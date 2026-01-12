Hindi Explainer

आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है, जिसके लिए हर नागरिक को 90 लाख रुपये देने को तैयार हैं ट्रंप? डील न होने पर हमले की दे रहे धमकी

ग्रीनलैंड यूरोप और रूस के बीच सैन्य और मिसाइल निगरानी के लिए बेहद अहम है. यहां अमेरिका का थुले एयर बेस पहले से है. ये एयरबेस मिसाइल चेतावनी और रूसी/चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जरूरी है.

एक हफ्ते पहले ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी.

वेनेजुएला और कोलंबिया के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दिलचस्पी इन दिनों एक ग्रीनलैंड में बढ़ती जा रही है.ट्रंप ने पहले ग्रीनलैंड को खरीदने का ऑफर दिया था. जब डेनमार्क ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, तो अब अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए प्लान B पर काम करने का निर्देश दिया है. अंग्रेजी अखबार ‘डेली मेल’ की रिपोर्ट के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप ने जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड (JSOC) को ग्रीनलैंड पर हमला करने की जिम्मेदारी सौंपी है. रिपोर्ट के मुताबिक, सैन्य अधिकारी इस विचार से सहमत नहीं दिख रहे हैं.

ग्रीनलैंड यूरोप और रूस के बीच सैन्य और मिसाइल निगरानी के लिए बेहद अहम है. यहां अमेरिका का थुले एयर बेस पहले से है.ऐसे में बड़ा सवाल है कि जब अमेरिका का एयरबेस यहां पहले से है, तो फिर ग्रीनलैंड को खरीदने का ऑफर क्यों दिया गया था? अब ग्रीनलैंड पर अटैक का प्लान क्यों बनाया जा रहा है? आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है, जिसके लिए ट्रंप तड़प रहे हैं? आइए विस्तार से जानते हैं.

ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति?

ग्रीनलैंड डेनमार्क राजशाही के अधीन एक स्वायत्त देश है. ये आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा आर्कटिक द्वीपसमूह के पूर्व में बसा है. भौगोलिक रूप से यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा है, लेकिन 18वीं सदी के बाद से यूरोप से राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है.

ट्रंप ने डेनमार्क को क्या दिया था ऑफर?

एक हफ्ते पहले ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी. उन्होंने ग्रीनलैंड के नागरिकों को प्रति व्यक्ति 10 हजार (9 लाख रुपये) से 1 लाख डॉलर (90 लाख रुपये) तक देने का ऑफर दिया था. ताकि, वो डेनमार्क से अलग होकर अमेरिका में शामिल होने के लिए राजी हो जाए. इस योजना को एक ‘बिजनेस डील’ के तौर पर देखा जा रहा था. हालांकि, डेनमार्क ने ट्रंप की इस डील को खारिज कर दिया. डेनमार्क ने दो टूक जवाब दिया कि ग्रीनलैंड सेल के लिए नहीं है.

ग्रीनलैंड से अमेरिका को क्या-क्या मिलेगा?

वैसे तो क्षेत्रफल के लिहाज से ग्रीनलैंड बस 21 लाख वर्ग किलोमीटर है. इसकी आबादी करीब 57 हजार होगी. लेकिन, ग्रीनलैंड इतना साफ-सुथरा है कि दुनिया का 10% ताजा पानी यहीं पर मौजूद है.

ग्रीनलैंड एक ऐसा देश है, जहां प्रकृति ने दोनों हाथों से खनिज लुटाए हैं. यहां नियोडायनियम, प्रासियोडायनियम,डिस्प्रोसियम, टर्बिनियम और यूरेनियम के भंडार हैं. जाहिर तौर पर ट्रंप की नजर इन खनिजों पर है.

हाल के समय में आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ी हैं. ऐसे में ग्रीनलैंड पर प्रभाव होने से अमेरिका इस इलाके में अपनी भू-राजनीतिक पकड़ मजबूत रखना चाहता है.

अमेरिका ग्रीनलैंड को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की फ्रंट लाइन मानता है. इसलिए यहां अपनी मौजूदगी बढ़ाकर वह भविष्य के संभावित खतरों को पहले ही रोकना चाहता है.

ट्रंप का प्लान B?

व्हाइट हाउस में शुक्रवार को तेल और गैस कंपनियों के बड़े अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक के दौरान ट्रंप ने बताया कि आखिर अमेरिका का ग्रीनलैंड पर कब्जा पाना क्यों जरूरी हो गया है. अगर ऐसा नहीं किया तो रूस और चीन जैसे देश इस पर कब्जा कर लेंगे.ट्रंप ने यह भी कहा कि ग्रीनलैंड को हासिल करना जमीन खरीदने का मसला नहीं है, यह रूस और चीन को दूर रखने से जुड़ा है.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “लीज काफी नहीं है. जब हम मालिक होते हैं, तो हम इसकी रक्षा करते हैं. लीज की रक्षा उतनी नहीं की जाती. हमें पूरा मालिकाना हक चाहिए.”

अमेरिका के हमलों को झेलने में कितना सक्षम है ग्रीनलैंड?

ग्रीनलैंड की अपनी कोई सेना नहीं है. उसकी रक्षा और विदेश नीति की जिम्मेदारी डेनमार्क की है. यह डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है. 2009 के बाद ग्रीनलैंड सरकार को तटीय सुरक्षा और कुछ विदेशी मामलों में छूट मिली है. रक्षा और विदेश नीति के मुख्य मामले अभी भी डेनमार्क के पास हैं. डेनमार्क की जॉइंट आर्कटिक कमांड ग्रीनलैंड में काम करती है. यहां कुल करीब 150 से 200 डेनिश सैन्य और सिविलियन कर्मी हैं. ये ग्रीनलैंड की निगरानी, सर्च एंड रेस्क्यू और संप्रभुता की रक्षा करते हैं.

वहीं, ग्रीनलैंड के उत्तर-पश्चिम में अमेरिका का पिटुफिक स्पेस बेस (थुले एयर बेस) है. यहां करीब 150 से 200 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं.ये मिसाइल चेतावनी, स्पेस निगरानी और आर्कटिक सुरक्षा के लिए हैं. ऐसे में अगर अमेरिकी सेना ने अटैक किया, तो ग्रीनलैंड तो क्या, इन हमलों को डेनमार्क भी नहीं झेल पाएगा.

आगे क्या है रास्ता?

बहरहाल, ग्रीनलैंड के राजदूतों ने वॉशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की है. इस मुलाकातका मकसद अमेरिकी सांसदों और ट्रंप प्रशासन को ग्रीनलैंड योजना से पीछे हटने के लिए मनाना है. अभी बातचीत का नतीजा सामने नहीं है.

