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Explainer: चीन की शातिर चाल, बातचीत की टेबल पर आने पहले सीमा पर तनाव क्यों बढ़ा देता है ड्रैगन?

India-China Relations: चीन की इन हरकतों का मकसद, भारत को यह दिखाना है कि बीजिंग सीमा विवाद को कितनी गंभीरता से लेता है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: August 18, 2026, 2:48 PM IST
Explainer: चीन की शातिर चाल, बातचीत की टेबल पर आने पहले सीमा पर तनाव क्यों बढ़ा देता है ड्रैगन?
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा अगले महीने संभव है.(photo credit, AI, for representation only)

India-China Relations: नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भारत आ सकते हैं. अब एक महीने पहले रिपोर्ट आ रही है कि अरुणाचल सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है. ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है. चीन अक्सर भारत के साथ हाई-लेवल दौरों से ठीक पहले सीमा पर तनाव बढ़ा देता है. 2017 में दोकलम, 2020 में गलवां और 2022 में तवांग में ऐसा हो चुका है. 2013 में डेपसांग में घुसपैठ (प्रधानमंत्री ली केकियांग के दौरे से पहले) और 2014 में चुमार में आमना-सामना (राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौरे से कुछ दिन पहले) जैसी बड़ी घटनाओं को जान-बूझकर की गई ऐसी हरकतें माना जाता है.

एशियामेजरओआरजी की रिपोर्ट के एक मुताबिक, विशेषज्ञ मानते हैं कि हाई-लेवल डिप्लोमैटिक दौरों से ठीक पहले या उनके दौरान ‘लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल’ (LAC) पर तनाव पैदा करने की चीन की रणनीति को अक्सर रणनीतिक संकेत देने और डिप्लोमैटिक बढ़त हासिल करने के एक सोचे-समझे तरीके के तौर पर देखा जाता है.

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चीन कैसे बनाता है भू-राजनीतिक दबाव?

ये उकसावे वाली हरकतें करने एक तरह से चीन नई दिल्ली को एक चेतावनी देता है, ताकि वह अमेरिका और जापान व ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य प्रतिद्वंद्वियों के साथ अपनी रणनीतिक और सैन्य साझेदारी को और गहरा न करे. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की मंगलवार की रिपोर्ट के मुताबिक, जापान अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अमेरिका से आगे देख रहा है. अमेरिकी हथियारों की सप्लाई को लेकर बढ़ते शक के कारण टोक्यो इस मामले में ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ गहरे औद्योगिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है.

जानकारों का कहना है कि रक्षा मंत्री शिनजिरो कोइज़ुमी की इस हफ़्ते इन दोनों देशों की यात्राओं से युद्धपोतों से लेकर स्टील्थ टेक्नोलॉजी और ड्रोन तक के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा. वे इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि ईरान युद्ध और यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका के सहयोगियों के हथियारों का भंडार खत्म हो सकता है.

क्या है साझेदारियों को रोकने की रणनीति?

चीन सीमा पर तनाव को इन साझेदारियों को “रोकने की रणनीति” (containment strategy) के तौर पर देखता है और सीमा पर अस्थिरता का इस्तेमाल भारत को यह याद दिलाने के लिए करता है कि एक मोर्चा ये भी है.

तंग आकर शांति, ये भी चीन की है रणनीति

सीमित और नियंत्रित टकराव” पैदा करके, जिनसे लंबे समय तक गतिरोध बना रहता है, चीन “तंग आकर शांति” वाली रणनीति अपनाता है. इसका मकसद भारत को लंबी और मुश्किल बातचीत के लिए मजबूर करना है. इसकी सीमा बढ़ाना और शांति बनाए रखने की ज़िम्मेदारी भारत के कंधों पर डालना है.

चीन अपने क्षेत्रीय दावों जैसे अरुणाचल प्रदेश या अक्साई चिन पर को तब और जोर-शोर से रखता है जब दोनों देशों के बीच माहौल सबसे संवेदनशील होता है.

सीमा पर निर्माण को कैसे रोकना चाहता है चीन?

तनाव अक्सर चीन की उस सोच का नतीजा होते हैं जिसमें उसे लगता है कि भारत यथास्थिति (status quo) को बदल रहा है, जैसे कि सीमा पर बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना (जैसे DSDBO सड़क) या 2019 में लद्दाख का प्रशासनिक दर्जा बदलना.

भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए?

लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर चीन की बदलती चालों से निपटने के लिए, भारत की रणनीति कई स्तरों वाली है. यह ‘इंटीग्रेटेड डेटरेंस’ (एकीकृत प्रतिरोध) पर केंद्रित है, जिसमें सैन्य सख्ती के साथ-साथ व्यावहारिक कूटनीति और आर्थिक दबाव का इस्तेमाल किया जाता है. भारत ने रक्षात्मक रुख छोड़कर चीन की सैन्य तैयारियों का मुकाबला करने के लिए उतनी ही संख्या में सैनिकों (50,000–60,000 सैनिक) और आधुनिक हथियारों जैसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और रुद्र ब्रिगेड को तैनात किया है. आवाजाही की कमी को दूर करने के लिए, भारत तेजी से हर मौसम में काम आने वाली सड़कें और सुरंगें (जैसे श्योक सुरंग) बना रहा है और हवाई अड्डों जैसे न्योमा को अपग्रेड कर रहा है.

भारत ने गलवान घाटी और पैंगोंग त्सो जैसे तनावपूर्ण इलाकों में बफर जोन का इस्तेमाल किया है ताकि आमने-सामने की झड़पों को रोका जा सके और शांति के लिए एक “नई सामान्य स्थिति” बनाई जा सके. भारत ने चीन पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए समय-समय पर चीनी FDI पर रोक लगाना, सैकड़ों चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाना और चीनी टेक कंपनियों की कड़ी निगरानी करना, जैसे कदम उठाए हैं. इसका मकसद यह संदेश देना है कि सीमा पर आक्रामक चालों की भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ती है.

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Vineet Sharan

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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