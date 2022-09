लुफ्थांसा जर्मनी की बेहद पुरानी एयरलाइन है. दुनिया की बड़ी एयरलाइंस में शुमार है. 1997 में इस एयरलाइन की स्थापना हुई थी. लेकिन इस वक्त यह एयरलाइन भारत में यात्रियों के हड़ताल और हंगामे की वजह से चर्चा में है. शुक्रवार को सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हुए, जिसमें हजारों यात्रियों ने इस एयरलाइन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ‘हमें न्याय चाहिए’ के नारे लगाये.Also Read - लहंगे के बटन में विदेश नोट छुपाकर Dubai जा रहा था यात्री, तलाशी के दौरान गिरने लगे नोट | Watch Video

700 से ज्यादा यात्री इस एयरलाइन की उड़ानें रद्द होने की वजह से आक्रोशित हो गये और एयरपोर्ट पर जमीन पर बैठकर प्रदर्शन किया. आईजीआई हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर फंसे हुए यात्रियों ने परिवार और दोस्तों के साथ जमकर हंगामा किया और धनवापसी की मांग की. हवाई अड्डे पर दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ ने यात्रियों को शांत किया और एयरलाइन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने का आश्वासन दिया. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस एयरलाइन को लेकर यात्रियों का प्रदर्शन और पाइलट की हड़ताल क्यों हो रही है. आइये इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं. Also Read - सिर्फ 45 KM सफर के लिए UBER ने ऐंठ लिए 3000 रुपए, कैब जाने के बाद बिल देखा तो खेल समझ आया

लुफ्थांसा के दो सबसे बड़े हब फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख के लिए उड़ानें रद्द कर दी गई थीं. जिससे पैसेंजर आक्रोशित हो गये. म्यूनिख के लिए एक फ्लाइट दिल्ली से गुरुवार रात 1.10 बजे और दूसरी फ्रैंकफर्ट के लिए 2.50 बजे रवाना होने वाली थी. जिसके बाद न सिर्फ यात्रियों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर हंगामा किया बल्कि आसमान में भी लुफ्थांसा विमानों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई. फ्लाइटराडार24 ने दोपहर आसमान में लुफ्थांसा विमानों की संख्या में भारी कमी दिखाई. Also Read - क्या है DigiYatra और ये कैसे काम करता है? पांच प्वाइंट में जानिए हर जरूरी बात

All @lufthansa flights cancelled..Sir, please help us..We are students, senior citizens and so many people stranded here in Indira Gandhi Aiport, Terminal 3.

We are stuck here. Staff has vanished @PMOIndia

No food, no accomodation, no flight rebooking@JM_Scindia 🙏 pic.twitter.com/McQMC0sys5

— Sikander Sharma (@wokeman2022) September 1, 2022