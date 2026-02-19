8 साल की उम्र में हुई वो घटना, जिसके बाद लड़कियों को अपनी कमजोरी मानने लगे थे प्रिंस एंड्रयू, शाही परिवार से होना पड़ा बेदखल

Hindi Explainer

British Royal Family Prince Andrew Childhood School Controversis Allegation

8 साल की उम्र में हुई वो घटना, जिसके बाद लड़कियों को अपनी कमजोरी मानने लगे थे प्रिंस एंड्रयू, जानें शाही परिवार से क्यों हुए बेदखल

Prince Andrew Controversy:एपस्टीन मामले में पीड़िता रही वर्जीनिया गिफ्रे ने आरोप लगाया था कि 2001 में जब वह 17 साल की थी, तब ब्रिटिश शाही परिवार के प्रिंस एंड्रयू ने उनका यौन शोषण किया था. इसके बाद के प्रिंस एंड्रयू को उनके बर्थडे के दिन ही अरेस्ट किया गया.

बड़े भाई किंग चार्ल्स-III (दाएं) के साथ प्रिंस एंड्रयू. (AP)

ब्रिटेन का शाही परिवार एक बार फिर गलत वजह से चर्चा में है. शाही परिवार (British Royal Family) के सदस्य रहे प्रिंस एंड्रयू (Prince Andrew) को चर्चित एपस्टीन फाइल (Epstein Files Row) के मामले में गिरफ्तार किया गया है. BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, थेम्स वैली पुलिस ने कहा कि यह गिरफ्तारी पूरी तरह से जांच के बाद की गई है. पुलिस उन रिपोर्टों की जांच कर रही थी, जिनमें कहा गया था कि एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर ने 2010 में बदनाम फाइनेंसर और यौन अपराधी जैफरी एपस्टीन को ट्रेड से जुड़ी रिपोर्टें भेजी थीं.

एपस्टीन से जुड़े करीब 30 लाख पन्नों के अनरीड ईमेल, डॉक्यूमेंट और फोटोज पब्लिक होने के बाद प्रिंस एंड्रयू और एपस्टीन के रिश्ते उजागर हुए थे. कुछ तस्वीरों में एंड्रयू को एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया, जिससे विवाद और गहरा गया था.

वैसे किसी न किसी शाही परिवार में कोई न कोई डार्क स्पॉट जरूर होता है. ब्रिटेन का शाही परिवार भी इससे अछूता नहीं है. ब्रिटिश रॉयल फैमिली की लेगेसी को प्रिंस एंड्रयू छोटी उम्र से ही चैलेंज करते और नुकसान पहुंचाते रहे हैं. शायद इसी वजह से उन्हें रॉयल फैमिली से बेदखल तक किया जा चुका है. उनसे रॉयल पैलेस छिना जा चुका है. सालाना मिलने वाले 29 करोड़ रुपये पर भी रोक लगाई जा चुकी है.

आइए जानते हैं ब्रिटिश शाही परिवार ने एंड्रयू से क्यों बनाई दूरी? कैसे गुजरा था प्रिंस एंड्रयू का बचपन? उनपर क्या-क्या हैं आरोप? गिरफ्तारी के बाद आगे क्या होगा? प्रिंस एंड्रयू को कितने साल की जेल हो सकती है:-

कैसा है ब्रिटेन का शाही परिवार?

ब्रिटेन का शाही परिवार (विंडसर परिवार) एक संवैधानिक राजशाही है. अभी 77 साल के चार्ल्स-III राजा हैं. उनकी पत्नी कैमिला रानी हैं. 2022 में क्वीन एलिजाबेथ-2 की मौत के बाद बेटे प्रिंस चार्ल्स की ताजपोशी हुई थी. ये परिवार परंपरा, कर्तव्य और लोक सेवा का प्रतीक है. बकिंघम पैलेस और विंडसर कैसल इस शाही परिवार का घर है.

क्वीन एलिजाबेथ-2 के कितने बच्चे थे?

क्वीन एलिजाबेथ-2 की शादी प्रिंस फिलिप के साथ हुई थी. उनके 4 बच्चे हैं. प्रिंस चार्ल्स-III (अभी ये राजा हैं), प्रिंसेस एनी (76), प्रिंस एंड्रयू (67) और प्रिंस एडवर्ड (62).

कैसा था प्रिंस एंड्रयू का बचपन?

प्रिंस एंड्रयू बचपन से ही अपने भाई-बहनों से अलग-थलग रहा करते थे. वो यॉर्क के ड्यूक प्रिंस थे. प्रिंस एंड्रयू पर लिखी गई एक किताब में उनके बचपन से लेकर जवानी के बारे में गंभीर दावे किए गए हैं. एंड्रयू लोनी की लिखित किताब “Entitled: The Rise and Fall of the House of York” (यॉर्क राजवंश का उदय और पतन) 14 अगस्त 2025 को प्रकाशित एक अथॉराइज्ड बायोग्राफी है. ये किताब प्रिंस एंड्रयू और सारा फर्ग्यूसन की जिंदगी पर आधारित है.

इस किताब में एंड्रयू के बचपन से लेकर उनके तलाक और जेफरी एपस्टीन के साथ विवादित संबंधों के बारे में विस्तार से बताया गया है. HarperCollins Publishers UK ने इस किताब को पब्लिश किया है.

किताब में है क्या-क्या चौंकाने वाली जानकारी?

इस किताब में बताया गया है कि प्रिंस एंड्रयू को बचपन में कुछ ऐसे अनुभव हुए थे, जिससे उनके एडल्ट बर्ताव को ये आकार दिया.

किताब में बताया गया कि जिन पुरुषों को बचपन में दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, उनमें ओवर सेक्सुअलिटी का अनुभव होने की संभावना ज्यादा होती है.

प्रिंस एंड्रयू महिलाओं के प्रति जुनूनी थे. कम उम्र की लड़कियां उनकी कमजोरी थी.

एंड्रयू लोनी की लिखी किताब में दावा किया गया है कि प्रिंस एंड्रयू को अपना पहला सेक्सुअल एक्सपीरिएंस महज 8 साल की उम्र में हुआ था.

वह 11 साल की उम्र में सेक्सुअली एक्टिव हो गए थे. 13 साल तक उन्होंने आधे दर्जन से ज्यादा लड़कियों से फिजिकल रिलेशन बना लिए थे.

ब्रिटिश Navy में रह चुके अधिकारी

एंड्रयू ब्रिटिश Navy में अधिकारी रह चुके हैं. उन्होंने अस्सी के दशक में अर्जेंटीना के साथ हुई जंग में अपनी सेवाएं दी थीं. 2019 में उन्होंने सभी रॉयल ड्यूटी छोड़ दी थी.

किंग चार्ल्स ने छीना है प्रिंस एंड्रयू से शाही खिताब

विवादों में आने के बाद किंग चार्ल्स ने पिछले साल अक्टूबर में अपने छोटे भाई एंड्रयू से ‘ड्यूक ऑफ यॉर्क’ का खिताब छीन लिया था. उनसे सभी शाही उपाधियां भी वापस ले ली गई थीं. उन्हें विंडसर स्थित उनके आलीशान घर ‘रॉयल लॉज’ को भी खाली करने का आदेश दिया गया था. शाही उपाधियां छिन जाने के बाद अब प्रिंस एंड्रयू को ‘एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर’ के नाम से जाना जाता है.

राजा की रेस में 8वें नंबर पर एंड्रयू

ब्रिटेन के शाही परिवार में उत्तराधिकार का क्रम ‘लाइन फॉर थ्रोन’ से तय होता है. शाही परिवार में राजगद्दी किसे मिलेगी, इसमें जेंडर नहीं देखा जाता. किंग चार्ल्स ने अपने छोटे भाई प्रिंस एंड्रयू से उनकी उपाधि और बाकी सारे शाही सम्मान छीन लिए हों, लेकिन एंड्रयू अब भी सिंहासन की दौड़ में आठवें स्थान पर हैं. किंग चार्ल्स के बाद उनके बड़े बेटे प्रिंस विलियम्स उत्तराधिकार की रेस में सबसे आगे हैं.

कैसे एपस्टीन केस में सामने आया एंड्रयू का नाम?

वर्जिनिया गिफ्रे ने साल 2011 में अमेरिका के हाई प्रोफाइल नेटवर्क का खुलासा कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था. उसने अपने साथ हुए यौन शोषण और तस्करी का खुलासा किया था. उसने कहा था कि जब वह सिर्फ 17 साल की थी, तभी एपस्टीन के नेटवर्क में फंस गई थीं. BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में वर्जिनिया ने ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू के साथ अपनी मुलाकातों का भी जिक्र किया था. उसने दावा किया था कि प्रिंस एंड्रयू ने 3 बार उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने को मजबूर किया था. बाद में एंड्रयू और वर्जिनिया ने मिलकर करीब 12 मिलियन पाउंड (लगभग 125 करोड़ रुपये) में विवाद सुलझा लिया था.

वर्जिनिया ने अपनी किताब में किए कई खुलासे

वर्जिनिया कई साल से ऑस्ट्रेलिया में रह रही थीं और यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं की वकील बन गई थीं. एक एक्सीडेंट में घायल होने के बाद उनका लंबा इलाज चला. फिर मौत हो गई. पिछले साल 21 अक्टूबर को वर्जिनिया गिफ्रे का Memoir ‘नो बॉडीज गर्ल’ पब्लिश हुई थी. इसमें ग्रिफे ने अपने साथ हुई यौन उत्पीड़न की घटनाओं का जिक्र किया है.

गिरफ्तारी के बाद आगे क्या?

इस तरह के ज्यादातर मामलों में किसी भी संदिग्ध को 12 या 24 घंटे तक रखा जाता है. उसके बाद या तो उस पर केस दर्ज कर दिया जाता है. या आगे की जांच तक छोड़ दिया जाता है. अगर एंड्रयू को थाने ले जाया जाता है, तो उन्हें लॉकअप में रखा जाएगा. पुलिस उनके कंप्यूटर, फाइलें और फोटो देखेगी. उनके ठिकानों की तलाशी ली जा सकती है और लंबा पूछताछ चल सकता है.

प्रिंस एंड्रयू को हो सकती है कितनी सजा?

इंग्लैंड में सार्वजनिक पद पर रहने हुए अनैतिक काम करने को गंभीर अपराध माना जाता है. अपराध साबित होने पर मैक्सिमम उम्रकैद की सजा होती है.

क्या बोले किंग चार्ल्स?

किंग चार्ल्स ने अपने छोटे भाई एंड्रयू की गिरफ्तारी पर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने कहा है कि कानून को अपना काम करने दिया जाएगा. अब आगे इस मामले की पूरी, निष्पक्ष और सही तरीके से जांच की जाएगी.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने क्या कहा?

वहीं, BBC की रिपोर्ट के मुताबिक एंड्रयू की गिरफ्तारी पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा, “कानून से ऊपर कोई नहीं है, जिसके पास भी कोई जानकारी है, उसे गवाही देनी चाहिए.”

