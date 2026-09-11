BRICS 2026: सात साल बाद भारत आ रहे जिनपिंग, PM मोदी संग बातचीत में किन-किन मुद्दों पर रहेगा फोकस? Explained

BRICS 2026: चीन के राष्ट्रपित शी जिनपिंग शनिवार (सिंतबर, 12, 2026) शाम 6 बजे PM मोदी से द्विपक्षीय मुलाकात कर सकते हैं. बैठक में LAC की स्थिति, सीमा विवाद और दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है.

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शी जिनपिंग आखिरी बार अक्टूबर 2019 में भारत आए थे. उस समय PM मोदी के साथ उन्होंने अनौपचारिक शिखर वार्ता की थी.

BRICS 2026: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शनिवार को 18वें BRICS सम्मेलन के लिए भारत आएंगे. सात साल में जिनपिंग का यह पहला भारत दौरा होगा. शी जिनपिंग की यात्रा को भारत और चीन के रिश्तों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. दोनों देशों के बीच पिछले कुछ वर्षों से सीमा विवाद और सैन्य तनाव के कारण रिश्ते मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. शी जिनपिंग की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और चीन अपने रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इस दौरान दोनों देशों के बीच बातचीत पर खास नजर रहेगी. यह देखना अहम होगा कि क्या भारत और चीन अपने रिश्तों को सिर्फ मौजूदा तनाव कम करने तक सीमित रखते हैं या राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को फिर से मजबूत करने की दिशा में भी आगे बढ़ते हैं.

भारत-चीन में किन-किन मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद?

शी जिनपिंग शनिवार शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय मुलाकात कर सकते हैं. बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) की स्थिति, सीमा विवाद और दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. भारत और चीन 2020 में पूर्वी लद्दाख में हुए सैन्य टकराव के बाद खराब हुए रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं. इस मुलाकात का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि शी जिनपिंग ने आखिरी बार अक्टूबर 2019 में भारत का दौरा किया था.

उस समय उन्होंने चेन्नई के पास मामल्लपुरम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ अनौपचारिक शिखर वार्ता की थी. इसके कुछ ही महीनों बाद जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्तों में भारी तनाव पैदा हो गया था. इसके बाद भारत और चीन ने कई वर्षों तक सीमा पर सैन्य गतिरोध को संभालने की कोशिश की. दोनों देशों के बीच सैनिकों की वापसी को लेकर बातचीत हुई और राजनयिक संपर्क भी जारी रहा. इस दौरान दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों पर भी तनाव का असर देखने को मिला.

दोनों देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या?

हिमालयी सीमा मोदी और शी जिनपिंग, दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है. दोनों देश अब भी सीमा पर बड़ी संख्या में सैन्य बल तैनात किए हुए हैं. ऐसे में सीमा पर शांति को बनाए रखना दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिशों का सबसे अहम हिस्सा है. हाल के दिनों में कूटनीतिक बातचीत का मुख्य फोकस सीमा पर किसी भी तरह की झड़प या तनाव को रोकने और भविष्य में लंबे समय तक चलने वाली बातचीत के लिए रास्ता तैयार करने पर रहा है.

साल 2024 से भारत और चीन के रिश्तों में कुछ सुधार जरूर देखने को मिला है, लेकिन दोनों देश अब भी काफी सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं. सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो चुकी हैं, कुछ वीजा प्रोसेस में राहत दी गई है और दोनों देशों के बीच उच्च स्तर पर राजनीतिक बातचीत भी बढ़ी है. सीमा व्यापार और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क को फिर से मजबूत करने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं. लेकिन इसके बावजूद कई बड़ी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं.

पहली बार भारत कब आए थे जिनपिंग?

चेन्नई के मामल्लपुरम से पहले शी जिनपिंग 2016 में गोवा में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत गए थे. उन्होंने सितंबर 2014 में पहली बार भारत की यात्रा की थी, जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ व्यापक बातचीत की थी. यह यात्रा दोनों नेताओं के अपने-अपने कार्यकाल की शुरुआत के दौरान हुई थी.

शी की आगामी यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि भारत और चीन 2020 में पूर्वी लद्दाख में बनी गतिरोध की स्थिति के बाद संबंधों में आ गए तनाव को कम करने के प्रयास कर रहे हैं. शी की यात्रा से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पिछले महीने बीजिंग में सीमा के मुद्दे पर गहन बातचीत की थी. बीजिंग में 25 अगस्त को विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता के 25वें दौर में दोनों पक्ष एक आठ-सूत्री आम-सहमति पर पहुंचे और उन्होंने सीमा परिसीमन तथा सीमा प्रबंधन के जल्द और कारगर परिणामों पर चर्चा पहले करने पर सहमति जताई.

BRICS के एजेंडे में क्या-क्या?

नई दिल्ली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) को एक मंच पर लाएगा, जिसमें बहुपक्षीय सहयोग इस समूह के एजेंडे के केंद्र में रहने की उम्मीद है. ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए वैश्विक प्रशासन में अधिक प्रतिनिधित्व की वकालत करने, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार करने, व्यापार एवं निवेश संबंधों को मजबूत करने और सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का एक प्रमुख मंच बन चुका है.

चीन के अधिकारियों के अनुसार, शी जिनपिंग की भागीदारी ब्रिक्स की रूपरेखा के प्रति बीजिंग की निरंतर प्रतिबद्धता और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में इसकी भूमिका को रेखांकित करती है. इन चर्चाओं में आपसी हित के कई विषयों को शामिल किए जाने की उम्मीद है, जिनमें ब्रिक्स से संबंधित देशों के बीच व्यापार बढ़ाना, भुगतान प्रणालियों को मजबूत करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन से निपटना और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर रुख का समन्वय करना शामिल है.

कौन-कौन से देश हैं BRICS के सदस्य?

ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को मिलाकर बने BRICS का 2024 में विस्तार किया गया. इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब शामिल हुए, जबकि इंडोनेशिया 2025 में इसमें शामिल हुआ. बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम पिछले साल ब्रिक्स के सदस्य देश बने. BRICS एक प्रभावशाली समूह के रूप में उभरा है, क्योंकि यह दुनिया की 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है, जो वैश्विक आबादी के लगभग 49.5 प्रतिशत का, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 40 प्रतिशत का और वैश्विक व्यापार के लगभग 26 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती हैं.