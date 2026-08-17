Explainer: 7 राज्यों के चुनाव से पहले BJP का ‘रिफ्रेश बटन’, नवीन टीम डिकोड, समझिए राजनीति समीकरण

अगले साल 7 राज्यों- उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इन चुनावों की तैयारी को पुख्ता करने के लिए अपनी टीम को अपग्रेड किया है. BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार (17 अगस्त 2026) को 65 सदस्यों की कोर टीम का ऐलान कर दिया. इस टीम के जरिए एक्टिव राजनीति में एक तरफ स्मृति ईरानी का कमबैक हुआ है. दूसरी ओर लंबे समय से BJP का IT सेल देख रहे अमित मालवीय को हटा दिया गया है. उनकी जगह दीपक म्हस्के अब IT सेल को लीड करेंगे.
BJP की कोर टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 16 राष्ट्रीय सचिव शामिल हैं. पहली नजर में यह संगठनात्मक फेरबदल दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे 2027 के विधानसभा चुनावों की बड़ी तैयारी साफ नजर आती है. खासतौर पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए BJP ने संगठन में अनुभव, युवा नेतृत्व, महिला प्रतिनिधित्व, सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन को एक साथ साधने की कोशिश की है.
BJP New Team Full List: नितिन की ‘नवीन टीम’ का ऐलान, स्मृति ईरानी की एंट्री – जानिये किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी
2027 में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सियासी मैदान है. पंजाब में BJP के लिए विस्तार की चुनौती है. उत्तराखंड में पार्टी अपनी सरकार बचाने की कोशिश करेगी. हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को हराकर सत्ता में वापसी का लक्ष्य होगा. गुजरात और गोवा में भी BJP के सामने अपनी पकड़ बनाए रखने की चुनौती रहेगी. वहीं, मणिपुर में चुनाव राजनीतिक और सामाजिक दोनों लिहाज से संवेदनशील होंगे.
ऐसे में नितिन नवीन की नई टीम को सिर्फ संगठन का नया चेहरा मानना मुश्किल है. इसमें चुनावी राज्यों के नेताओं को मिली जिम्मेदारियां बताती हैं कि पार्टी ने अगले विधानसभा चुनावों के लिए अभी से अपने राष्ट्रीय संगठन को तैयार करना शुरू कर दिया है.
नई टीम में उत्तर प्रदेश का खास दबदबा दिखाई देता है. यूपी से 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 2 राष्ट्रीय महामंत्री, 2 राष्ट्रीय मंत्री और 2 मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं. तारिक मंसूर और रेखा वर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है. वहीं, डॉ. भोला सिंह और संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी मिली है. यूपी में फरवरी से अप्रैल 2027 के बीच चुनाव होने हैं.
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BJP अध्यक्ष नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम में 12 महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है. इनमें वसुंधरा राजे, डी. पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन दोशी, डॉ. भारती पवार और डॉ. मधुचंद्र कर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है.
वहीं, स्मृति ईरानी को महासचिव बनाया गया है. कविता पाटीदार, फांग्नोन कोन्यक और संगीता यादव को मंत्री बनाया गया है. रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा अध्यक्ष और प्रीति गांधी को सोशल मीडिया सह-संयोजक की जिम्मेदारी मिली है. नवीन की टीम में यूपी से 3, महाराष्ट्र से 2 और बाकी राज्यों की 1-1 महिला को जगह मिली है.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नई टीम को अनुभव, युवा ऊर्जा और जमीनी जुड़ाव के मिश्रण के तौर पर सराहा है. इसका मतलब साफ है कि BJP 2027 के चुनावों में सिर्फ सत्ता बचाने की रणनीति नहीं बना रही, बल्कि अलग-अलग राज्यों में अपने सामाजिक और भौगोलिक आधार को और विस्तार देने की कोशिश कर रही है.
नितिन नवीन की टीम का मैसेज?
नितिन नवीन की नई टीम को अगर चुनावी चश्मे से देखें, तो 5 बड़े संदेश दिखाई देते हैं:-
इसलिए नितिन नवीन की टीम को BJP की अगली दो चुनावी लड़ाइयों का संगठनात्मक आधार माना जा सकता है। यह महज नई टीम नहीं, बल्कि बीजेपी के ‘मिशन 2027’ और उसके बाद ‘मिशन 2029’ का शुरुआती खाका है.
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