क्या भारत के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से डर गया चीन? पाकिस्तान में बनाएगा सबसे लंबी सुरंग, टारगेट पर है ये समुद्री रास्ता

हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच चीन एक बार फिर पाकिस्तान में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट की तैयारी कर रहा है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन पाकिस्तान में एक नए हाईवे और देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग (रोड टनल) के निर्माण की योजना पर काम कर रहा है. इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि साउथ एशिया में एक जियो-पॉलिटिकल समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है.
रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये प्रोजेक्ट चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरीडोर (CPEC) को और मजबूत करने के साथ-साथ हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की रणनीतिक पहुंच बढ़ाने का माध्यम भी बन सकती है. ऐसे समय में जब भारत अपने महत्वाकांक्षी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है, चीन की यह नई पहल क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा को और तेज कर सकती है.
रिपोर्ट के मुताबिक, चीन पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों में एक आधुनिक हाईवे और विशाल सड़क सुरंग के निर्माण में सहयोग करेगा. यह सुरंग पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी रोड टनल मानी जा रही है. इस प्रोजेक्ट का मकसद दुर्गम पर्वतीय इलाकों में आवाजाही को आसान बनाना और चीन-पाकिस्तान के बीच संपर्क को और मजबूत करना है.
चीन पिछले एक दशक से चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरीडोर (CPEC) के तहत पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश कर चुका है. इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य चीन के पश्चिमी क्षेत्र शिनजियांग को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ना है. नई हाईवे और टनल प्रोजेक्ट को CPEC के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है. इससे चीन को अरब सागर तक बेहतर पहुंच मिल सकती है. पाकिस्तान में उसकी आर्थिक और रणनीतिक मौजूदगी और मजबूत हो सकती है.
भारत लंबे समय से CPEC का विरोध करता रहा है, क्योंकि इसका एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) से होकर गुजरता है. भारत का कहना है कि यह उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है. ऐसे में पाकिस्तान में किसी भी बड़े चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर नई दिल्ली की नजर रहती है. नई सड़क और सुरंग परियोजना भी रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
PM मोदी के घर भेजा ड्रोन, 8 जेट भी गिराए… पाकिस्तान के ‘फेकन भइया’ राष्ट्रपति जरदारी का नया झूठ, जान लें इसकी सच्चाई
एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेहतर सड़क नेटवर्क से चीन और पाकिस्तान के बीच सैन्य और लॉजिस्टिक सहयोग को भी मजबूती मिल सकती है. हालांकि, चीन और पाकिस्तान इसे पूरी तरह आर्थिक विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से जुड़ा प्रोजेक्ट बताते हैं.
भारत इस समय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. ग्रेट निकोबार की सबसे बड़ी रणनीतिक विशेषता इसकी भौगोलिक स्थिति है. यह दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक मलक्का स्ट्रेट के करीब स्थित है.यही वजह है कि इसे भारत की समुद्री रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि चीन और भारत दोनों हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. पाकिस्तान में चीन की नई परियोजनाओं और ग्रेट निकोबार में भारत के निवेश को इसी व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में देखा जा रहा है.
अगर यह परियोजना पूरी होती है, तो चीन को कई फायदे मिल सकते हैं. उसे पाकिस्तान के बंदरगाहों तक बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में उसकी आर्थिक पकड़ मजबूत होगी.
ट्रंप को ‘मक्खन’ लगाने के लिए पानी की तरह पैसे बहा रहा कंगाल पाकिस्तान, हर महीने खर्च हो रहे 7.5 करोड़ रुपये, वजह जान चौंकेंगे आप
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें EXPLAINERS की और अन्य ताजा-तरीन खबरें