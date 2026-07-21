Explainer: CJP से कितनी अलग है कांग्रेस की रणनीति? जंतर-मंतर छोड़ PM हाउस के पास ही क्यों धरने पर बैठे राहुल गांधी?

नई दिल्ली में लगातार दो दिन दो अलग-अलग जगहों से हैरान करने वाली तस्वीरें आईं. दोनों जगहों से लोग हिरासत में लिए गए. इनका काम एक था. मुद्दे एक थे, मांगें एक सी थीं, लेकिन चेहरे अलग थे और मकसद भी थोड़ा अलग था. सोमवार (20 जुलाई) को देश ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करते हुए छात्रों पर दिल्ली पुलिस की लाठियां पड़ते देखा. मंगलवार (21 जुलाई) को वही पुलिस लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हाथ-पैर पकड़कर उठा ले गई. कांग्रेस ने लोक कल्याण मार्ग स्थित PM हाउस से करीब 100 मीटर दूर धरना दिया. जबकि, जंतर-मंतर पर 32वें दिन भी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जारी रहा.
आइए समझते हैं कि कांग्रेस ने पहले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से खुद को अलग रखा था. फिर अचानक उनके सपोर्ट में धरना क्यों दिया गया? राहुल गांधी छात्रों को सपोर्ट करने जंतर मंतर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने PM हाउस के पास धरना देना क्यों चुना? आखिर कांग्रेस की स्ट्रैटजी क्या है? इससे CJP को फायदा है या कांग्रेस पार्टी CJP के मूवमेंट को हाइजैक कर लेगी? कांग्रेस के प्रदर्शन से क्या सरकार पर और प्रेशर बनेगा?
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न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होन से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कमरे में बैठक हुई थी. इसमें भी कांग्रेस ने तय किया कि संसद में राम मंदिर के मुद्दे को उठाना चाहिए, NEET और CJP के आंदोलन को नहीं. लेकिन, 20 जुलाई की दोपहर जैसे ही CJP का प्रोटेस्ट जोर पकड़ने लगा. 21 जुलाई को खरगे के बर्थडे पर फिर कांग्रेस सांसद एकजुट हुए. रिपोर्ट के मुताबिक, इसी वक्त कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटजी बदली.
पुलिस का फोकस जंतर-मंतर था, इसलिए ऐसी जगह तय की गई; जो VIP हो और लोगों को ध्यान खींचे. PM मोदी के आवास के बाहर धरने की प्लानिंग कांग्रेस ने बेहद सीक्रेट तरीके से की थी. ऐन वक्त तक कई सांसदों को इसकी जानकारी तक नहीं हुई. सबको लग रहा था कि राहुल गांधी जंतर-मंतर जाएंगे, लेकिन वो लोक कल्याण मार्ग के पास धरना देने बैठ गए. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सरकार की तरफ से राहुल गांधी से बात करने पहुंचे. हालांकि, बात नहीं बनी. आखिरकार पुलिस ने उन्हें जबरन हटा दिया.
हालांकि, हिरासत में लिए जाने के साढ़े 3 घंटे बाद पुलिस ने राहुल गांधी समेत सभी कांग्रेसियों और अखिलेश यादव को छोड़ दिया. हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने X हैंडल से पोस्ट किया है. राहुल गांधी ने लिखा- “मोदी जी, हर ज़ोर आज़मा लो, सारी ताकत लगा लो – छात्रों के इंसाफ की ये लड़ाई अब रोके न रुकेगी.”
सोमवार को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया, “प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा-विरोधी प्रधानमंत्री हैं. इतने युवा विरोधी कि एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते. जब इन बच्चों ने शिक्षा के जायज सवाल उठाए – तो जवाब में मिली लाठी और हिरासत. लीक करने वाले अपराधी आजाद और वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे जाते हैं, पीटे जाते हैं.” ऐसे पोस्ट से राहुल गांधी ने एक तरह से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की.
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18 जुलाई को सोनम को जबरन उठाकर अस्पताल पहुंचाए जाने के बाद जंतर-मंतर पर भीड़ बढ़ने लगी. हालांकि, कॉकरोच पार्टी को अंदाजा नहीं था कि संसद मार्च में दिल्ली के बाहर से भी हजारों की भीड़ जुट जाएगी. कॉकरोच पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका के मुताबिक, 20 जुलाई को 20 हजार के आसपास प्रदर्शनकारी जुटे थे. वहीं, 21 जुलाई को कांग्रेस के धरने और राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने से CJP को मोमेंटम मिलेगा. उसे राजनीतिक तौर पर फायदा होता दिख रहा है.
राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करके NEET पर बहस कराने की मांग की है. आजाद समाज पार्टी के नेता और सांसद चंद्रशेखर आजाद 20 जुलाई की रात से ही संसद के अंदर भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठे हैं. वहीं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, शशि थरूर और सपा मुखिया अखिलेश यादव जैसे भी सरकार को घेर रहे हैं.
इस सवाल के जवाब में राजनीतिक विश्लेषक राशिद किदवई कहते हैं, “ऐसा ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता. क्योंकि CJP के मूवमेंट को काफी सपोर्ट मिला है. हर दिन लोग इससे जुड़ रहे हैं. कांग्रेस के 3 घंटे के धरने से CJP के महीने से चल रहा प्रोटेस्ट छोटा नहीं होने वाला. उल्टा CJP को ही कांग्रेस से फायदा मिलता दिख रहा है. राहुल गांधी जैसे चेहरे को हिरासत में लिए जाने की तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं.”
राशिद किदवई कहते हैं, “सरकार CJP के लीडर्स के साथ उनकी मांगों पर बात आगे बढ़ा सकती है. 2020-21 के किसान आंदोलन के समय ऐसा ही हुआ था.” लोकसभा में अमित शाह सरकार की तरफ से बयान देकर भरोसा जीतने की कोशिश कर सकते हैं.
राशिद किदवई कहते हैं, “इसका जवाब समय पर ही छोड़ना उचित होगा. क्योंकि BJP आरोपों के आधार पर किसी मंत्री को नहीं हटाती. परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट होता है. अगर प्रधान को इस वक्त हटाया, तो विपक्ष में मैसेज जाएगा कि सरकार ने गलती मानी और झुक गई. जाहिर तौर पर सरकार कतई नहीं चाहेगी कि ऐसा मैसेज जाए.” अब देखना है कि बुधवार (22 जुलाई) को संसद में NEET पेपर लीक मामले और CJP, कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर क्या रुख होता है.
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