भारत में इथेनॉल इन दिनों लगातार चर्चा में है. कभी सरकार पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने की बात करती है, तो कभी इससे जुड़ा कोई फैसला किसानों, चीनी मिलों और खाद्य सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ देता है. 1 अप्रैल 2026 तक देशभर में E-20 पेट्रोल रोलआउट हो चुका है. देश के 48 पेट्रोल पंपों पर E-85 पेट्रोल भी शुरू हो गया है. दिसंबर 2026 तक इसे 500 पंपों तक पहुंचाने का लक्ष्य है. इन सबके बीच हाल के दिनों में इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और उससे जुड़े सरकारी फैसलों को लेकर भी विवाद देखने को मिला. आइए जानते हैं कि आखिर इथेनॉल होता क्या है? यह कैसे बनता है और इस पर इतना बवाल क्यों मचता रहता है?
इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल (Ethyl Alcohol) है. इसका केमिकल फॉर्मूला C₂H₅OH है. यह एक रंगहीन और जलने वाला लिक्विड है. ये मक्का, चावल, गेंहू जैसी फसलों की प्रोसेसिंग से बनता है. चूंकि, ये ज्वलनशील होता है; इसलिए फ्यूल के तौर पर पेट्रोल में मिलाकर इस्तेमाल होता है.
इथेनॉल का इस्तेमाल सिर्फ सिर्फ पीने की चीजों तक सीमित नहीं है. इसका इस्तेमाल फ्यूल, दवाइयों, सैनिटाइजर, परफ्यूम, केमिकल इंडस्ट्री और कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में किया जाता है. भारत सरकार जिस इथेनॉल की सबसे ज्यादा बात करती है, उसका मकसद पेट्रोल में मिलाकर फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करना है.
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इथेनॉल मुख्य रूप से उन फसलों और केमिकल से बनाया जाता है, जिनमें शुगर या स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है. भारत में इथेनॉल गन्ने का रस, शीरा, बी-हेवी मोलासेस, डैमेज अनाज, मक्का, टूटे हुए चावल और दूसरे स्टार्च युक्त अनाज से बनते हैं.
इथेनॉल फ्यूल बनाने का प्रोसेस क्या है?
इथेनॉल ब्लेंडिंग को प्रमोट करने में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सबसे आगे रहे हैं. उन पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रेस्ट के आरोप भी लगते हैं. 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए सरकार ने 2030 तक का टारगेट तय किया था. इसे सरकार ने 2025 में ही हासिल कर लिया. इसके बाद 10 जून को नितिन गडकरी ने कहा कि उनकी सरकार ने 100% इथेनॉल पर चलने वाले व्हीकल को भी मंजूरी दे दी है.
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इथेनॉल मिक्स फ्यूल की 3 कैटेगरी होती है. E-10, E-20 और E-85. जब पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाया जाता है, तो इसे E-10 कहते हैं. जब पेट्रोल में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिलाया जाता है, तो उसे E-20 फ्यूल कहा जाता है. भारत सरकार का लक्ष्य देशभर में फेजवाइज तरीके से E-20 फ्यूल को बढ़ावा देना है. इसके लिए व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी ऐसे इंजन डेवलप कर रही हैं, जो ज्यादा इथेनॉल मिक्स वाले फ्यूल पर बेहतर तरीके से चल सके. वहीं, जब पेट्रोल में 85% इथेनॉल मिलाया जाता है, तो इसे E-85 कहते हैं.
नहीं. पुरानी गाड़ियों में बहुत ज्यादा इथेनॉल मिक्स वाले फ्यूल का इस्तेमाल करने से इंजन और फ्यूल सिस्टम पर असर पड़ सकता है. इसी कारण ऑटोमोबाइल कंपनियां अब ऐसे इंजन डेवलप कर रही हैं, जो E-20 या उससे ज्यादा इथेनॉल मिक्स को आसानी से संभाल सकें.
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भारत के अलावा ब्राजील दुनिया में इथेनॉल के सबसे बड़े यूजर्स में से एक है. वहां गन्ने से बड़े पैमाने पर इथेनॉल बनाया जाता है. ब्राजील के पेट्रोल पंपों पर लोगों को E27, E100 जैसे फ्यूल ऑप्शन मिलते हैं. यानी वो जो पेट्रोल चाहे खरीद सकते हैं. इसे भारत की तरह अनिवार्य नहीं किया गया है. वहीं, अमेरिका में मुख्य रूप से मक्का से इथेनॉल बनाया जाता है. उसे पेट्रोल में मिलाया जाता है. यूरोप के कई देश भी बायो फ्यूल के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं.
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