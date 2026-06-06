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Explainer: 15 मिनट में दिल्ली से लखनऊ- 'कोनकोर्ड की औलाद' आसमान में उड़ने को तैयार

अमेरिका की स्पेस एजेंसी NASA ने कोनकोर्ड हवाई जहाजों से भी कहीं तेज रफ्तार वाला सुपरसोनिक विमान तैयार कर लिया है. यह 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगा. इससे अब कई घंटों की दूरी कुछ मिनटों में बदलने का समय आ गया है.

Written by: Arun Kumar
Updated: June 6, 2026, 10:50 AM IST
X-59 NASA
नासा नए पैसेंजर विमान का टेस्ट कर रहा है, जो आवाज की गति से भी बहुत तेज होगा (तस्वीर @NASA से)
  • NASA ने तैयार किया दोगुनी रफ्तार से उड़ने वाला पैसेंजर विमान
  • आवाज की स्पीड से भी डेढ़ गुणा तेज होगा यह सुपरसोनिक जेट
  • कहा जा रहा है कोनकोर्ड का बेटा- कोनकोर्ड अब तक का सबसे तेज स्पीड वाला विमान था
  • X-59 सुपरसोनिक जेट आम फ्लाइट्स के मुकाबले दोगुनी ऊंचाई पर जाकर दोगुनी रफ्तार से भरेगा उड़ान
  • फाइनल स्टेज में है इस विमान का परीक्षण, 2000 km/h की स्पीड और 60,000 फीट की उंचाई पर हो रहा टेस्ट

अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने दुनिया का सबसे तेज उड़ान भरने वाला विमान तैयार कर लिया है. इसे ‘कोनकोर्ड की औलाद’ या ‘कोनकोर्ड का बेटा’ कहा जा रहा है. बता दें इससे पहले कोनकोर्ड सबसे तेज उड़ने वाले यात्री विमान थे, जो 1976 से 2003 तक पैसेंजर्स की सेवाओं में रहे. बाद में महंगी मेंटेनेंस के चलते इसकी सेवाओं को बंद करने का फैसला लिया गया. नासा का सुपरसोनिक जेट विमान की खूबी यह है कि यह 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ेगा और कई-कई घंटों का सफर अब मिनटों में तय कर लेगा. नासा ने इसे 247 मिलियन डॉलर यानी करीब 2400 करोड़ रुपये खर्च कर तैयार किया है. इसका नाम X-59 रखा गया है.

क्या लंबी दूरी का समय अब हो जाएगा कम?

2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने का मतलब है कि इस नए सुपरसोनिक जेट विमान से आप दिल्ली से लखनऊ की यात्रा सिर्फ 15 मिनटों में तय हो जाएगी. 45 मिनट में आप दिल्ली से मुंबई लैंड कर जाएंगे और दिल्ली से चेन्नई की दूरी एक घंटा 6-7 मिनट में तय हो जाएगी.

X-59 Graphics

NASA ने बनाया X-59 सुपरसोनिक विमान (इन्फोग्राफ- notebooklm से)

क्या हाई स्पीड की वजह से कानों के लिए खतरनाक होगी इसकी आवाज?

इतनी तेज गति से चलने वाले जेट विमानों से सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि ये अपनी उड़ान के दौरान जब हवाओं को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं तो इससे तेज आवाज पैदा होती है. यह तेज आवाज ऐसी होती है, जो जमीन पर खड़े लोगों के कान फाड़ देती है. लेकिन X-59 के डिजाइन में इसका खास ख्याल रखा गया है और इसकी आवाज को हल्की आवाज में बदल दिया गया है. सुपरसोनिक विमानों के मुकाबले इसकी आवाज बहुत ही धीमी है.

क्या ध्वनि की रफ्तार से भी तेज होगी इसकी स्पीड?

X-59 को पिछले साल अक्टूबर में पहली बार लॉन्च किया गया था, तब से लेकर अब तक ये विमान कई टेस्ट पास कर चुका है. नासा का कहना है कि अब यह विमान अपने टेस्ट के अंतिम दौर में है, जहां इसे हाई अल्टीट्यूड (अधिक ऊंचाई) और अधिक स्पीड पर टेस्ट किया जाएगा. एजेंसी का दावा है कि यह पहला ऐसा सुपरसोनिक विमान होगा, जो ध्वनि की गति से भी बहुत तेज होगा. ध्वनि की रफ्तार करीब 1235 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और ऐसे में यह सुपरसोनिक विमान उससे डेढ़ गुणा तेज होगा.

NASA ने इसके डिजाइन का किसे दिया था कॉन्ट्रैक्ट?

इस जेट को अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन (Lockheed Martin) ने विकसित किया है. उसे NASA से 2016 में 247.5 मिलियन डॉलर (करीब 2400 करोड़ रुपये) का डिजाइन कॉन्ट्रैक्ट मिला था.

NASA का X-59 सुपरसोनिक जेट विमान क्या है?
NASA का X-59 सुपरसोनिकक जेट विमान एक हाई स्पीड प्लेन है, जिसे पैसेंजर विमानों के तौर पर इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा रहा है.

क्या X-59 विमान आम विमानों की तुलना में तेज गति वाले होंगे?
हां, X-59 विमान अभी प्रचलन में चल रहे विमानों के मुकाबले बहुत तेज होंगे. अभी एयरबस A380 और बोइंग 747-8 विमान प्रचलन में हैं, जिनकी हाईएस्ट स्पीड 1100 से 1150 km/h के करीब स्पीड है. X-59 की स्पीड करीब 2000 km/h तक होगी.

क्या X-59 आसमान में और भी ऊंचाई पर उडे़ंगा?
हां, X-59 विमान की अधिकतम ऊंचाई 60,000 फीट तक होगी. अभी प्रचलन में चल रहे पैसेंजर विमान इसकी हाई अल्टीट्यूड क्षमता के आधे पर ही उड़ान भरते हैं.

क्या X-59 के दोगुनी गति में चलने से तेज आवाज पैदा होगी, जो कानों के लिए नुकसानदेह हो?
नहीं, NASA ने X-59 विमानों का खास डिजाइन तैयार किया है. इसका नया डिजाइन विमानों की तेज आवाज को कम करने के ही मकसद से तैयार किया गया है. यह बूम वाली तेज आवाज को आधे तक कम कर देगा.

X-59 सुपरसोनिक जेट को किस कंपनी ने किया है तैयार?
X-59 सुपरसोनिक जेट को विमान बनाने वाली मशहूर कंपनी लॉकहीड मार्टिन (Lockheed Martin) ने विकसित किया है. नासा ने उसे साल 2016 में 247.5 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया था.

कब तक ऑपरेशनल मोड में आ जाएगा X-59 विमान?

डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अब X-59 के फ्लाइंग टेस्ट फाइनल स्टेज में पहुंच गए हैं. इसे उड़ाने वाले पायलेट और एक्सपर्ट्स की टीम जून की शुरुआत से ही हाई अल्टीट्यूड (ऊंचाई) में स्पीड के साथ परफॉर्मेंस को परखेंगे. इसके पहले चरण में 43000 फीट की उंचाई पर 630 मील प्रति घंटे (1014 किलोमीटर प्रति घंटा) की रफ्तार पर टेस्ट होगा.

X-59 SuperSonic passenger plane

इस सुपरसोनिक विमान को कोनकोर्ड का बेटा कहा जा रहा है. (इन्फोग्राफ- notebooklm से)

किन स्टेज पर चल रहा है X-59 विमान का टेस्ट?

इसके बाद ‘मिशन कंडीशंस फ्लाइट’ मोड पर लाया जाएगा, जिसमें ऊंचाई को बढ़ाकर 50,000 फीट तक ले जाया जाएगा और तब इसकी गति 925 मील प्रति घंटा (1490 km/h) पर परखी जाएगी और अंत में पायलट इसे इसकी पूरी क्षमता पर यानी 60,000 फीट की उंचाई पर 1218 मील प्रति घंटा यानी (1960 km/h) की रफ्तार पर ले जाएंगे. यह वर्तमान में कमर्शियल ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों की अपेक्षा दोगुनी ऊंचाई है.

क्या आम एयरबस के मुकाबले अलग हैं X-59 के एयरोडायनेमिक्स?

इन सब खूबियों के साथ X-59 फ्लाइट ने सबसे बड़ी जिस समस्या का हल किया है वह विमान के हवा में होने वाले घर्षण से पैदा होने वाली तेज आवाज की चुनौती को कम करना. जब कोई विमान सबसोनिक स्पीड पर उड़ते हैं, तब ये हवा को कुछ इस ढंग से धकेलते हैं जैसे कोई नाव पानी पर चल रही और उसकी लहरें उसे हिला रही हों. इस तरह जब कोई चीज ध्वनि की गति तक पहुंचती है, तब वह इन ध्वनि तरंगों से आगे निकल जाती है. इस दौरान ये ध्वनि तरंगें एक साथ जमा होकर एक शक्तिशाली शॉकवेव में बदलती हैं.

विमानों की तेज आवाज को कैसे कम कर देगा NASA?

इसका मतलब यह हुआ कि सुपरसोनिक जेट लगातार शॉकवेव पैदा करते हैं, जिन्हें जमीन पर मौजूद लोग उनके गुजरते समय कान फाड़ देने वाली तेज़ आवाज (बूम) के तौर पर सुनते हैं. ये कान-फाड़ आवाज इतनी तेज होती है, जो साउंड मीटर में 110 डेसीबल को भी क्रॉस कर जाती है. मतलब यह प्रतिबंधित स्तर तक तेज होती है, जैसे कि ज्यादा घनी आबादी वाले इलाकों में रॉक म्यूजिक वाले कन्सर्ट को पर बैन होता है. इस समस्या के हल के लिए नासा क्वॉइट सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी (क्वीस्ट) पर काम कर रहा है. वह इस दहाड़ती हुई तेज आवाज को थपकी जैसी हल्की आवाज में बदलने के मकसद से विमान के डिजाइन और एयरोडायनोमिक्स बदलने पर काम कर रहा है. यह एवीएशन सेक्टर में ज्योमेट्री के नए मानक बनाएगा.

कैसा है X-59 सुपरसोनिक जेट का डिजाइन?

दुनिया में अब तक ऑपरेशन में आए पैसेंजर विमानों के मुकाबले इस X-59 विमान का डिजाइन बिल्कुल ही अलग है. हाई अल्टीट्यूड पर हवा के साथ तालमेल बिठाने और उसके घर्षण से पैदा होने वाली आवाज को कम करने के मकसद से इसके कॉकपिट की लंबाई को बढाया गया है. विमान के आगे के आधे हिस्से तक चोंचनुमा कॉकपिट तैयार किया गया है और इसमें सामने की ओर कोई खिड़की नहीं है. इसे चलाने वाले पायलट को इसमें सामने नहीं देखना होगा, बल्कि इसके लिए उसे कैमरों और ऑगमेंटेड रियलिटी डिस्प्ले वाले एक सिस्टम का इस्तेमाल दिया गया है. इसे ‘एक्सटर्नल विजन सिस्टम’ कहा जाता है.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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