BRICS Summit 2026: कैसे बना ब्रिक्स, भारत क्यों है सबसे अहम पार्टनर? 2026 की अध्यक्षता से दुनिया में क्या बदलेगा?

BRICS Summit 2026: भारत 11 से 13 सितंबर को BRICS सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. मेन इवेंट 12 और 13 सितंबर को होना है. इस समिट में हिस्सा लेने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं. जिनपिंग आखिरी बार 2019 में भारत आए थे.

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भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में तीन बार इसकी अध्यक्षता कर चुका है. (PTI)

2009 में हुई थी BRICS समूह की स्थापना

3 बार BRICS समिट की अध्यक्षता कर चुका भारत

2014 में BRICS ने अपना डेवलपमेंट बैंक बनाया

अर्जेंटीना ने सदस्यता नकारी और UAE की प्रोसेस में

भारत की राजधानी नई दिल्ली 11 से 13 सितंबर 2026 को वैश्विक कूटनीति के एक बड़े केंद्र के रूप में नजर आएगी. भारत मंडपम में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन हो रहा है. भारत के लिए यह सम्मेलन सिर्फ एक अंतरराष्ट्रीय बैठक नहीं है. ब्रिक्स समिट देश के लिए कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर अपनी भूमिका को मजबूत करने का बड़ा अवसर भी है. व्यापारिक असमानताओं, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक संस्थाओं में सुधार जैसे मुद्दों के बीच भारत की मेजबानी BRICS के मंच पर उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाती है.

भारत BRICS और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे मंचों पर सक्रिय रहते हुए रूस के साथ अपने पारंपरिक संबंध कायम रख सकता है. दूसरी ओर, भारत QUAD, G20, यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ भी रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ा रहा है. आइए जानते हैं क्या है ब्रिक्स? ये कैसे अस्तित्व में आया? भारत को इस समिट की अध्यक्षता करके क्या हासिल हो सकता है?

BRICS क्या है?

BRICS दुनिया की बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है. इसकी स्थापना 2009 में हुई थी. इसके संस्थापक देश ब्राजील, रूस, भारत और चीन थे. इसलिए इसका नाम BRIC था. 2010 में दक्षिण अफ्रीका इस समूह में शामिल हुआ. इसके बाद नाम BRICS हो गया. 2014 में BRICS ने अपना डेवलपमेंट बैंक बनाया. फिर 2023 में अर्जेंटीना, मिस्त्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE ने सदस्यता लेने की इच्छा जताई. बाद में अर्जेंटीना ने सदस्यता नकार दी. UAE की सदस्यता अभी प्रोसेस में है. इसके अलावा बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम BRICS के पार्टनर देश हैं.

BRICS समिट की अध्यक्षता कर रहा है भारत

भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इससे पहले 2012, 2016 और 2021 में तीन बार इसकी अध्यक्षता कर चुका है. भारत ने इस साल 1 जनवरी को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली. तब से उसने वित्त, पर्यावरण, कूटनीति, कानून, संस्कृति और पर्यटन जैसे विभिन्न विषयों के तहत बड़ी संख्या में बैठकों की मेजबानी की है. अब 11 से 13 सितंबर तक नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स समिट की मेजबानी करने जा रहा है.

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BRICS समिट में कौन-कौन आ रहे हैं?

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा

मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन

इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद

बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको

कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव

बता दें कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान BRICS समिट में शामिल होने भारत नहीं आएंगे. बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने इसकी पुष्टि की है.

BRICS की थीम?

भारत की BRICS अध्यक्षता की थीम ‘लचीलापन, नवाचार (इनोवेशन), सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण’ है. ऐसा विषय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानव केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है. ये ‘मानवता सर्वोपरि’ की भावना पर आधारित है. इन क्षेत्रों के अलावा, नेता साझा प्राथमिकताओं पर ब्रिक्स के भीतर सहयोग को मजबूत करने पर विचार-विमर्श करेंगे.

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BRICS Summit 2026 का पूरा शेड्यूल

11 सितंबर (शुक्रवार)

मुख्य आयोजन (BRICS बिजनेस फोरम)

सुबह 8:30–9:45 बजे: रजिस्ट्रेशन

रजिस्ट्रेशन 10:00–10:45 बजे: इनॉग्रेशन सेशन

इनॉग्रेशन सेशन 11:00–11:50 बजे: पैनल-1 — BRICS में ट्रेड और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर चर्चा.

पैनल-1 — BRICS में ट्रेड और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर चर्चा. बिजनेस फोरम में BRICS देशों के कारोबारी प्रतिनिधियों, सरकारी एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों और स्टार्टअप्स के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार, निवेश और सप्लाई चेन पर भी चर्चा होगी.

12 सितंबर (शनिवार)

BRICS लीडर्स समिट का पहला दिन

दोपहर 2:35 बजे: बंद कमरे में नेताओं की बैठक होगी. टॉपिक- Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism. यानी समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर चर्चा. यह बैठक सिर्फ BRICS सदस्य देशों के नेताओं के बीच होगी.

बंद कमरे में नेताओं की बैठक होगी. टॉपिक- Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism. यानी समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर चर्चा. यह बैठक सिर्फ BRICS सदस्य देशों के नेताओं के बीच होगी. शाम 4:25 बजे: BRICS नेता Bharat Innovates Exhibition का दौरा करेंगे. सभी नेता भारत मंडपम में लगाई गई प्रदर्शनी देखेंगे. इसमें भारत की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी उपलब्धियां दिखाई जाएंगी.

BRICS नेता Bharat Innovates Exhibition का दौरा करेंगे. सभी नेता भारत मंडपम में लगाई गई प्रदर्शनी देखेंगे. इसमें भारत की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी उपलब्धियां दिखाई जाएंगी. 5:05 बजे: फैमिली/ग्रुप फोटो और ट्री प्लांटेशन (पौधारोपण) होगा.

फैमिली/ग्रुप फोटो और ट्री प्लांटेशन (पौधारोपण) होगा. 7:30 बजे: PM मोदी राष्ट्राध्यक्षों को शाही डिनर (Gala Dinner) देंगे.

12 सितंबर की बड़ी संभावित द्विपक्षीय बैठकें

समिट के इतर प्रधानमंत्री मोदी की कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी प्रस्तावित हैं. इन बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों के साथ पश्चिम एशिया संकट, ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा महत्वपूर्ण रहेगी

PM नरेंद्र मोदी–रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन

PM नरेंद्र मोदी– चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग

PM नरेंद्र मोदी–ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन

13 सितंबर (रविवार)

BRICS Summit का दूसरा और अंतिम दिन

सुबह 9:55 बजे: BRICS सदस्य देशों, पार्टनर देश और आउटरीच इनवाइटी के नेता आएंगे. इस दिन BRICS के सदस्य देशों के साथ-साथ पार्टनर और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल होंगे.

BRICS सदस्य देशों, पार्टनर देश और आउटरीच इनवाइटी के नेता आएंगे. इस दिन BRICS के सदस्य देशों के साथ-साथ पार्टनर और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल होंगे. 10:35 बजे: सभी BRICS सदस्य, पार्टनर और आमंत्रित देशों के नेताओं की आधिकारिक ग्रुप फोटो होगी.

सभी BRICS सदस्य, पार्टनर और आमंत्रित देशों के नेताओं की आधिकारिक ग्रुप फोटो होगी. 10:50 बजे: मुख्य ओपन सेशन होगा. इसका विषय-“Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth.” रखा गया है. यानी लचीलापन, इनोवेशन, सहयोग और सतत विकास के जरिए समावेशी वैश्विक विकास का भविष्य तैयार करना.

मुख्य ओपन सेशन होगा. इसका विषय-“Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth.” रखा गया है. यानी लचीलापन, इनोवेशन, सहयोग और सतत विकास के जरिए समावेशी वैश्विक विकास का भविष्य तैयार करना. इस सत्र में मुख्य रूप से वैश्विक आर्थिक सहयोग, व्यापार और निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, सप्लाई चेन की मजबूती, जलवायु और सतत विकास, वैश्विक शासन में सुधार और अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संकट जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी.

आखिर में New Delhi Declaration जारी किया जाएगा. इसमें BRICS देशों के बीच बनी सहमति और भविष्य के लिए साझा प्रतिबद्धताओं को शामिल किया जाएगा. इसके साथ ही समिट का समापन हो जाएगा.

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कहां ठहरेंगे राष्ट्राध्यक्ष और डेलीगेट्स?

ANI की रिपोर्टके मुताबिक, ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचने वाले तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष और डेलीगेट्स के ठहरने के लिए ताज होटल, मौर्य शेरेटन, ली मेरिडियन, अशोक होटल, सम्राट होटल, क्लेरिजेस होटल, लीला होटल, शांगरी-ला, जनपथ होटल और ताज मान सिंह होटल में बुकिंग हुई है. ब्रिक्स समिट की सारी मीटिंग नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में होंगी.

ब्रिक्स समिट से भारत को क्या हासिल होगा?

BRICS विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपनी बात रखने का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है. भारत इस मंच से दुनिया से सरोकार रखने वाले मुद्दों को प्रमुखता से उठा सकता है. भारत के पास लंबे समय से वैश्विक संस्थाओं में सुधार की मांग करता रहा है. इनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे संस्थान शामिल हैं.

भारत UNSC में स्थायी सदस्यता की अपनी दावेदारी को भी लगातार आगे बढ़ाता रहा है. इसके अलावा, Voice of Global South के जरिए भारत खाद्य सुरक्षा, जलवायु वित्त, विकासशील देशों के कर्ज संकट और स्वास्थ्य तकनीक जैसे मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है. BRICS सम्मेलन भारत को इन मुद्दों पर विकासशील देशों के बीच अपनी भूमिका और मजबूत करने का अवसर दे सकता है.

BRICS का विस्तार भारत के लिए नए व्यापारिक अवसर भी पैदा कर सकता है. समूह के सदस्य देशों के साथ व्यापार बढ़ने से भारतीय कंपनियों को दवा उद्योग, डिजिटल सेवाओं, ऑटोमोबाइल, कृषि उत्पादों और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में नए बाजार मिल सकते हैं. BRICS भारत को यूरेशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और पश्चिम एशिया के बड़े बाजारों से जुड़ने का अवसर देता है.

वहीं, BRICS का New Development Bank (NDB) भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है.बैंक से मिलने वाली वित्तीय सहायता का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे और सतत विकास से जुड़ी परियोजनाओं में किया जा सकता है.

भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. BRICS में ऊर्जा और खनिज संसाधनों से जुड़े कई बड़े उत्पादक देश शामिल हैं. ऐसे में समूह के भीतर कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, कोयले और महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित सहयोग भारत के लिए उपयोगी हो सकता है.

भारत BRICS के मंच पर अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुभव को भी साझा कर सकता है. आधार, UPI और CoWIN जैसे डिजिटल मॉडल दूसरे साझेदार देशों के लिए उपयोगी उदाहरण हो सकते हैं.

इस तरह BRICS Summit 2026 की मेजबानी भारत के लिए केवल एक अंतरराष्ट्रीय आयोजन नहीं, बल्कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति, आर्थिक क्षमता और वैश्विक नेतृत्व की भूमिका को प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर है.

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