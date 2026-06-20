Delimitation Explainer: क्या होता है परिसीमन? इससे साउथ के राज्यों को किस बात का सता रहा डर? जानिए इसका A टू Z

Delimitation Explained: पहले आम चुनाव के समय लोकसभा सीटों की संख्या 489 थी. 1971 की जनगणना के आधार पर 1976 में पहली बार परिसीमन हुआ. इसके बाद लोकसभा सीटों की संख्या 522 बढ़कर 543 हो गई. अब सरकार परिसीमन के जरिए लोकसभा सीटों की संख्या 850 कर सकती है.

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भारत में सबसे पहला परिसीमन आयोग 1952 में 1951 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर गठित किया गया था. (AI जेनरेटेड इमेज)

1971 के बाद देश में 5 बार हो चुकी जनगणना.

1976 में देश में पहली बार परिसीमन हुआ.

2019 में लोकसभा में 1000 सीटें कराने की हुई थी मांग.

परिसीमन के लिए डेमोग्राफिक बैलेंस का रखा जाता है ध्यान.

देश के विपक्षी खेमे में इन दिनों भारी राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिल रही है. पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) में टूट से ये सिलसिला शुरू हुआ. फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी TMC के 80 में से 58 विधायक अलग हो गए. TMC के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों ने बगावत कर त्रिपुरा की अपेक्षाकृत छोटी पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में विलय कर लिया. अब महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) के 6 सांसद बागी हो गए हैं, ये NDA में शामिल होना चाहते हैं.

लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ-साथ एक शब्द की चर्चा हर तरफ हो रही है. ये शब्द है परिसीमन. आइए जानते हैं आखिर ये परिसीमन होता क्या है? इसके जरिए कैसे संसद और विधानमंडल में सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है? परिसीमन का फॉर्मूला क्या होगा? परिसीमन ने आखिर दक्षिण भारत के राज्यों को कौन सा डर सता रहा है? इसके बाद किन राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ जाएंगी और किन्हें नुकसान हो सकता है?

सरकार कौन से बिल पास कराना चाहती है?

पहला बिल– संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 लेकर आई है. इसके तहत राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेश से 35 सीटें हो सकती हैं.

दूसरा बिल– परिसीमन (संशोधन) विधेयक 2026 है. परिसीमन के लिए जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा, ताकि2011 की जनगणना को आधार बनाया जाए.

तीसरा बिल- केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026 है. ये विधेयक पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के कानूनों में संशोधन करता है, ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण को लागू किया जा सके.

परिसीमन क्या है?

परिसीमन का अर्थ है लोकसभा या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया. ये काम जनसंख्या के आधार पर किया जाता है. इसके लिए अलग से एक आयोग बनता है. इसका नोटिफिकेशन भारत राष्ट्रपति की ओर से जारी किया जाता है. परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है. इसके आदेशों की कॉपी लोकसभा और विधानसभा में रखी जाती है, लेकिन उन्हें इसमें संशोधन करने की परमिशन नहीं होती.

परिसीमन की जरूरत क्यों?

1971 के बाद देश में 5 बार जनगणना हो चुकी है. आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी. 2021 की जनगणना कोविड महामारी के कारण टाल दी गई थी. ये अब तक नहीं हो पाई है. आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी, तब देश की आबादी करीब 121 करोड़ थी. यानी 1971 के मुकाबले 2.25 गुना ज्यादा, लेकिन लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ीं. ऐसे में सवाल है कि इतने साल बाद भी हम उसी फॉर्मूले पर क्यों टिके हुए हैं? 2019 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में 1000 सीटें करने की मांग की थी. नई संसद के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने भी कहा था कि आने वाले समय में लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी. अब सरकार ने इस ओर कदम बढ़ा दिया है.

कैसे होगा परिसीमन?

इसके लिए सरकार एक बिल लाएगी. चूंकि, 2011 के बाद जनगणना नहीं हो पाई है. इसलिए सरकार संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में मौजूद प्रावधान को हटाने के लिए बिल ला रही है. इस प्रावधान के कारण 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक सीटों का नया पुनर्समायोजन नहीं किया जा सकता था. ऐसे में इस संशोधन के जरिए सरकार नई जनगणना के आधार पर परिसीमन का रास्ता खोलना चाहती है. परिसीमन विधेयक, 2026 के तहत केंद्र सरकार एक नए परिसीमन आयोग का गठन करेगी.

सबसे पहले कब हुआ था परिसीमन?

भारत में सबसे पहला परिसीमन आयोग 1952 में 1951 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर गठित किया गया था. हालांकि, इससे पहले 1950-51 में परिसीमन का एक शुरुआती प्रयास किया गया था. पहले आम चुनाव के समय लोकसभा सीटों की संख्या 489 थी. 1971 की जनगणना के आधार पर 1976 में पहली बार परिसीमन हुआ. इसके बाद लोकसभा सीटों की संख्या 522 बढ़कर 543 हो गई. 2002 में 2001 की जनगणना के आधार पर परीसीमन हुआ था, लेकिन तब सीटों की संख्या में बदलाव नहीं किया गया था.

परिसीमन से दक्षिण के राज्यों को किस बात का है डर?

60 -70 के दशक में सरकार ने जनसंख्या काबू करने पर जोर लगा रखा था. दक्षिणी राज्य इस मामले में उत्तरी राज्यों खासतौर पर हिंदीभाषी राज्यों के मुकाबले काफी आगे थे. लेकिन, उन्हें डर था कि अगर जनसंख्या घटी, तो लोकसभा में उत्तर भारत के राज्यों के मुकाबले दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा.

इस डर को खत्म करने के लिए तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में इमरजेंसी के दौरान संविधान में संशोधन करके नए परिसीमन पर 2002 तक रोक लगा दी. इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने परिसीमन पर 2026 तक रोक लगाए रखने का फैसला किया. इसके पीछे ये तर्क था कि 2026 तक सभी राज्यों में जनसंख्या बढ़ने की दर एक जैसी हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं.

2011 की जनगणना के मुताबिक, दक्षिण भारत के राज्यों की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 12.1% है, जबकि हिंदीभाषी राज्यों की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21.6%, यानी हिंदीभाषी राज्यों के मुकाबले करीब 9.5% कम है.

2011 की जनगणना के आंकड़ों को देखकर दक्षिण भारत के राज्यों को लगता है कि अगर प्रति 10 लाख आबादी वाला फॉर्मूला अपनाया गया, तो लोकसभा में उनकी मौजूदगी उत्तर भारत के राज्यों के मुकाबले घट जाएगी. इसलिए दक्षिण भारत के नेता परिसीमन का विरोध करते आए हैं.

परिसीमन पर विपक्षी नेताओं के बयान?

कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहते हैं, “चीन को पछाड़ कर भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया. इसपर चर्चा हुई. लेकिन, इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है कि परिवार नियोजन में आगे रहने वाले ज्यादातर दक्षिणी राज्यों को लोकसभा-राज्यसभा में सीटें गंवानी पड़ेंगी.”

TRS नेता केटी रामा रॉव कहते हैं, “जनसंख्या नियंत्रण में देश के सभी दक्षिण भारतीय राज्यों ने अच्छा काम किया. लेकिन, लगता है कि संसद में हमारी सीटें कम करके हमें इस काम के लिए दंडित किया जा रहा है.”

तमिलनाडु से राज्यसभा सदस्य कनिमोझी एनवीएन ने कहा, “जनसंख्या के आधार पर परिसीमन अन्याय है.”

परिसीमन पर सरकार का क्या है तर्क?

परिसीमन पर विपक्षी नेताओं के बयान और लोकसभा में बिल गिरने के बाद PM मोदी ने कहा था- “मैं कहना चाहूंगा कि यहां बैठकर हमें संविधान ने देश को टुकड़ों के रूप में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया है. कश्मीर हो या कन्या कुमारी हम एक देश के रूप में ही इसे सोच सकते हैं. राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है, उस पर मैं जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी.”

परिसीमन का फॉर्मूला क्या होगा?

परिसीमन आयोग से पहले सरकार ने फॉर्मूले पर काम शुरू कर दिया है. प्रतिनिधित्व को लेकर मौजूदा व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं होगी, बल्कि जनसांख्यिकी संतुलन (डेमोग्राफिक बैलेंस) को ध्यान में रखकर एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क पर विचार जा रहा है.

कुछ राज्यों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation)के जरिए परिसीमन किया जाएगा. इसके तहत लोकसभा की कुल सीटें करीब 50% बढ़ाकर 850 के आसपास कर दी जाएंगी. हर राज्य की मौजूदा सीटों में भी उसी अनुपात में 50% की वृद्धि की जाएगी. यानी जिस राज्य का आज लोकसभा में जितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व है, परिसीमन के बाद भी उसका पर्सेंटेज बिल्कुल उतना ही रहेगा. न किसी का राजनीतिक कद घटेगा और न ही किसी को अनुचित लाभ मिलेगा.

समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होगा?

तमिलनाडु-पुडुचेरी में लोकसभा की 40 सीट है. उत्तर प्रदेश में वर्तमान की 80 सीटों से 14 सीट बढ़ती हैं, तो इसकी आधी यानी 7 सीट तमिलनाडु-पुडुचेरी में बढ़ाना समानुपातिक प्रतिनिधित्व है. आसान भाषा में समझें तो

आबादी के आधार पर जितनी सीटें हिंदी पट्‌टी में बढ़ेंगी, उसी अनुपात में जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों में भी सीटें बढ़ेगी.

अल्पसंख्यक बहुल सीटों का क्या होगा?

देश के 85 लोकसभा सीटों में अल्पसंख्यकों की आबादी 20%से 97%तक है. इन सीटों पर जनसांख्यिकी संतुलन कायम रखने के लिए परिसीमन के तहत लोकसभा क्षेत्रों को नए सिरे से ड्रॉ किया जा सकता है.

किन राज्यों में कितनी बढ़ या घट जाएंगी सीटें?

गृह मंत्री अमित शाह ने परिसीमन के बाद किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ जाएंगी, इसके आंकड़े लोकसभा में पढ़कर सुनाए थे. इसके मुताबिक, तमिलनाडु के पास वर्तमान में लोकसभा की 39 सीटें हैं. अगर परिसीमन सिर्फ 2011 की जनगणना के आधार पर होता, तो उसे केवल 49 सीटें मिलती. इससे उसका राष्ट्रीय अनुपात गिर जाता. लेकिन सभी राज्यों का हिस्सा आनुपातिक रूप से 50% बढ़ाने के फॉर्मूले के अनुसार, अब तमिलनाडु के पास 59 सीटें होंगी.

कर्नाटक में अभी लोकसभा की 28 सीटें हैं. 2011 के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर यह संख्या 41 होती. लेकिन नए 50% वृद्धि फॉर्मूले के लागू होने पर, कर्नाटक के खाते में अब 42 सीटें आएंगी.

आंध्र प्रदेश में वर्तमान में 25 लोकसभा सीटें हैं. सिर्फ 2011 की जनगणना को आधार मानने पर राज्य को 33 सीटें मिलती. लेकिन, फॉर्मूले के तहत अब आंध्र प्रदेश के पास 37 सीटें होंगी.

केरल जनसंख्या नियंत्रण में सबसे आगे रहा है. वर्तमान में इसके पास 20 सीटें हैं. 2011 के फॉर्मूले से उसे मात्र 23 सीटें मिलती, जो उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान होता. 50% आनुपातिक वृद्धि के फॉर्मूले से अब केरल की लोकसभा सीटें बढ़कर 30 हो जाएंगी.

तेलंगाना के पास मौजूदा समय में 17 सीटें हैं. पुरानी जनगणना (2011) के आधार पर इसे 24 सीटें मिलतीं. नए फॉर्मूले के तहत इसमें और वृद्धि होगी और राज्य के पास अब 25 सीटें होंगी.

पूर्वी राज्य ओडिशा में अभी लोकसभा की 21 सीटें हैं. 2011 की जनगणना के आधार पर इसे 28 सीटें दी जाती, लेकिन नए 50% आनुपातिक वृद्धि फॉर्मूले के मुताबिक अब ओडिशा के पास 31 सीटें होंगी.

2011 में यूपी की आबादी देश की कुल आबादी का 16% थी. इस लिहाज से अगर लोकसभा में राज्यों के लिए लोकसभा की सीटें 835 होंगी, तो जनसंख्या के लिहाज से यूपी में ये 80 से बढ़कर 120 से 130 तक हो सकती हैं. महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए 24 सीटें आरक्षित हो जाएंगी. यहां लोकसभा की सीटें 48 से बढ़कर 72 हो जाएंगी.

मध्य प्रदेश में 15 महिला आरक्षित सीटें बढ़ सकती हैं. तमिलनाडु में 20 और दिल्ली में 4 यानी महिला सीटें होंगी.बिहार में महिला सीटों की संख्या 20 हो सकती है. यहां कुल सीटें 40 से 60 तक पहुंच सकती है.

क्या 2029 के इलेक्शन तक परिसीमन हो पाएगा?

अभी जनगणना नहीं हुई है. सरकार परिसीमन से पहले जनगणना कराना चाहेगी. अगर 2027 तक जनगणना नहीं होती है, तो वह 2011 की जनगणना को आधार मानकर परिसीमन करा सकती है, लेकिन इसमें भी पेच है. हमारे संविधान में आर्टिकल-81 में कहा गया है कि सदन में 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे. ऐसे में सीटों की संख्या बढ़ती है, तो संविधान संशोधन की जरूरत पड़ सकती है. इसके लिए सरकार एक संविधान संशोधन बिल भी मानसून सत्र में लोकसभा में पेश कर सकती है.