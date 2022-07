द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) सोमवार को देश के 15वें राष्ट्रपति (15th President of India) की शपथ लेंगी. इसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि सुबह करीब सवा 10 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में शपथ ग्रहण समारोह होगा. प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे. शपथ समारोह के बाद राष्ट्रपति का संबोधन भी होगा. समारोह से पहले, निवर्तमान राष्ट्रपति और निर्वाचित राष्ट्रपति संसद पहुंचेंगे. उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्रिपरिषद के सदस्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशनों के प्रमुख, संसद सदस्य और सरकार के प्रमुख असैन्य एवं सैन्य अधिकारी समारोह में शामिल होंगे.Also Read - ऐतिहासिक रजत पदक जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई, कहा- ये भारतीय खेलों के लिए एक खास पल

संसद के केंद्रीय कक्ष में समारोह के समापन पर राष्ट्रपति, ‘राष्ट्रपति भवन’ के लिए रवाना होंगी, जहां उन्हें एक ‘इंटर-सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया जाएगा और निवर्तमान राष्ट्रपति का शिष्टाचार सम्मान किया जाएगा. मुर्मू (64) ने गुरुवार को विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर इतिहास रच दिया. Also Read - VIDEO: पानीपत में घरवालों ने नाच-गाकर मनाया विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा की जीत का जश्न

मुर्मू ने निर्वाचक मंडल सहित सांसदों और विधायकों के 64 प्रतिशत से अधिक वैध वोट प्राप्त किए और भारी मतों के अंतर से चुनाव जीता. वह देश की 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी. मुर्मू को सिन्हा के 3,80,177 वोटों के मुकाबले 6,76,803 वोट मिले. वह आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली और शीर्ष पद पर काबिज होने वाली सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी. वह राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी महिला भी हैं. Also Read - रामनाथ कोविंद ने विदाई समारोह में कहा- मुझे सेवा का अवसर मिला, देश का आभारी रहूंगा

क्या शपथ लेते हैं राष्ट्रपति…

“मैं (नाम) ईश्वर की शपथ लेता/लेती हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा/करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा/करूंगी, और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा/रहूंगी.”

अंग्रेजी में ऐसे शपथ लेते हैं राष्ट्रपति

“I, (NAME)., do swear in the name of God/solemnly affirm that I will faithfully execute the office of President (or discharge the functions of the President) of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India.”

द्रौपदी मुर्मू को कितनी सैलरी और क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी

What Salary & Other Perks Draupadi Murmu will Get