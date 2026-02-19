Hindi Explainer

अब देश के 22 राज्यों में होने जा रहा SIR, नागरिकता साबित करने के लिए तैयार रखें ये डॉक्यूमेंट

इलेक्शन कमीशन ने 1951 से लेकर 2004 तक करीब 8 बार SIR कराया है. आखिरी SIR 21 साल पहले 2002 से लेकर 2004 में पूरा किया गया था.

दिल्ली में SIR के लिए 2003 के वोटर्स लिस्ट को बेस माना गया है.

वोटर्स लिस्ट में फर्जीवाड़े को रोकने और फेक वोटर्स का नाम हटाने के मकसद से इलेक्शन कमीशन (Election Commission) ने अब पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कराने का फैसला किया है. गुरुवार को इसका ऐलान हुआ. चुनाव आयोग के सचिव पवन दीवान ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को लेटर लिखकर SIR से जुड़ी तैयारी का काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा है. चुनाव आयोग ने लेटर में बताया कि दिल्ली, कर्नाटक समेत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रोसेस अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है.

चुनाव आयोग ने पहले फेज में बिहार में SIR करवाया था. इसके बाद दूसरे फेज में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 अक्टूबर 2025 से SIR जारी है. कुछ राज्यों का फाइनल ड्राफ्ट आ चुका है. कुछ में रिवीजन चल रहा है. इसके तहत वोटर लिस्ट नए वोटरों के नाम जोड़े जा रहे हैं. मृत वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं. जिन राज्यों में SIR होना है, उनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव हैं.जबकि, तेलंगाना में 2028 में विधानसभा के चुनाव होंगे.

आइए जानते हैं क्या है SIR? किन राज्यों में होगा SIR? इसे कैसे किया जाता है? वोटर्स को कौन-कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे? अगर वोटर्स लिस्ट से नाम कट जाए, तो आपको क्या करना है? नाम जुड़वाने का पूरा प्रोसेस क्या है:-

22 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट जहां SIR होगा?

आंध्र प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश

चंडीगढ़

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव

हरियाणा

हिमाचल प्रदेश

जम्मू- कश्मीर

झारखंड

कर्नाटक

लद्दाख

महाराष्ट्र

मणिपुर

मेघालय

मिजोरम

नगालैंड

दिल्ली

ओडिशा

पंजाब

सिक्किम

त्रिपुरा

तेलंगाना

उत्तराखंड

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है?

वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है. ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जाने वाला एक प्रोसेस होता है, जो कभी छोटे तो कभी बड़े लेवल पर किया जाता रहा है. इस प्रोसेस में 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है. ऐसे लोग जिनकी मौत हो गई है, उनका नाम वोटर्स लिस्ट से काटा जाता है. इसके साथ ही इस प्रोसेस में वोटर्स के नाम, फोटो, एड्रेस वगैरह में हुई गलतियों को भी ठीक किया जाता है. इलेक्शन कमीशन ने 1951 से लेकर 2004 तक करीब 8 बार SIR कराया है. आखिरी SIR 21 साल पहले 2002 से लेकर 2004 में पूरा किया गया था.

22 राज्यों में कब से होगा SIR?

इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इन 22 राज्यों में SIR शुरू करने की डेट नहींं बताई है. फिलहाल सभी राज्यों के अधिकारियों को तैयारी शुरू करने को कहा गया है. यानी अभी राज्यों के अधिकारी SIR कराने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर (BLO), पोलिंग स्टेशन वगैरह फाइनल करेंगे. इसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा. इसमें SIR शुरू करने, ड्राफ्ट जारी होने, आपत्तियां देने और फाइनल लिस्ट जारी करने की डेट बताई जाएगी.

देश में SIR से क्या फायदा होगा?

SIR का पहला मकसद विदेशी अवैध प्रवासियों के जन्म स्थान की जांच करके उन्हें बाहर निकालना है. यह कदम बांग्लादेश और म्यांमार सहित विभिन्न राज्यों में अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के मद्देनजर महत्वपूर्ण है. बिहार के बाद बाकी राज्यों SIR कराने से फेक वोटर्स और फर्जीवाड़े के मामले सामने आएंगे. इससे सिस्टम में ट्रांसपिरेंसी आएगी. फाइनल SIR कट-ऑफ डेट के रूप में काम करेगी, ठीक उसी तरह जैसे बिहार की 2003 की वोटर लिस्ट का इस्तेमाल चुनाव आयोग ने SIR के लिए किया था. ज्यादातर राज्यों में वोटर लिस्ट का अंतिम बार SIR 2002 और 2004 के बीच हुआ था. दिल्ली में 2008 में और इससे पहले उत्तराखंड में 2006 में SIR हुआ था.

कैसे होगा SIR?

CEC ने बताया कि SIR के लिए हर एक पोलिंग स्टेशन पर 1000 इलेक्टर्स तय किए गए हैं. हर पोलिंग स्टेशन पर एक बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO होगा. हर विधानसभा क्षेत्र में कई पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. हर विधानसभा क्षेत्र में एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) रहेगा. ERO असल में सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट (SDM) लेवल के अधिकारी होंगे. इसके साथ ही हर तहसील में असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स रहेंगे. ERO के फैसले के खिलाफ पहली अपील डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट के सामने सुनी जाएगी. जबकि, राज्य/संघ शासित प्रदेश के CEO दूसरी अपील सुनेंगे.

कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?

SIR के दौरान आपको अपनी आइडेंटिटी और रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ दिखाने होंगे. इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बिजली-पानी या गैस का बिल, बैंक पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड और 2002 की वोटर लिस्ट की प्रति को मान्य दस्तावेज माना जाएगा. ये सभी कागजात व्यक्ति की पहचान और स्थायी पते की पुष्टि के लिए जरूरी होंगे.

नागरिकता के वेरिफिकेशन के कौन से डॉक्यूमेंट वैलिड?

1.बर्थ सर्टिफिकेट: वोटर्स कार्ड बनवाने के लिए ये सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट होता है. बर्थ सर्टिफिकेट इस बात का सबूत होता है कि आपका जन्म भारत में हुआ है और आप यहां के नागरिक हैं. नगर निगम, पंचायत या किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से बर्थ सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए.

2. पासपोर्ट: भारत सरकार के जरिए जारी वैलिड पासपोर्ट पहचान के रूप में जरूरी है. वोटर्स कार्ड बनाने के लिए आप इसे आईडी प्रूफ के तौर पर सबमिट कर सकते हैं.

3. हाईस्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट: ये भी आपकी आईडी बन सकती है. इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है. हाईस्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी के जरिए जारी किया गया होना चाहिए.

4. गवर्नमेंट सर्विस की आईडी या पेंशन ऑर्डर: अगर सरकारी कर्मचारी या पेंशनहोल्डर वोटर कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट उनके लिए है.

5. पर्मानेंट रेजिडेंट प्रूफ: ये डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट (DM) या ऐसे अधिकारी की ओर से जारी किया जाना चाहिए.

6. फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट: जनजातीय या वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए यह एक जरूरी डॉक्यूमेंट है.

7. कास्ट सर्टिफिकेट: ये डॉक्यूमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या ऐसे अधिकारी के जरिए जारी किया जाना चाहिए.

8. NRC डॉक्यूमेंट: ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के तहत जारी किया गया डॉक्यूमेंट होता है.

9. फैमिली रजिस्टर: इसे आप लोक बॉडी जैसे नगर पालिका या ग्राम पंचायत से बनवा सकते हैं.

10. जमीन या मकान अलॉटमेंट का लेटर: ये किसी सरकारी विभाग से जारी किया गया डॉक्यूमेंट होता है.

11. PSU कार्ड: जो व्यक्ति 1987 से पहले सरकारी विभाग या पब्लिक यूनिट (PSU) में कार्यरत थे, उन्हें ये जारी किया जाता है.

12. आधार कार्ड: अब तक वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट ही मान्य थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद आधार कार्ड को भी वैलिड डॉक्यूमेंट में शामिल कर लिया गया है. लिस्ट में इसे 12वें नंबर पर रखा गया है.

डॉक्यूमेंट दिखाने से किन्हें मिलेगी छूट?

जिन लोगों का नाम 2002 की लिस्ट में है, उन्हें सिर्फ फॉर्म और उसके साथ 2002 की लिस्ट का प्रिंटआउट जमा करना होगा. इसके सिवाय कोई और डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होगी. अगर किसी वोटर का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन उसके माता-पिता का नाम इस लिस्ट में है, तो उसे काउंटिंग फॉर्म के साथ आईडी प्रूफ और अपने 2002 की लिस्ट में दर्ज माता-पिता के नाम का सर्टिफिकेट पेश करना होगा.

डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया तो क्या वोटर लिस्ट से हट जाएगा नाम?

नहीं, सिर्फ दस्तावेज न देने से वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटेगा. BLO वोटर से संपर्क करेगा. अगर व्यक्ति की पहचान और स्थायी निवास की पुष्टि नहीं हो पाती है, तभी नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी. आयोग के मुताबिक, ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और हर वोटर को मौका मिलेगा.

अगर नाम कट गया हो तो कहां करेंगे शिकायत?

अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, तो सबसे पहले इसकी ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (NVSP) पर जाएं और ‘Register Complaint’ या ‘Share Suggestion’ सेक्शन में जाकर लॉगिन करें. लॉगिन करने के बाद अपनी कंप्लेंट दर्ज करें. अगर आपके पास पहले से लॉगिन नहीं है, तो वेबसाइट पर अकाउंट बनाना होगा.

