Delhi Liquor Scam क्या है जिसके शिकंजे में फंसे Sanjay Singh? सिसोदिया भी कई महीनों से जेल में हैं बंद

संजय सिंह (Sanjay Singh) केंद्रीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले 'आप' (AAP) के तीसरे नेता हैं. उनसे पहले मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को इस साल की शुरुआत में और सत्येन्द्र जैन (Satyendra Jain) को बीते साल गिरफ्तार किया गया था.

What Is Delhi Liquor Scam? दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तकरीबन 10 घंटे की पूछताछ के बाद आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh Arrest) को गिरफ्तार किया है. शराब घोटाले (Delhi Liquor Scam) से जुड़े ही एक मामले में दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) बीते कई महीनों से जेल में बंद हैं. आइये जानते हैं दिल्ली आबकारी घोटाला आखिर (What Is Delhi Liquor Scam) क्या है जिसके शिकंजे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के करीबी एक के बाद एक फंसते जा रहे हैं.

क्या है शराब घोटाला (What Is Delhi Liquor Scam)

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार साल 2021-22 में नई शराब नीति लेकर आई थी. इस नीति में घोटाले के आरोप लगे थे. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (LG VK Saxena) ने इस मामले में CBI जांच की शिफारिश की थी. जिस समय दिल्ली में नई शराब नीति लागू हुई, उस समय उपमुख्यंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के पास ही दिल्ली का आबकारी विभाग भी था. घोटाले के आरोपों की वजह से यह नई शराब नीति दिल्ली सरकार के लिए गले की फांस बन गई. इसी शराब घोटाले के चलते ही पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इसी साल फरवरी में गिरफ्तार हुए थे और अब तक जेल में हैं. दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया.

‘AAP’ के तीन बड़े नेता जेल में

संजय सिंह केंद्रीय एजेंसी के द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले ‘आप’ के तीसरे नेता हैं. उनसे पहले मनीष सिसोदिया को इस साल की शुरुआत में और सत्येन्द्र जैन को बीते साल गिरफ्तार किया गया था. अप्रैल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी शराब नीति मामले में CBI ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी. उनसे उस मामले में एक गवाह के रूप में पूछताछ की गई थी, जिसमें जांचकर्ताओं ने कहा था कि शराब लॉबी को लाभ पहुंचाने के लिए नीति तैयार करने में भ्रष्टाचार किया गया था. इसके बाद से उन्हें आगे की पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है .

मार्च में गिरफ्तार हुए सिसोदिया

CBI ने 26 फरवरी को दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. तब से वह हिरासत में हैं. इसके तुरंत बाद 28 फरवरी को उन्होंने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था. ED ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद 9 मार्च को CBI की FIR से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसियों के अनुसार, ‘उत्पाद शुल्क नीति’ में संशोधन करते समय अनियमितताएं बरती गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया.

सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिकंजा

दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बीते साल मई में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था. ED ने ‘आप’ नेता को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था. यह मामला इस आरोप पर दर्ज की गई CBI की शिकायत पर आधारित है कि सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 तक विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्ति अर्जित की थी, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके. जैन फिलहाल मेडिकल ग्राउंड पर जमानत पर हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बीते सोमवार को उन्हें दी गई अंतरिम जमानत की अवधि 8 अक्टूबर तक बढ़ा दी. 59 वर्षीय नेता की 21 जुलाई को रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को जैन को अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को अपनी पसंद का इलाज पाने का अधिकार है.

