क्या संसद सत्र में भी गिरफ्तार हो सकते हैं सांसद? संसद से सड़क तक किसकी चलती है? जानिए क्या कहता है संविधान

राहुल गांधी और अन्य विपक्षी सांसदों की हिरासत के बाद संसदीय विशेषाधिकार को लेकर नई बहस छिड़ गई है. आखिर संसद सत्र के दौरान किसी सांसद को कब और कैसे हिरासत में लिया जा सकता है? आइए जानते हैं संविधान और नियम क्या कहते हैं.

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क्या संसद सत्र चलने के दौरान पुलिस किसी सांसद को बिना स्पीकर की अनुमति के हिरासत में ले सकती है? image- AI

संसद सत्र के दौरान भी सांसद को संसद परिसर के बाहर बिना स्पीकर की पूर्व अनुमति के हिरासत में लिया जा सकता है.

हालांकि पुलिस को तुरंत लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन को गिरफ्तारी और उसके कारण की सूचना देना अनिवार्य होता है.

संसदीय विशेषाधिकार सांसदों को संसद के भीतर स्वतंत्र रूप से काम करने की सुरक्षा देते हैं, लेकिन आपराधिक कानून से छूट नहीं देते.

राहुल गांधी की हिरासत ने कानून, संसदीय विशेषाधिकार और लोकतांत्रिक अधिकारों के बीच संतुलन पर नई बहस छेड़ दी है.

सांसदों की गिरफ्तारी के नियम क्या हैं?

भारत की संसद में चल रहे सत्र के दौरान राहुल गांधी और अन्य विपक्षी सांसदों की हिरासत की घटना ने संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges) को लेकर जोरदार बहस छेड़ दी है. विपक्ष का कहना है कि सत्र चलते हुए सांसदों को बिना स्पीकर को सूचित किए हिरासत में नहीं लिया जा सकता, जबकि सरकार और पुलिस का तर्क है कि संसदीय विशेषाधिकार सांसदों को कानून से ऊपर नहीं बनाते, खासकर संसद के बाहर की गतिविधियों में. Article 105, Constitution of India के मुताबिक, यह मुद्दा सांसदों के protest करने के अधिकार, संसदीय विशेषाधिकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की शक्ति के बीच संतुलन पर सवाल उठाता है. आइए समझते हैं इस बारे में क्या कहता है कानून.

क्या संसद सत्र चलते हुए सांसद को बिना स्पीकर की अनुमति के हिरासत में लिया जा सकता है?

हां, संसद सत्र के दौरान भी किसी सांसद को बिना स्पीकर या चेयरमैन की पूर्व अनुमति के गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा सकता है. LSPP Questions Procedure rules के मुताबिक लेकिन पुलिस या संबंधित अधिकारी को तुरंत लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन को गिरफ्तारी, हिरासत, कारण और हिरासत स्थल की जानकारी देनी होती है. इसके बाद स्पीकर या चेयरमैन सदन को सूचित करते हैं या संसदीय बुलेटिन के जरिए जानकारी जारी करते हैं. केवल संसद परिसर के अंदर गिरफ्तारी के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी है. संसदीय विशेषाधिकार सांसदों को आपराधिक कानून से छूट नहीं देते. ये विशेषाधिकार मुख्य रूप से सांसदों को संसद में अपने कर्तव्यों को स्वतंत्र रूप से निभाने की आजादी देते हैं, लेकिन कानून का पालन करना सभी पर लागू होता है. यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि संसद का कामकाज प्रभावित न हो और कानून व्यवस्था भी बनी रहे. अगर सांसद कोई अपराध करते हैं या कानून तोड़ते हैं तो उन्हें सामान्य नागरिक की तरह जवाबदेह बनाया जा सकता है. हाल की घटना में अगर हिरासत संसद के बाहर हुई तो पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं थी, लेकिन सूचना जरूर देनी चाहिए थी.

सांसदों को गिरफ्तारी या हिरासत से कौन से कानूनी संरक्षण और विशेषाधिकार मिले हैं?

सांसद सामान्य नागरिक की तरह गिरफ्तार या हिरासत में लिए जा सकते हैं अगर कानून इसकी इजाजत देता हो. संसद के बाहर गिरफ्तारी के लिए स्पीकर या चेयरमैन की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है. लेकिन पुलिस को तुरंत स्पीकर/चेयरमैन को गिरफ्तारी, हिरासत, दोषसिद्धि या रिहाई की सूचना देनी होती है. संविधान के अनुच्छेद 105 के मुताबिक, संसद परिसर के अंदर गिरफ्तारी के लिए स्पीकर की अनुमति अनिवार्य है. संसदीय विशेषाधिकार मुख्य रूप से भाषण की स्वतंत्रता, मतदान और संसदीय समितियों के काम को सुरक्षा देते हैं. ये आपराधिक कानून से पूर्ण इम्यूनिटी (छूट) नहीं देते. ये प्रावधान इसलिए हैं ताकि संसद स्वतंत्र रूप से काम कर सके और किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति का सदन को पता हो. उदाहरण के लिए, अगर कोई सांसद किसी प्रदर्शन में शामिल होता है और कानून-व्यवस्था भंग करता है तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है, लेकिन संसद को सूचित करना जरूरी है. इससे पारदर्शिता बनी रहती है और दुरुपयोग रोका जा सकता है.

क्या संसदीय विशेषाधिकार केवल संसद के अंदर लागू होते हैं या बाहर की राजनीतिक गतिविधियों पर भी?

संसदीय विशेषाधिकार मुख्य रूप से संसद के अंदर लागू होते हैं. इनमें बहस, मतदान, समिति कार्य और संसद से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं. संसद के बाहर राजनीतिक प्रदर्शन, रैलियां या अन्य गतिविधियों पर ये विशेषाधिकार लागू नहीं होते. सांसद संसद के बाहर सामान्य नागरिक की तरह पुलिस कार्रवाई का सामना कर सकते हैं अगर कानून की इजाजत हो. हिरासत के लिए स्पीकर की पूर्व अनुमति जरूरी नहीं, लेकिन बाद में सूचना अनिवार्य है. इन विशेषाधिकारों का मुख्य उद्देश्य संसद को स्वतंत्र और प्रभावी बनाना है, न कि सांसदों को कानून से ऊपर का दर्जा देना. अगर कोई सांसद बाहर कोई अपराध करता है तो उसे जवाबदेह ठहराया जा सकता है. यह नियम लोकतंत्र में कानून की सर्वोच्चता बनाए रखता है. हाल की घटना में अगर प्रदर्शन संसद के बाहर हुआ तो विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, बशर्ते प्रक्रिया का पालन किया गया हो.

राहुल गांधी और अन्य विपक्षी सांसदों की हिरासत: वैध कानून-व्यवस्था कार्रवाई या विशेषाधिकार का उल्लंघन?

सांसदों को संसद के बाहर पूर्ण सुरक्षा नहीं मिलती. अगर पुलिस कानून के अनुसार काम करती है तो सांसद को हिरासत में लिया जा सकता है. संसद परिसर के बाहर हिरासत के लिए स्पीकर की अनुमति जरूरी नहीं है, लेकिन सूचना जरूर दी जानी चाहिए. reuters.com के मुताबिक, परिसर के अंदर हिरासत के लिए स्पीकर की अनुमति अनिवार्य है. इस घटना की वैधता तथ्यों पर निर्भर करती है – क्या प्रक्रिया का पालन हुआ, क्या कारण पर्याप्त थे, और क्या यह राजनीतिक प्रतिशोध था? अंतिम फैसला संसद या अदालत कर सकती है. यह मामला कानून प्रवर्तन और संसदीय स्वतंत्रता के बीच संतुलन का उदाहरण है. अगर सूचना नहीं दी गई तो यह प्रक्रिया का उल्लंघन हो सकता है, लेकिन विशेषाधिकार का पूरा उल्लंघन नहीं. विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहा है जबकि सरकार इसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने की कार्रवाई कह सकती है.

क्या सांसदों की गिरफ्तारी के लिए संसद सत्र के दौरान स्पष्ट कानूनी प्रोटोकॉल होना चाहिए?

भारत में पहले से ही नियम मौजूद हैं. पुलिस कानून के तहत सांसद को हिरासत में ले सकती है लेकिन स्पीकर/चेयरमैन को तुरंत सूचना देनी होती है. संसद के बाहर पूर्व अनुमति जरूरी नहीं, केवल अंदर जरूरी है. हाल की घटना ने इन नियमों के सख्ती से पालन और पारदर्शिता की जरूरत पर फिर से ध्यान दिलाया है. स्पष्ट प्रोटोकॉल से भ्रम कम होगा, दुरुपयोग रोका जा सकेगा और संसद की गरिमा बनी रहेगी. यह संतुलन लोकतंत्र के लिए जरूरी है – न तो पुलिस को असीमित शक्ति मिले और न ही सांसद कानून से ऊपर रहें. भविष्य में और अधिक स्पष्ट दिशानिर्देश या कानून बनाए जा सकते हैं ताकि ऐसी घटनाएं कम हों और विश्वसनीयता बनी रहे.

1. सवाल: क्या संसद सत्र के दौरान सांसद को गिरफ्तार किया जा सकता है?

जवाब: हां, संसद परिसर के बाहर कानून के अनुसार सांसद को गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा सकता है.

2. सवाल: क्या गिरफ्तारी से पहले स्पीकर की अनुमति जरूरी होती है?

जवाब: नहीं, संसद के बाहर गिरफ्तारी के लिए पूर्व अनुमति जरूरी नहीं होती. केवल संसद परिसर के अंदर कार्रवाई के लिए स्पीकर की अनुमति आवश्यक है.

3. सवाल: गिरफ्तारी के बाद पुलिस की क्या जिम्मेदारी होती है?

जवाब: पुलिस को तुरंत लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन को गिरफ्तारी, कारण और हिरासत की जगह की जानकारी देनी होती है.

4. सवाल: क्या संसदीय विशेषाधिकार सांसदों को कानून से छूट देते हैं?

जवाब: नहीं, संसदीय विशेषाधिकार केवल संसदीय कार्यों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, आपराधिक कानून से छूट नहीं देते.

5. सवाल: राहुल गांधी की हिरासत पर विवाद क्यों हुआ?

जवाब: विवाद इस बात को लेकर है कि क्या कानूनी प्रक्रिया और संसदीय नियमों का पूरी तरह पालन किया गया था, खासकर संसद को सूचना देने की प्रक्रिया पर.