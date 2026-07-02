Explainer: PF अकाउंट में जमा हैं 1 लाख रुपये तो 75 हजार ही निकाल पाएंगे, मिनिमम कॉन्ट्रिब्यूशन भी हो गया फिक्स्ड, जान लें EPFO के नए नियम

केंद्र सरकार ने पुरानी 'EPF Scheme 1952' की जगह अब 'EPF Scheme 2026' को नोटिफाई कर दिया है. इसके तहत PF सब्सक्राइबर्स के लिए पार्शियल विड्रॉल की शर्तों में बदलाव किए गए हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/explainer/centre-notified-employees-provident-fund-epf-scheme-2026-pf-balance-mandatory-contribution-8463753/ Copy

PF अकाउंट से पैसे विड्रॉल के रिक्वेस्ट देने के बाद करीब 7 से 10 वर्किंग डे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं. (AI जेनरेटेड इमेज)

जल्द लॉन्च होने वाला है EPFO 3.0 सर्विस

ATM-UPI से मिलेगी PF निकालने की सुविधा

PF विड्रॉल के लिए UAN वैलिड होना जरूरी

सरकार PF पर दे पही 8.25% का ब्याज

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से सभी सैलरीड इनकम वाले लोगों को प्रॉविडेंट फंड (PF) की सुविधा दी जाती है. हर सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी का एक PF अकाउंट होता है. इसमें कर्मचारी की बेसिक सैलरी का मिनिमम 12% जमा होता है. इतना ही हिस्सा कंपनी जमा करती है. इस अकाउंट को EPFO मैनेज करती है.EPFO के मुताबिक, भारत में 36 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड सब्सक्राइबर्स हैं. इनमें से 8 करोड़ से ज्यादा एक्टिव मेंबर हैं.

अभी तक PF का पूरा सिस्टम EPFO स्कीम 1952 के एक्ट के हिसाब से चलता था. अब केंद्र सरकार ने पुरानी 1952 की व्यवस्था को बदलकर सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत नई EPF स्कीम 2026 लागू किया है. सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, 29 जून 2026 से नई EPF स्कीम लागू हो चुकी है. इसके तहत PF सब्सक्राइबर्स के लिए पार्शियल विड्रॉल की शर्तों में बदलाव किए गए हैं. मिनिमम मंथली कॉन्ट्रिब्यूशन भी फिक्स्ड कर दिया गया है. आइए जानते हैं नई PF स्कीम से आपके लिए क्या कुछ बदल जाएगा:-

नई PF स्कीम 2026 में आपके लिए सबसे बड़ा बदलाव क्या है?

EPF स्कीम 2026 में सबसे बड़ा बदलाव ‘एलिजिबल मेंबर बैलेंस’ को लेकर है. अब कोई भी EPFO मेंबर अपने PF अकाउंट से पूरा पैसा पार्शियल विड्रॉल नहीं कर पाएगा. यानी जरूरत पड़ने पर आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते.25% हिस्सा आपको मेंटेन करना होगा. यानी अगर आपके PF अकाउंट में 1 लाख रुपये पड़े हैं, तो आप इमरजेंसी में मैक्सिमम 75 हजार रुपये ही निकाल पाएंगे. 25 हजार रुपये आपको अकाउंट में बनाए रखना होगा.

जॉब छूट गई तो किस महीने से निकाल सकेंगे PF का पैसा, कितनी होगी लिमिट, क्या चुकाना पड़ेगा टैक्स? जान लें EPFO के रूल

यह नियम एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर दोनों पर समान रूप से लागू होगा. यानी दोनों ही फंड्स के टोटल कॉन्ट्रिब्यूशन से 25% की अनिवार्य कटौती करने के बाद बची हुई राशि ही निकाली जा सकती है.

किन जरूरतों के लिए कर सकेंगे पार्शियल विड्रॉल?

EPFO विशेष परिस्थितियों और इमरजेंसी के समय आपको PF अकाउंट से पैसे निकालने की परमिशन देती है. बदलाव के तहत पार्शियल विड्रॉल के 13 तरह के प्रावधानों को खत्म कर बस 3 कैटेगरी बना दी गई है. ये कैटगरी हैं- 1-बीमारी, शिक्षा, शादी, 2. आवासीय जरूरतें और 3. इमरजेंसी. इन 3 कैटेगरी में विड्रॉल अमाउंट की लिमिट 75% कर दी गई है.

नौकरी ज्वॉइन करने के मिनिमम कितने वक्त बाद निकाल सकेंगे PF?

अगर कोई कर्मचारी 12 महीने से कम की सर्विस के बाद नौकरी छोड़ देता है, तो वह भी कुछ शर्तों के साथ अपने PF अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल कर सकेगा.

नौकरी छूटने पर कितने महीने बाद निकाल सकेंगे PF का पैसा?

पहले अगर नौकरी छोड़ देते थे या आपकी किन्हीं वजहों से नौकरी चली जाती थी, तो इसके एक महीने बाद आप अपने प्रॉविडेंट फंड अकाउंट से 75% तक अमाउंट निकाल सकते हैं. EPFO ने अब तय किया है कि अगर एम्प्लॉयी या EPFO मेंबर बेरोजगारी की स्थिति में मैच्योरिटी से पहले EPF का पूरा पैसा निकालना चाहता है, तो 75% बैलेंस तुरंत निकाला जा सकता है. बाकी का 25% अमाउंट बेरोजगारी के 12 महीने बाद ही निकाला जा सकता है. पहले 100% अमाउंट निकालने की अवधि 2 महीने थी.

क्या आपकी कंपनी PF काटने के बाद अकाउंट में जमा कर भी रही है पैसा? इन तरीकों से घर बैठे करें चेक

ऐसे केस में कोई लिमिट नहीं

EPFO ने इसके साथ ही स्पेशल केस में अमाउंट लिमिट भी हटा दी है. EPFO ने बताया कि 55 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट, स्थायी विकलांगता, काम करने में असमर्थता, छंटनी, वॉलेन्टरी रिटायरमेंट या स्थायी रूप से भारत छोड़ने जैसी स्थिति में PF का 100% अमाउंट बिना शर्त के निकाला जा सकता है.

घर खरीदने या बनवाने पर कितना निकाल सकते हैं पैसा?

अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं या अपने फ्लैट या मकान की मरम्मत करवाना चाहते हैं, तो भी अपने PF से कुछ अमाउंट निकाल सकते हैं. EPFO की शर्तों के मुताबिक, आप अपनी टोटल डिपॉजिट का 75% तक अमाउंट निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि, घर खरीदने या मेंटेनेंस के लिए सिर्फ 5 बार ही PF से ट्रांजैक्शन किया जा सकता है.

हायर स्टडीज के लिए

अगर आप नौकरी के साथ-साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं या हायर स्टडीज की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस केस में भी आप अपने PF से 90% ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. पढ़ाई के लिए आप मैक्सिमम 10 बार PF का पैसा निकाल सकते हैं. पहले बस 3 बार ही पैसे निकालने की लिमिट थी.

मेडिकल इमरजेंसी

अगर आपकी या परिवार में किसी को मेडिकल इमरजेंसी है. इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, तो आप PF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं. नियमों के तहत आप 7 साल तक नौकरी करने के बाद अपनी हिस्सेदारी का 50% अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं. इस सुविधा का इस्तेमाल मैक्सिमम 3 बार किया जा सकता है.

शादी या दूसरे निजी कारण

इसके अलावा EPFO कुछ विशेष परिस्थितियों में भी प्रॉविडेंट फंड से पैसे निकालने की परमिशन देता है. अगर आप शादी करने जा रहे हैं या परिवार में किसी की शादी के लिए फंड की जरूरत है, तो आप अपने PF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा 5 बार ही किया जा सकता है. साथ ही आपके पास 25% अमाउंट रिजर्व रहना चाहिए.

अब UPI और ATM से सीधे निकाल सकेंगे PF का पैसा, जानिए कब लॉन्च हो रही EPFO 3.0 सर्विस, क्या होंगे नियम

25% मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का नियम क्यों?

EPFO ने तय किया है कि सब्सक्राइबर्स को अपने कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट का 25% हमेशा मिनिमम बैलेंस के तौर पर EPF अकाउंट में बनाए रखना होगा. ताकि, रिटायरमेंट फंड बना रहे और ब्याज का फायदा मिलता रहे. ये मिनिमम बैलेंस EPF अकाउंट में हर वक्त बरकरार रहना चाहिए.

मिनिमम कॉन्ट्रिब्यूशन कितना हुआ?

EPFO ने मिनिमम कॉन्ट्रिब्यूशन भी फिक्स्ड कर दिया है. EPFO के नियमों के मुताबिक, एम्प्लॉयी की बेसिक सैलरी + DA) के 15,000 तक के हिस्से पर 12% की दर से हर महीने 1,800 का कॉन्ट्रिब्यूशन अनिवार्य है.

ऑनलाइन कैसे निकाले PF के पैसे?

EPFO पोर्टल (https://www.epfindia.gov.in/) या उमंग ऐप पर जाएं.

UAN और पासवर्ड से लॉगइन करें.

होम पेज खुलेगा. ऑनलाइन सर्विस में जाएं.

अब ऑनलाइन सर्विसेज पर जाएं वहां ‘क्लेम’ सेक्शन को सेलेक्ट करें.

अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करें और फिर ‘Proceed for online claim’ पर क्लिक करें.

अब PF एडवांस फॉर्म 19 सेलेक्ट करें.

फॉर्म में पैसा निकालने की वजह, कितना पैसा निकालना है, जैसी जरूरी डिटेल भरें.

बैंक अकाउंट की चेक या पासबुक की स्कैन कॉपी भी अपलोड करें.

आखिर में अपना कंसेंट दें और इसे आधार से वेरीफाई करें.

अब पैसे विड्रॉल करने का रीजन बताएं और सबमिट करें.

Umang App से भी हो जाएगा काम

Umang App में आधार नंबर या मोबाइल नंबर के जरिये रजिस्ट्रेशन करें.

अब “EPFO” सर्विस के ऑप्शन को सेलेक्ट करें.

इसके बाद आधार नंबर या मोबाइल नंबर के जरिये लॉगइन करें.

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें.

अब “PF Withdrawal” के ऑप्शन में जाकर “Claim Form” पर क्लिक करें.

इसके बाद सभी जरूरी डिटेल्स भरकर सबमिट करें.

अब मोबाइल नंबर पर दोबारा आए OTP को दर्ज करें.

आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा.

EPFO Update: UAN के बिना भी PF खाते का हो जाता है काम? भूल गए नंबर तो क्या होगा, यहां मिलेगी पूरी जानकारी

कब तक आता है पैसा?

PF अकाउंट से पैसे विड्रॉल के रिक्वेस्ट देने के बाद करीब 7 से 10 वर्किंग डे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं. अगर इतने दिन में पैसे नहीं आते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1425 पर संपर्क कर सकते हैं.

क्या PF ट्रांजैक्शन पर लगता है टैक्स?

एम्प्लॉयी या नौकरी से निकाले गए शख्स को अगर किसी कंपनी में काम करते हुए 5 साल पूरे हो गए हैं. इसके बाद PF ट्रांजैक्शन किया जाता है, तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं बनती. 5 साल का पीरिएड एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकता है. 5 साल का पीरिएड पूरा नहीं होने पर PF से ट्रांजैक्शन किया गया, तो 10% TDS कटता है.

PF के लिए मिनिमम सैलरी लिमिट में होने जा रहा बदलाव, समझिए इससे आपको कितना फायदा और कितना नुकसान?