Explainer: मोदी सरकार से क्यों गए प्रधान? 7 सवालों में समझिए CJP प्रोटेस्ट के शुरू होने से खत्म होने तक की कहानी

2027 में यूपी समेत 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं. 2029 में लोकसभा चुनाव होना है. ये छात्र आंदोलन जिस हिसाब से बढ़ रहा था, इसकी 1974 के जेपी आंदोलन और तुलना 2011 के अन्ना आंदोलन से होने लगी थी. इन दोनों आंदोलनों के बाद देश की सरकार बदल गई थी. इसलिए समय रहते सरकार ने कई सुधार किए.

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20 जून से जंतर-मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का छात्र आंदोलन 25 जुलाई को खत्म हो गया (ANI)

20 जून से चल रहा था छात्रों का प्रोटेस्ट

20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुआ था लाठीचार्ज

CJP ने की थी मुआवजा देने और FIR रद्द करने की मांग

27 जुलाई को संसद में पेपर लीक संशोधन बिल लाएगी सरकार

जंतर-मंतर पर 35 दिन से चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का अनशन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हो गया. NEET पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम को लेकर CJP के बैनर तले देशभर के छात्र 20 जून से धरने पर थे. सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी 20 जून से छात्रों के लिए भूख हड़ताल पर थे. सोमवार (20 जुलाई) को जंतर-मंतर पर जहां लाठियां चली थीं. शनिवार (25 जुलाई) को वहा जश्न का माहौल है. सरकार ने छात्र आंदोलन के 36वें दिन CJP की सभी 3 मांगें मान ली हैं. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है. 12 साल की सरकार में दूसरा मौका है, जब ऐसे प्रदर्शन के सामने झुकना पड़ा है.

आइए समझते हैं मोदी सरकार को क्यों माननी पड़ी CJP की सभी मांगें? पहले सरकार इस्तीफे पर राजी नहीं थी, फिर धर्मेंद्र प्रधान को क्यों देना पड़ा इस्तीफा? क्या BJP की राजनीतिक रणनीति युवाओं को अपने साथ बनाए रखने पर केंद्रित थी? इस पूरे विवाद का सरकार की छवि पर और यूथ वोटर्स पर क्या असर पड़ सकता है?

CJP ने कैसे लड़ी छात्रों की लड़ाई?

20 जून को कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP ने जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू किया. 8 दिन बाद 28 जून को सोनम वांगुचक भूख-हड़ताल पर बैठ गए.

20 जुलाई को CJP ने संसद का मानसून सत्र शुरू होने के दौरान संसद मार्च का प्लान बनाया था. देशभर से छात्र जंतर-मंतर जुट रहे थे.

18 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने सफेद चादरों में लपेटकर सोनम को उठा लिया. उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कर दिया गया. इसके बाद प्रोटेस्ट को मोमेंटम मिल गया.

20 जुलाई को संसद मार्च में सुरक्षाबलों ने लाठीचार्ज किया. उसके वीडियो वायरल हुए, तो पूरे देश में आक्रोश बढ़ गया.

21 जुलाई को राहुल गांधी अचानक PM आवास के बाहर धरने पर बैठ गए. अलग-अलग शहरों और दुनियाभर में प्रदर्शन होने लगे.

21 जुलाई को राहुल गांधी अचानक PM आवास के बाहर धरने पर बैठ गए. अलग-अलग शहरों और दुनियाभर में प्रदर्शन होने लगे. ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्र भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने लगे थे.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद वांगचुक को 22 जुलाई की रात सफदरजंग से मेदांता अस्पताल शिफ्ट किया गया. 24 जुलाई को मेदांता अस्पताल में नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह ने उनसे मुलाकात की और अनशन तुड़वाया.

20, 24 जुलाई को CJP और सरकार की बात हुई. प्रधान पर फैसला लेने के लिए सरकार ने 24 घंटे का समय मांगा था.

25 जुलाई को दोपहर साढ़े तीन बजे कॉकरोच पार्टी से मुलाकात थी. इससे पहले 3 बजे ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया.

फिर 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई. CJP ने बताया कि सभी मांगें मान ली गई हैं. धरना खत्म किया जाता है. नड्डा ने भी इसकी पुष्टि की.

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धर्मेंद्र प्रधान के जाने की वजह क्या रही?

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्र आंदोलन के दौरान सरकार पर बढ़ते राजनीतिक और जनदबाव के बीच एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है. छात्र आंदोलन लगातार लंबा खिंचता गया. जंतर-मंतर में 20 जुलाई की लाठीचार्ज के बाद छात्रों की मांगों को लेकर सरकार पर सवाल उठने लगे. विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्रालय की कार्यशैली और फैसलों को निशाना बना रहा था. सोशल मीडिया पर भी आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा था. ऐसे माहौल में सरकार को कड़े फैसले लेने ही थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई और 24 जुलाई की रात को 2 वीडियो मैसेज जारी किए. पहले वीडियो में उन्होंने हिंट दिया था कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़े फैसले लेने वाली है.

अब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से सरकार की ओर से ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि सरकार जवाबदेही तय करने से पीछे नहीं हटेगी. इस मामले में राजनीतिक विश्लेषक राशिद किदवई बताते हैं, “किसी बड़े आंदोलन के दौरान शीर्ष स्तर पर बदलाव करना सरकारों की एक रणनीति भी होती है, जिससे जनता का गुस्सा कुछ हद तक शांत किया जा सके. नए नेतृत्व के जरिए हालात सामान्य करने का प्रयास किया जा सके.”

सोनम वांगचुक के समर्थन से आंदोलन पर क्या असर पड़ा?

सोनम वांगचुक के आंदोलन के समर्थन में आने के बाद छात्र आंदोलन को एक नई पहचान और व्यापक राष्ट्रीय चर्चा मिली. वांगचुक पहले से ही शिक्षा, पर्यावरण और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर अपनी अच्छी इमेज रखते हैं. उनके समर्थन ने आंदोलन को सिर्फ छात्र विरोध तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे शिक्षा व्यवस्था, युवाओं के भविष्य और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ी बहस का हिस्सा बना दिया. इससे आंदोलन का नैतिक आधार मजबूत हुआ और सरकार बातचीत के लिए तैयार होने लगी. कुल मिलाकर, वांगचुक की मौजूदगी ने आंदोलन को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाने और युवाओं के बीच इसकी स्वीकार्यता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई.

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छात्र आंदोलन में विपक्ष का कैसा रहा रोल?

21 जुलाई को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता PM हाउस यानी लोक कल्याण मार्ग के पास धरने पर बैठे. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मनाने पहुंचे ,तो राहुल ने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, तब तक कोई चर्चा नहीं होगी. इसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया. इसकी तस्वीरें वायरल हुईं. इसके बाद रोजाना राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. पूरा विपक्ष इस मामले में एकजुट रहा. विपक्ष के हंगामे से हफ्तेभर से संसद की कार्यवाही भी नहीं चल पाई.

छात्र आंदोलन को लेकर क्या थी BJP की राजनीतिक रणनीति?

छात्र आंदोलन के दौरान BJP की रणनीति को कई राजनीतिक विश्लेषकों ने युवाओं के बीच अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा. देश में फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या बढ़ रही है. भारत में आधी आबादी 29 साल से कम उम्र की है. करीब एक-चौथाई वोटर्स भी युवा हैं. CSDS-लोकनीति के मुताबिक, 2014, 2019 और 2024 में BJP को एक-तिहाई से ज्यादा युवा वोटर्स ने वोट दिया. अगर छात्र आंदोलन लंबा चलता और सरकार की छवि युवाओं के विरोधी के रूप में बनती, तो इसका असर भविष्य के चुनावों पर पड़ सकता था. यही वजह रही कि सरकार ने समय-समय पर बातचीत, प्रशासनिक बदलाव और कुछ मांगों पर सकारात्मक संकेत देने जैसे कदम उठाए.

मुरली मनोहर जोशी और RSS के प्रमुख मोहन भागवत समेत पार्टी के नेताओं ने भी यह मैसेज देने की कोशिश की कि सरकार छात्रों की समस्याओं को समझती है और समाधान चाहती है. BJP का भी कहना था कि उसके कदम छात्रों के हित और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से उठाए गए.

पुलिस का लाठीचार्ज कैसे बना टर्निंग प्वॉइंट?

संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को आंदोलन का सबसे अहम मोड़ माना गया, क्योंकि इसके बाद यह मुद्दा केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहा. प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए. इससे देशभर में इस घटना पर बहस शुरू हो गई. कई लोगों ने पुलिस की कार्रवाई को जरूरत से ज्यादा सख्त बताया, जबकि सरकार का पक्ष था कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए.

मीडिया कवरेज बढ़ने से आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और सरकार पर समाधान निकालने का दबाव और बढ़ गया. यही वजह है कि इसे पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा टर्निंग प्वॉइंट माना जाता है.

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BJP पर क्या राजनीतिक असर पड़ सकता है?

राशिद किदवई कहते हैं, “छात्र आंदोलन और उससे जुड़े विवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक असर युवा वोटर्स पर पड़ सकता है. ये वर्ग रोजगार, शिक्षा और अवसरों जैसे मुद्दों को लेकर बेहद संवेदनशील माना जाता है. अगर किसी सरकार की छवि छात्रों की बात सुनने वाली और समाधान निकालने वाली बनती है, तो उसे राजनीतिक लाभ मिलता है. हालांकि, किसी भी राजनीतिक प्रभाव का आकलन केवल एक घटना के आधार पर नहीं किया जा सकता.

चुनावी नतीजों पर आर्थिक स्थिति, रोजगार, स्थानीय मुद्दे, नेतृत्व और अन्य राजनीतिक परिस्थितियों का भी बड़ा असर होता है. इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस विवाद से सरकार को निश्चित रूप से लाभ या नुकसान होगा. इतना तय है कि इस आंदोलन ने युवाओं से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया है.

पार्टी के भीतर नेताओं के बयान और सेलिब्रिटीज रिएक्शन

BJP के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने भी छात्रों की मांगों और चिंता का समर्थन किया. 23 जुलाई को मुरली मनोहर जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट किया-“देश के विभिन्न हिस्सों से आए युवा छात्रों को कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर इकट्ठा देखना दुखद है. युवा लड़कियों के साथ भी बर्बर दुर्व्यवहार देखना बेहद दुखद है.”

24 जुलाई को RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, “नई पीढ़ी सवाल पूछती है. हमें उन्हें तर्क समझाना होगा. हमें उन्हें बहुत स्नेह देना होगा. हमें उनके साथ समय बिताना होगा. हम मालिक बनकर नहीं रह सकते.”

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इसके अलावा क्रिकेटर्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटी, साउथ फिल्मों के स्टार्स, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर भी युवाओं के विरोध प्रदर्शन से जुड़ने लगे थे. इसका असर दिख रहा था.

चुनावों के मद्देनजर भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश

NEET पेपर लीक का मुद्दा और प्रोटेस्ट लंबा खिंचने का असर चुनाव के लिहाज से BJP के लिए जोखिम भरा हो सकता था. अगले साल यूपी, पंजाब, उत्तराखंड समेत 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं. ऐसे में अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, तो जमीनी नाराजगी बढ़ती. इससे BJP और उसके सहयोगियों को चुनावी नुकसान उठाना पड़ता.

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