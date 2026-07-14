Explainer: चीनी से सीधे आपकी कार-बाइक तक... कैसे बनता इथेनॉल, इसे लेकर क्यों मचा है बवाल? समझिए इसका A 2 Z

Ethanol Blending in Petrol: भारत के लिए इथेनॉल सिर्फ एक ऑप्शनल फ्यूल नहीं, बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी की रणनीति का हिस्सा है. हर साल देश अरबों डॉलर का कच्चा तेल आयात करता है. अगर पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ती है, तो तेल आयात पर निर्भरता घट सकती है.

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देश के 48 पेट्रोल पंपों पर E-85 पेट्रोल भी शुरू हो गया है. (AI जेनरेटेड)

भारत में अभी सीधे गन्ने या अनाज से बन रहा इथेनॉल

E20 होने के बाद पेट्रोल की कीमतों में नहीं आई कमी

हर साल 1400 करोड़ टन इथेनॉल खरीदती है सरकार

इथेनॉल में चावल की खपत से फसलों की सप्लाई प्रभावित

भारत में इथेनॉल इन दिनों लगातार चर्चा में है. कभी सरकार पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने की बात करती है, तो कभी इससे जुड़ा कोई फैसला किसानों, चीनी मिलों और खाद्य सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ देता है. 1 अप्रैल 2026 तक देशभर में E-20 पेट्रोल रोलआउट हो चुका है. देश के 48 पेट्रोल पंपों पर E-85 पेट्रोल भी शुरू हो गया है. दिसंबर 2026 तक इसे 500 पंपों तक पहुंचाने का लक्ष्य है. इन सबके बीच हाल के दिनों में इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और उससे जुड़े सरकारी फैसलों को लेकर भी विवाद देखने को मिला. आइए जानते हैं कि आखिर इथेनॉल होता क्या है? यह कैसे बनता है और इस पर इतना बवाल क्यों मचता रहता है?

आखिर क्या होता है इथेनॉल?

इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल (Ethyl Alcohol) है. इसका केमिकल फॉर्मूला C₂H₅OH है. यह एक रंगहीन और जलने वाला लिक्विड है. ये मक्का, चावल, गेंहू जैसी फसलों की प्रोसेसिंग से बनता है. चूंकि, ये ज्वलनशील होता है; इसलिए फ्यूल के तौर पर पेट्रोल में मिलाकर इस्तेमाल होता है.

इथेनॉल का इस्तेमाल कहां-कहां होता है?

इथेनॉल का इस्तेमाल सिर्फ सिर्फ पीने की चीजों तक सीमित नहीं है. इसका इस्तेमाल फ्यूल, दवाइयों, सैनिटाइजर, परफ्यूम, केमिकल इंडस्ट्री और कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में किया जाता है. भारत सरकार जिस इथेनॉल की सबसे ज्यादा बात करती है, उसका मकसद पेट्रोल में मिलाकर फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करना है.

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इथेनॉल कैसे बनता है?

इथेनॉल मुख्य रूप से उन फसलों और केमिकल से बनाया जाता है, जिनमें शुगर या स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है. भारत में इथेनॉल गन्ने का रस, शीरा, बी-हेवी मोलासेस, डैमेज अनाज, मक्का, टूटे हुए चावल और दूसरे स्टार्च युक्त अनाज से बनते हैं.

इथेनॉल फ्यूल बनाने का प्रोसेस क्या है?

इसके कुल 5 स्टेप हैं. सबसे पहले गन्ने, मक्का या दूसरे कच्चे माल से शुगर निकाला जाता है. ये नेचुरल शुगर होती है. इसके बाद इसमें यीस्ट मिलाया जाता है. यीस्ट शुगर को फर्मेंटेशन करके अल्कोहल में बदल देता है. फिर इसे डिस्टिलेशन (Distillation) प्रोसेस से गुजारा जाता है. इससे प्योर इथेनॉल मिलता है. फ्यूल के लिए इथेनॉल में 0.5% पानी भी नहीं होना चाहिए. इसके बाद मॉलिक्यूलर सिव के जरिए इथेनॉल से पानी के अणुओं को पूरी तरह अलग किया जाता है. इसके बाद ट्रांसपरेंट इथेनॉल तैयार हो जाता है. फिर ऑयल डिपो में पेट्रोल और इथेनॉल कंप्यूटर के जरिए सेट रेशियो में मिक्स किया जाता है. इसके बाद इसे देशभर के पेट्रोल पंप में सप्लाई किया जाता है.

नितिन गडकरी ने इथेनॉल को किया प्रमोट

इथेनॉल ब्लेंडिंग को प्रमोट करने में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सबसे आगे रहे हैं. उन पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रेस्ट के आरोप भी लगते हैं. 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए सरकार ने 2030 तक का टारगेट तय किया था. इसे सरकार ने 2025 में ही हासिल कर लिया. इसके बाद 10 जून को नितिन गडकरी ने कहा कि उनकी सरकार ने 100% इथेनॉल पर चलने वाले व्हीकल को भी मंजूरी दे दी है.

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E-20 क्या है?

इथेनॉल मिक्स फ्यूल की 3 कैटेगरी होती है. E-10, E-20 और E-85. जब पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाया जाता है, तो इसे E-10 कहते हैं. जब पेट्रोल में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिलाया जाता है, तो उसे E-20 फ्यूल कहा जाता है. भारत सरकार का लक्ष्य देशभर में फेजवाइज तरीके से E-20 फ्यूल को बढ़ावा देना है. इसके लिए व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी ऐसे इंजन डेवलप कर रही हैं, जो ज्यादा इथेनॉल मिक्स वाले फ्यूल पर बेहतर तरीके से चल सके. वहीं, जब पेट्रोल में 85% इथेनॉल मिलाया जाता है, तो इसे E-85 कहते हैं.

इथेनॉल से क्या फायदा?

पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की वजह से भारत को 302 लाख मीट्रिक टन कम तेल आयात करना पड़ा. इससे पिछले 12 सालों में 1.84 लाख करोड़ रुपये फॉरिन करेंसी की बचत हुई.

NITI आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पेट्रोल की तुलना में गन्ने और मक्के से बनने वाले इथेनॉल के इस्तेमाल करने से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन 60% से 65% तक कम होगा.

इथेनॉल को अपेक्षाकृत क्लीन एनर्जी माना जाता है. इसके इस्तेमाल से कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ अन्य प्रदूषकों का उत्सर्जन कम हो सकता है.

इथेनॉल उत्पादन बढ़ने से सबसे बड़ा फायदा चावल, गन्ना और मक्का उगाने वाले किसानों को माना जाता है. उनके पैदावार की डिमांड बढ़ गई है. पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक पिछले 12 साल में इथेनॉल प्रोजेक्ट से किसानों को 1.58 लाख करोड़ रुपये की कमाई हुई है.



फिर इथेनॉल पर विवाद क्यों है?

इथेनॉल को लेकर सबसे बड़ा विवाद फूड बनाम फ्यूल का है. यानी जो अनाज लोगों के खाने के काम आ सकता है, क्या उसे पेट्रोल बनाने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर बड़ी मात्रा में चावल, मक्का या दूसरे अनाज इथेनॉल बनाने में चला जाएगा, तो बाजार में इनकी उपलब्धता कम हो सकती है; जिससे कीमतें बढ़ सकती हैं.

दिल्ली के पालिका भवन में 20 साल से कार रिपेयरिंग कर रहे मनोज सिंह बताते हैं, “जब से पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ी है, तब से फ्यूल से जुड़े पार्ट्स फ्यूल सेंसर, पंप और फिल्टर तीनों में दिक्कते आ रही हैं. फ्यूल टैंक में काई जमने की शिकायतें भी आई हैं.”

वहीं, ऑटोमोटिव एक्सपर्ट केतन शाह कहते हैं, “इथेनॉल से लोग गाड़ियों का माइलेज कम होने की शिकायत कर रहे हैं. इसकी सही तरीके से टेस्टिंग नहीं हो रही है. सरकार और एजेंसी को माइलेज की टेस्टिंग करके डेटा पेश करना चाहिए.”

चावल से एक लीटर एथेनॉल बनाने के लिए करीब 10,790 लीटर पानी लगता है. वहीं, मक्के में ये आंकड़ा 4670 लीटर और गन्ने में 3636 लीटर है. कुछ पर्यावरण विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि अगर इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए अत्यधिक पानी वाली फसलों, खासकर गन्ने, पर निर्भरता बढ़ती है; तो जल संकट वाले इलाकों में इसका नकारात्मक असर भी पड़ सकता है.

क्या सभी व्हीकल इथेनॉल पर चल सकते हैं?

नहीं. पुरानी गाड़ियों में बहुत ज्यादा इथेनॉल मिक्स वाले फ्यूल का इस्तेमाल करने से इंजन और फ्यूल सिस्टम पर असर पड़ सकता है. इसी कारण ऑटोमोबाइल कंपनियां अब ऐसे इंजन डेवलप कर रही हैं, जो E-20 या उससे ज्यादा इथेनॉल मिक्स को आसानी से संभाल सकें.

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दुनिया के कौन-कौन से देश इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं?

भारत के अलावा ब्राजील दुनिया में इथेनॉल के सबसे बड़े यूजर्स में से एक है. वहां गन्ने से बड़े पैमाने पर इथेनॉल बनाया जाता है. ब्राजील के पेट्रोल पंपों पर लोगों को E27, E100 जैसे फ्यूल ऑप्शन मिलते हैं. यानी वो जो पेट्रोल चाहे खरीद सकते हैं. इसे भारत की तरह अनिवार्य नहीं किया गया है. वहीं, अमेरिका में मुख्य रूप से मक्का से इथेनॉल बनाया जाता है. उसे पेट्रोल में मिलाया जाता है. यूरोप के कई देश भी बायो फ्यूल के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं.

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