगठन में गुजरात के नेताओं की मौजूदगी राज्य की चुनावी मशीनरी और केंद्रीय नेतृत्व के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद कर सकती है.

अनुभव भी, विस्तार भी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नई टीम को अनुभव, युवा ऊर्जा और जमीनी जुड़ाव के मिश्रण के तौर पर सराहा है. इसका मतलब साफ है कि BJP 2027 के चुनावों में सिर्फ सत्ता बचाने की रणनीति नहीं बना रही, बल्कि अलग-अलग राज्यों में अपने सामाजिक और भौगोलिक आधार को और विस्तार देने की कोशिश कर रही है.

नितिन नवीन की टीम का मैसेज?

नितिन नवीन की नई टीम को अगर चुनावी चश्मे से देखें, तो 5 बड़े संदेश दिखाई देते हैं:-

  1. यूपी पर विशेष फोकस
  2. OBC और मुस्लिम समीकरणों को साधने की कोशिश
  3. महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व
  4. युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाना
  5. चुनावी राज्यों के हिसाब से क्षेत्रीय संतुलन

इसलिए नितिन नवीन की टीम को BJP की अगली दो चुनावी लड़ाइयों का संगठनात्मक आधार माना जा सकता है। यह महज नई टीम नहीं, बल्कि बीजेपी के ‘मिशन 2027’ और उसके बाद ‘मिशन 2029’ का शुरुआती खाका है.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें EXPLAINERS की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.