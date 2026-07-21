Explainer: CJP से कितनी अलग है कांग्रेस की रणनीति? जंतर-मंतर छोड़ PM हाउस के पास ही क्यों धरने पर बैठे राहुल गांधी?

संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस संसदीय दल की बैठक के बाद कॉकरोच पार्टी को लेकर कांग्रेस का रुख नरम पड़ा था. 17 जुलाई को राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा जंतर-मंतर जाकर सोनम वांगचुक से मिले थे. इसके बाद कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटजी बदली थी.

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पुलिस और पैरा मिलिट्री के जवान राहुल गांधी को पकड़कर धरना-स्थल से लेकर गए थे. 3 घंटे बाद उन्हें छोड़ा गया. (फोटो- कांग्रेस के X हैंडल से)

जंतर-मंतर पर 32 दिन से CJP का प्रोटेस्ट

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल भी जारी

राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री का मांगा इस्तीफा

धरना दे रहे कांग्रेसियों से मिलने पहुंचे थे जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली में लगातार दो दिन दो अलग-अलग जगहों से हैरान करने वाली तस्वीरें आईं. दोनों जगहों से लोग हिरासत में लिए गए. इनका काम एक था. मुद्दे एक थे, मांगें एक सी थीं, लेकि चेहरे अलग थे और मकसद भी अलग था. सोमवार (20 जुलाई) को देश ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करते हुए छात्रों पर दिल्ली पुलिस की लाठियां पड़ते देखा. मंगलवार (21 जुलाई) को वही पुलिस लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को हाथ-पैर पकड़कर ले गई. कांग्रेस ने लोक कल्याण मार्ग स्थित PM हाउस से करीब 100 मीटर दूर धरना दिया. जबकि, जंतर-मंतर पर 32वें दिन भी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जारी रहा.

आइए समझते हैं कि कांग्रेस ने पहले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से खुद को अलग रखा था. फिर अचानक उनके सपोर्ट में धरना क्यों दिया गया? राहुल गांधी छात्रों को सपोर्ट करने जंतर मंतर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने PM हाउस के पास धरना देना क्यों चुना? आखिर कांग्रेस की स्ट्रैटजी क्या है? इससे CJP को फायदा है या कांग्रेस पार्टी CJP के मूवमेंट को हाइजैक कर लेगी? कांग्रेस के प्रदर्शन से क्या सरकार पर और प्रेशर बनेगा.

पहले जानिए CJP के प्रोटेस्ट का अपडेट

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का प्रोटेस्ट नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर 6 जून 2026 से शुरू हुआ था.

20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान CJP के प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया. पुलिस को उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े. लाठीचार्ज करना पड़ा.

इस दौरान 100 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए. ज्यादातर संख्या छात्रों की है.

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने CJP डेलीगेशन से मिलने के बाद उनकी मांगों की लिस्ट ले ली है. आगे बातचीत करने का भरोसा दिया है.

वहीं, CJP फाउंडर अभिजीत दीपके समेत प्रदर्शनकारी फिलहाल जंतर-मंतर पर टिके हुए हैं.

24 दिन से भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक सफदरजंग अस्पताल से मेदांता शिफ्ट किए गए हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने इसका आदेश दिया था.

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कांग्रेस के धरना प्रदर्शन का अपडेट

‘कॉकरोचों’ की पिटाई के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार की दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने पहुंचे.

उनके साथ वायानाड से सांसद प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के कई सांसद थे. सपा सांसद अखिलेश यादव भी पहुंचे थे.

राहुल गांधी ने PM मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, जिसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें मौके से हिरासत में ले लिया. देर रात सभी को छोड़ दिया गया है.

कांग्रेस की क्या हैं 5 शर्तें?

कांग्रेस की पहली शर्त है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए.

कांग्रेस की दूसरी शर्त है कि संसद में NEET पेपर लीक पर विस्तृत चर्चा हो.

तीसरी शर्त अमित शाह को लेकर है. कांग्रेस की मांग है कि NEET पेपर लीक पर चर्चा के बाद गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा और राज्यसभा में बयान दें.

चौथी शर्त ये है कि NEET पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की बात सुनी जाए.

पांचवीं शर्त ये है कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की सरकार निष्पक्ष जांच कराए.

कॉकरोच जनता पार्टी की क्या-क्या मांगें हैं?

NEET परीक्षा में गड़बड़ियों और व्यवस्था की असफलता के कारण केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें या उन्हें कैबिनेट से हटाया जाए.

पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए और उनकी आवाजाही पर कोई रोक न हो.

NEET और अन्य परीक्षाओं से जुड़ी समस्याओं के चलते जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए.

आंदोलनरत छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस बल प्रयोग या अत्याचार करना बंद करे. मामले की निष्पक्ष जांच हो.

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कांग्रेस ने जंतर मंतर के बजाय PM हाउस के पास क्यों दिया धरना?

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होन से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कमरे में बैठक हुई थी. इसमें भी कांग्रेस ने तय किया कि संसद में राम मंदिर के मुद्दे को उठाना चाहिए, NEET और CJP के आंदोलन को नहीं. लेकिन, 20 जुलाई की दोपहर जैसे ही CJP का प्रोटेस्ट जोर पकड़ने लगा. 21 जुलाई को खरगे के बर्थडे पर फिर कांग्रेस सांसद एकजुट हुए. रिपोर्ट के मुताबिक, इसी वक्त कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटजी बदली.

पुलिस का फोकस जंतर-मंतर था, इसलिए ऐसी जगह तय की गई; जो VIP हो और लोगों को ध्यान खींचे. PM मोदी के आवास के बाहर धरने की प्लानिंग कांग्रेस ने बेहद सीक्रेट तरीके से की थी. ऐन वक्त तक कई सांसदों को इसकी जानकारी तक नहीं हुई. सबको लग रहा था कि राहुल गांधी जंतर-मंतर जाएंगे, लेकिन वो लोक कल्याण मार्ग के पास धरना देने बैठ गए. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सरकार की तरफ से राहुल गांधी से बात करने पहुंचे. हालांकि, बात नहीं बनी. आखिरकार पुलिस ने उन्हें जबरन हटा दिया.

सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश

हालांकि, हिरासत में लिए जाने के साढ़े 3 घंटे बाद पुलिस ने राहुल गांधी समेत सभी कांग्रेसियों और अखिलेश यादव को छोड़ दिया. हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने X हैंडल से पोस्ट किया है. राहुल गांधी ने लिखा- “मोदी जी, हर ज़ोर आज़मा लो, सारी ताकत लगा लो – छात्रों के इंसाफ की ये लड़ाई अब रोके न रुकेगी.”

सोमवार को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया, “प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा-विरोधी प्रधानमंत्री हैं. इतने युवा विरोधी कि एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते. जब इन बच्चों ने शिक्षा के जायज सवाल उठाए – तो जवाब में मिली लाठी और हिरासत. लीक करने वाले अपराधी आजाद और वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे जाते हैं, पीटे जाते हैं.” ऐसे पोस्ट से राहुल गांधी ने एक तरह से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की.

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CJP को क्या फायदा?

18 जुलाई को सोनम को जबरन उठाकर अस्पताल पहुंचाए जाने के बाद जंतर-मंतर पर भीड़ बढ़ने लगी. हालांकि, कॉकरोच पार्टी को अंदाजा नहीं था कि संसद मार्च में दिल्ली के बाहर से भी हजारों की भीड़ जुट जाएगी. कॉकरोच पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका के मुताबिक, 20 जुलाई को 20 हजार के आसपास प्रदर्शनकारी जुटे थे. वहीं, 21 जुलाई को कांग्रेस के धरने और राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने से CJP को मोमेंटम मिलेगा. उसे राजनीतिक तौर पर फायदा होता दिख रहा है.

राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करके NEET पर बहस कराने की मांग की है. आजाद समाज पार्टी के नेता और सांसद चंद्रशेखर आजाद 20 जुलाई की रात से ही संसद के अंदर भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठे हैं. वहीं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल, शशि थरूर और सपा मुखिया अखिलेश यादव जैसे भी सरकार को घेर रहे हैं.

कांग्रेस पार्टी CJP के मूवमेंट को हाइजैक कर लेगी?

इस सवाल के जवाब में राजनीतिक विश्लेषक राशिद किदवई कहते हैं, “ऐसा ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता. क्योंकि CJP के मूवमेंट को काफी सपोर्ट मिला है. हर दिन लोग इससे जुड़ रहे हैं. कांग्रेस के 3 घंटे के धरने से CJP के महीने से चल रहा प्रोटेस्ट छोटा नहीं होने वाला. उल्टा CJP को ही कांग्रेस से फायदा मिलता दिख रहा है. राहुल गांधी जैसे चेहरे को हिरासत में लिए जाने की तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं.”

प्रेशर बनेगा तो क्या कर सकती है सरकार?

राशिद किदवई कहते हैं, “सरकार CJP के लीडर्स के साथ उनकी मांगों पर बात आगे बढ़ा सकती है. 2020-21 के किसान आंदोलन के समय ऐसा ही हुआ था.” लोकसभा में अमित शाह सरकार की तरफ से बयान देकर भरोसा जीतने की कोशिश कर सकते हैं.

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं?

राशिद किदवई कहते हैं, “इसका जवाब समय पर ही छोड़ना उचित होगा. क्योंकि BJP आरोपों के आधार पर किसी मंत्री को नहीं हटाती. परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट होता है. अगर प्रधान को इस वक्त हटाया, तो विपक्ष में मैसेज जाएगा कि सरकार ने गलती मानी और झुक गई. जाहिर तौर पर सरकार कतई नहीं चाहेगी कि ऐसा मैसेज जाए.”

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