कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से सभी सैलरीड इनकम वाले लोगों को प्रॉविडेंट फंड (PF) की सुविधा दी जाती है. हर सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी का एक PF अकाउंट होता है. इसमें कर्मचारी की बेसिक सैलरी का मिनिमम 12% जमा होता है. इतना ही हिस्सा कंपनी जमा करती है. इस अकाउंट को EPFO मैनेज करती है.EPFO के मुताबिक, भारत में 36 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड सब्सक्राइबर्स हैं. इनमें से 8 करोड़ से ज्यादा एक्टिव मेंबर हैं.
अभी तक PF का पूरा सिस्टम EPFO स्कीम 1952 के एक्ट के हिसाब से चलता था. अब केंद्र सरकार ने पुरानी 1952 की व्यवस्था को बदलकर सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत नई EPF स्कीम 2026 लागू किया है. सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, 29 जून 2026 से नई EPF स्कीम लागू हो चुकी है. इसके तहत PF सब्सक्राइबर्स के लिए पार्शियल विड्रॉल की शर्तों में बदलाव किए गए हैं. मिनिमम मंथली कॉन्ट्रिब्यूशन भी फिक्स्ड कर दिया गया है. आइए जानते हैं नई PF स्कीम से आपके लिए क्या कुछ बदल जाएगा:-
EPF स्कीम 2026 में सबसे बड़ा बदलाव ‘एलिजिबल मेंबर बैलेंस’ को लेकर है. अब कोई भी EPFO मेंबर अपने PF अकाउंट से पूरा पैसा पार्शियल विड्रॉल नहीं कर पाएगा. यानी जरूरत पड़ने पर आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते.25% हिस्सा आपको मेंटेन करना होगा. यानी अगर आपके PF अकाउंट में 1 लाख रुपये पड़े हैं, तो आप इमरजेंसी में मैक्सिमम 75 हजार रुपये ही निकाल पाएंगे. 25 हजार रुपये आपको अकाउंट में बनाए रखना होगा.
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यह नियम एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर दोनों पर समान रूप से लागू होगा. यानी दोनों ही फंड्स के टोटल कॉन्ट्रिब्यूशन से 25% की अनिवार्य कटौती करने के बाद बची हुई राशि ही निकाली जा सकती है.
EPFO विशेष परिस्थितियों और इमरजेंसी के समय आपको PF अकाउंट से पैसे निकालने की परमिशन देती है. बदलाव के तहत पार्शियल विड्रॉल के 13 तरह के प्रावधानों को खत्म कर बस 3 कैटेगरी बना दी गई है. ये कैटगरी हैं- 1-बीमारी, शिक्षा, शादी, 2. आवासीय जरूरतें और 3. इमरजेंसी. इन 3 कैटेगरी में विड्रॉल अमाउंट की लिमिट 75% कर दी गई है.
अगर कोई कर्मचारी 12 महीने से कम की सर्विस के बाद नौकरी छोड़ देता है, तो वह भी कुछ शर्तों के साथ अपने PF अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल कर सकेगा.
पहले अगर नौकरी छोड़ देते थे या आपकी किन्हीं वजहों से नौकरी चली जाती थी, तो इसके एक महीने बाद आप अपने प्रॉविडेंट फंड अकाउंट से 75% तक अमाउंट निकाल सकते हैं. EPFO ने अब तय किया है कि अगर एम्प्लॉयी या EPFO मेंबर बेरोजगारी की स्थिति में मैच्योरिटी से पहले EPF का पूरा पैसा निकालना चाहता है, तो 75% बैलेंस तुरंत निकाला जा सकता है. बाकी का 25% अमाउंट बेरोजगारी के 12 महीने बाद ही निकाला जा सकता है. पहले 100% अमाउंट निकालने की अवधि 2 महीने थी.
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EPFO ने इसके साथ ही स्पेशल केस में अमाउंट लिमिट भी हटा दी है. EPFO ने बताया कि 55 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट, स्थायी विकलांगता, काम करने में असमर्थता, छंटनी, वॉलेन्टरी रिटायरमेंट या स्थायी रूप से भारत छोड़ने जैसी स्थिति में PF का 100% अमाउंट बिना शर्त के निकाला जा सकता है.
अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं या अपने फ्लैट या मकान की मरम्मत करवाना चाहते हैं, तो भी अपने PF से कुछ अमाउंट निकाल सकते हैं. EPFO की शर्तों के मुताबिक, आप अपनी टोटल डिपॉजिट का 75% तक अमाउंट निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि, घर खरीदने या मेंटेनेंस के लिए सिर्फ 5 बार ही PF से ट्रांजैक्शन किया जा सकता है.
अगर आप नौकरी के साथ-साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं या हायर स्टडीज की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस केस में भी आप अपने PF से 90% ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. पढ़ाई के लिए आप मैक्सिमम 10 बार PF का पैसा निकाल सकते हैं. पहले बस 3 बार ही पैसे निकालने की लिमिट थी.
अगर आपकी या परिवार में किसी को मेडिकल इमरजेंसी है. इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, तो आप PF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं. नियमों के तहत आप 7 साल तक नौकरी करने के बाद अपनी हिस्सेदारी का 50% अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं. इस सुविधा का इस्तेमाल मैक्सिमम 3 बार किया जा सकता है.
इसके अलावा EPFO कुछ विशेष परिस्थितियों में भी प्रॉविडेंट फंड से पैसे निकालने की परमिशन देता है. अगर आप शादी करने जा रहे हैं या परिवार में किसी की शादी के लिए फंड की जरूरत है, तो आप अपने PF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा 5 बार ही किया जा सकता है. साथ ही आपके पास 25% अमाउंट रिजर्व रहना चाहिए.
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EPFO ने तय किया है कि सब्सक्राइबर्स को अपने कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट का 25% हमेशा मिनिमम बैलेंस के तौर पर EPF अकाउंट में बनाए रखना होगा. ताकि, रिटायरमेंट फंड बना रहे और ब्याज का फायदा मिलता रहे. ये मिनिमम बैलेंस EPF अकाउंट में हर वक्त बरकरार रहना चाहिए.
EPFO ने मिनिमम कॉन्ट्रिब्यूशन भी फिक्स्ड कर दिया है. EPFO के नियमों के मुताबिक, एम्प्लॉयी की बेसिक सैलरी + DA) के 15,000 तक के हिस्से पर 12% की दर से हर महीने 1,800 का कॉन्ट्रिब्यूशन अनिवार्य है.
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PF अकाउंट से पैसे विड्रॉल के रिक्वेस्ट देने के बाद करीब 7 से 10 वर्किंग डे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं. अगर इतने दिन में पैसे नहीं आते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1425 पर संपर्क कर सकते हैं.
एम्प्लॉयी या नौकरी से निकाले गए शख्स को अगर किसी कंपनी में काम करते हुए 5 साल पूरे हो गए हैं. इसके बाद PF ट्रांजैक्शन किया जाता है, तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं बनती. 5 साल का पीरिएड एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकता है. 5 साल का पीरिएड पूरा नहीं होने पर PF से ट्रांजैक्शन किया गया, तो 10% TDS कटता है.
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