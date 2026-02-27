  • Hindi
शराब नीति केस: बरी होने के बाद भी कांटे बिछे रास्ते पर चलने को मजबूर केजरीवाल, समझिए किन-किन मुश्किलों का करना पड़ेगा सामना

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल और सिसोदिया सहित सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया. स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा कि चार्जशीट में ‘भ्रामक दावे’ किए गए हैं. इन दावों को साबित करने लायक सबूत नहीं हैं.

शराब नीति केस में 21 मार्च 2024 को ED ने अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था. (ANI)

दिल्ली के शराब घोटाला केस (Delhi Liquor Policy Case) में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व CM अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) और डिप्टी CM मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को CBI केस में बरी कर दिया है. कोर्ट ने पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण दोनों को बरी किया. अपने फैसले में कोर्ट ने ये भी कहा कि CBI ने साजिश गढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका सिद्धांत ठोस सबूतों की जगह अनुमान पर था. CBI ने इस मामले में कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सभी को बरी कर दिया.

हालांकि, रिहा होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की आगे की राह आसान नहीं होती दिख रही है. उन्हें कांटे बिछे रास्ते पर मजबूरन चलना ही होगा. आइए समझते हैं शराब नीति केस में फौरी तौर पर बेदाग निकलने के बाद केजरीवाल और सिसोदिया को किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा:-

शराब घोटाला आखिर है क्या?

  • दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को शराब बिक्री से जुड़ी नई आबकारी नीति लागू की थी. इससे शराब दुकानें प्राइवेट हाथों में चली गईं.
  • तब की केजरीवाल सरकार का दावा था कि इससे माफिया राज खत्म होगा. सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी.
  • जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में आर्थिक गड़बड़ी को लेकर एक रिपोर्ट LG वीके सक्सेना को सौंपी थी.
  • मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर LG वीके सक्सेना ने CBI जांच की मांग की. 17 अगस्त 2022 को CBI ने केस दर्ज किया.
  • CBI ने इस मामले में मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अधिकारी, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया था.
  • विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर दी. इसके बाद 22 अगस्त 2022 को ED ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया.
  • 28 फरवरी 2023 को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई. 4 अक्टूबर 2023 को राज्यसभा संजय सिंह को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया.
  • नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक ED ने केजरीवाल को 9 समन जारी किए, केजरीवाल एक भी बार नहीं पहुंचे. 21 मार्च 2024 को ED ने उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया.

दोनों पर क्या आरोप लगे थे?
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर मुख्य रूप से दिल्ली की 2021-22 एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी के चलते आरोप लगे थे. दोनों पर सरकारी पद का लाभ उठाने, भ्रष्टाचार करने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी थे.

शराब घोटाले से बरी होने के बाद केजरीवाल का पहला बयान, बोले- रचा गया भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र

केजरीवाल-सिसोदिया किस आधार पर बरी हुए?

  • कोर्ट ने भ्रामक दावों और सबूतों के अभाव में दोनों नेताओं को बरी किया है. अदालत ने कहा कि CBI की चार्जशीट में ऐसे दस्तावेज और जानकारी भरी हुई है, जो गवाहों के बयानों से मेल ही नहीं खाती.
  • जज ने यह भी कहा कि चार्जशीट में कुछ बातें गुमराह करने वाली हैं. कोर्ट ने साफ कहा कि चार्जशीट में कई ऐसे हिस्से हैं, जिन्हें साबित करने के लिए कोई गवाह या सबूत नहीं है.
  • चार्जशीट में लिखी बातों में साफ-साफ तालमेल नहीं है. केजरीवाल का नाम बिना किसी पुख्ता और ठोस सबूत के इस मामले में जोड़ दिया गया.
  • जज ने यह भी कहा कि जब कोई ठोस सबूत, बयान या पुख्ता सामग्री ही नहीं है, तो यह कहना कि केजरीवाल इस कथित साजिश का हिस्सा थे, टिक नहीं सकता.
  • कोर्ट ने कहा कि CBI सिसोदिया के खिलाफ पहली नजर में भी कोई ठोस मामला नहीं बना पाई. ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि वे इसमें शामिल थे.

अब किन चुनौतियों का करना होगा सामना?
इस मामले मे अरविंद केजरीवाल को आगे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. बरी होने का फैसला लोअर कोर्ट ने दिया है. इसलिए CBI के पास हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है. जानकारी के मुताबिक, CBI ने इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती भी दे दी है.

सुप्रीम कोर्ट के वकील और संविधान के जानकार विराग गुप्ता कहते हैं, “अगर CBI हाईकोर्ट जाती है, तो वहां इस मामले की नए सिरे से सुनवाई हो सकती है. अगर नए सिरे से सुनवाई हुई, तो CBI कुछ नए सबूत पेश कर सकती है. इससे केजरीवाल की राह मुश्किल होती जाएगी.

विराग गुप्ता कहते हैं, “ये भी हो सकता है कि हाईकोर्ट भी राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को बरकरार रखे. अगर ऐसा हुआ, तो CBI फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी. कुल मिलाकर केजरीवाल और सिसोदिया को अभी रिहाई के लिए लंबा रास्ता तय करना है.”

Arvind Kejriwal Viral Video: शराब घोटाले में बरी होने के बाद फूट-फूटकर रो पड़े केजरीवाल, सिसोदिया ने यूं संभाला | देखें वीडियो

क्या दोनों के पॉलिटिकल करियर पर असर होगा?
विराग गुप्ता कहते हैं, “इस केस की वजह से केजरीवाल को दिल्ली सीएम का पद छोड़ना पड़ा था. बाद में आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव हार गई थी. अतीत में ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे, जब बड़े आरोप लगने, जेल जाने और रिहा होने के बाद किसी नेता के पॉलिटिकल करियर पर भले ही फुल स्टॉप न लगा हो; मगर एक ठहराव जरूर आ जाता है. कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कामनवेल्थ घोटाले के कारण दिल्ली और केंद्र में कांग्रेस की जो हालत हुई, ये उसका सबसे आसान उदाहरण है. इसका सीधा फायदा BJP ने लिया था.

AAP को बूस्ट मिलेगा या नहीं?
इसके चांसेज भी कम लगते हैं. विराग गुप्ता के मुताबिक, “पंजाब को छोड़कर अभी AAP एक्टिव तौर पर कहीं नहीं दिखती है. 2026 में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हैं. इन राज्यों में AAP की मौजूदगी न के बराबर है. इसलिए चुनाव में केजरीवाल के बरी होने को पार्टी भुना पाएगी या नहीं, इसे लेकर अभी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता.

INDIA अलायंस में क्या मैसेज जाएगा?
अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले से INDIA अलायंस में एक पॉजिटिव वाइब्स आएगा. विपक्षी गठबंधन के इस आरोप को भी बल मिलेगा कि केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को ED जैसी जांच एजेंसियों के जरिए निशाना बनाती है.

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अदालत से बरी, CBI केस में क्लीन चीट

