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End Of The Era As Nitish Kumar Resignation From Bihar Cm Post Samrat Choudhary New Leader

क्या BJP ने खत्म कर दिया 'बैक सीट' का ट्रेंड! बिहार में PM मोदी-अमित शाह ने क्यों नहीं दिया सरप्राइज?

बिहार के नए CM सम्राट चौधरी पहले राकेश चौधरी नाम से जाने जाते थे. बाद में उन्होंने अपना नाम सम्राट चौधरी कर लिया था. वो BJP के ऐसे नताओं में से हैं, जो RSS बैकग्राउंड से भी नहीं आते हैं.

सम्राट चौधरी ने 2017 में JDU छोड़ BJP का दामन थामा था.

बिहार में नीतीश कुमार की विदाई के बाद सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. बुधवार (15 अप्रैल) को पटना में नए CM का शपथ ग्रहण समारोह तय है. नीतीश के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद ये करीब-करीब तय माना जा रहा था कि सम्राट चौधरी को कमान मिलने वाली है. वैसा इसका ‘टीज़र’ NDA ने नवंबर 2025 में ही दिखा दिया था. जब बिहार में NDA सरकार के गठन के बाद नीतीश कुमार ने 10वीं बार CM पद की शपथ तो ली, लेकिन सबसे अहम पोर्टफोलियो यानी गृह विभाग डिप्टी CM सम्राट चौधरी को मिल गया.

सम्राट चौधरी 6 साल पहले ही JDU छोड़कर BJP में आए थे. बहुत कम समय में उन्होंने प्रदेश उपाध्यक्ष पद से मुख्यमंत्री तक का सफर तय कर लिया है, लेकिन इसे लेकर एक अहम सवाल भी उठ रहा है. सवाल ये कि क्या BJP ने बैक सीट का ट्रेंड बंद कर दिया है? मध्य प्रदेश से लेकर ओडिशा तक जिस तरह CM के नाम का ऐलान करके BJP ने सबको हैरानी में डाला था, वैसा बिहार के केस में क्यों नहीं किया गया?

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MP में शिवराज के बदले मोहन लाल को मौका

यहां सबसे पहले मध्य प्रदेश का जिक्र करना होगा. बैक सीट ट्रेंड की शुरुआत यहीं से हुई थी. मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए. लाडली बहना योजना के जरिए शिवराज सिंह चौहान ने मामा बनकर बेटियों और बहूओं के दिलों में जगह तो बनाई ही, संभावित सरकार बनाने के लिए बंपर वोट भी लेकर आए थे. लेकिन, BJP ने जब CM के नाम का ऐलान किया, तो मामा को मायूसी मिली.

BJP की टॉप लीडरशिप ने मोहन यादव को नया CM बना दिया. उन्होंने 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. BJP विधायक दल की बैठक के बाद उनके नाम की घोषणा 11 दिसंबर 2023 को की गई थी. वे उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक हैं. उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया था. इसके बाद कहा जाने लगा कि BJP की सरकार में अब कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है.

छत्तीसगढ़ में साय को लाई BJP

इसके बाद छत्तीसगढ़ में BJP ने चौंकाया. 2023 में यहां भी चुनाव हुए थे. छत्तीसगढ़ में रमन सिंह लंबे समय तक BJP के CM रहे हैं, लेकिन 2023 में पार्टी विष्णुदेव साय को ढूंढकर लाई. विष्णु देव साय ने 13 दिसंबर 2023 को CM पद की शपथ ली. वे राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं. वो कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं.

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राजस्थान में भजनलाल शर्मा को दिया मौका

राजस्थान में भी BJP ने यही बैक सीट का फॉर्मूला इस्तेमाल किया. पार्टी ने भजन लाल शर्मा को CM बना दिया. इनका नाम पहले किसी ने नहीं सुना था. ये पहली बार विधायक ही बने थे. इस बार तीनों राज्यों में एक ही फॉर्मूला चला. तीनों मुख्यमंत्री उम्र में 60 से नीचे थे. तीनों संघ की पृष्ठभूमि से थे. पहली बार तीनों राज्यों में 2-2 डिप्टी सीएम भी. साथ ही विधानसभा अध्यक्ष उसी दिन तय कर दिए गए.

दिल्ली में रेखा गुप्ता को मिली कमान

दिल्ली में फरवरी 2025 में चुनाव हुए. 27 साल बाद BJP से बहुमत से सरकार बनाई. इसबार भी नए नाम से चौंकाया गया. ये नाम था रेखा गुप्ता का. रेखा गुप्ता ने पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ा और मीटिंग में बैक सीट पर बैठी थीं. उन्हें खुद भी यकीन नहीं हुआ कि वो CM बन जाएंगी. चुनाव के दौरान प्रवेश वर्मा को CM कैंडिडेट माना जा रहा है.

ओडिशा में माझी बने राज्य के मुखिया

यही पैटर्न ओडिशा में दोहराया गया. 2024 के स्टेट इलेक्शन में BJP ने 24 साल से चल रही बीजू जनता दल (BJD) का शासन खत्म किया. मोहन चरण माझी (Mohan Charan Majhi) को CM बना दिया गया. उन्होंने 12 जून 2024 को शपथ ली. माझी क्योंझर सीट से विधायक हैं और ओडिशा के 15वें मुख्यमंत्री हैं.

BJP नेतृत्व ने चौंकाने वाली अपनी परम्परा कायम रखने के लिए भूल-भुलैया खूब बनाई. पहले MP में प्रह्लाद पटेल के घर सुरक्षा बढ़ा दी गई. उनके घर भीड़ लगने लगी. पटेल साहब भी विधानसभा की सीढ़ियों पर जाकर मत्था टेक आए. मीडिया उनका नाम पक्का मानने लगा, लेकिन हुआ वही जो PM मोदी और अमित शाह चाहते थे. यही भूल- भुलैया राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली और ओडिशा में भी क्रिएट की गई. लेकिन, बिहार को इससे दूर रखा गया. शायद बिहार में सम्राटकाल को लेकर BJP पहले से श्योर थी.

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