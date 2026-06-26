यूरोप की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी भारत के लिए चेतावनी क्यों? क्लाइमेट चेंज से जुड़ी वो बातें जो आपको जानना जरूरी

साल 2026 में यूरोप ने ऐसी गर्मी देखी, जिसकी कल्पना कुछ दशक पहले तक मुश्किल मानी जाती थी. मई-जून में ही पुर्तगाल में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया. फ्रांस के कई हिस्से झुलस गए और बिजली व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिर्फ यूरोप की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य की भी एक झलक है. फर्क सिर्फ इतना है कि भारत इस भविष्य को पहले से जी रहा है.
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और जलवायु वैज्ञानिकों के मुताबिक, यूरोप में गर्मी सामान्य से कहीं पहले शुरू हो गई है. कई देशों में रात का तापमान भी असामान्य रूप से ज्यादा रहा. इसका मतलब यह है कि लोगों के शरीर को दिन की गर्मी से उबरने का मौका ही नहीं मिला. इससे फ्रांस में हजारों घरों की बिजली प्रभावित हुई. कई शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ गया. यूरोप लंबे समय तक अपेक्षाकृत ठंडे मौसम का क्षेत्र माना जाता रहा है, इसलिए वहां की इमारतें, सार्वजनिक परिवहन और स्वास्थ्य प्रणाली इतनी तीव्र गर्मी के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थीं.
The Earth.com की रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोप में पड़ रही भीषण गर्मी की बड़ी वजह हीट डोम और ओमेगा ब्लॉक का एक साथ बनना है. ओमेगा ब्लॉक ऐसी स्थिति है, जिसमें हवा का बहाव सामान्य तरीके से आगे नहीं बढ़ पाता. इसके कारण हीट डोम बनता है. ये ढक्कन की तरह गर्म हवा को जमीन के ऊपर फंसा देता है. यही वजह है कि यूरोप के कई देशों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है.
भारत में 2022, 2024 और 2025 में लगातार भीषण हीटवेव देखी गईं. 2026 तक स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 97 भारत में दर्ज किए गए. वैज्ञानिकों का मानना है कि गर्मी अब सिर्फ कुछ दिनों की घटना नहीं रही, बल्कि यह एक लंबा मौसम बनती जा रही है. यानी जो बदलाव यूरोप में अभी दिखाई दे रहे हैं, भारत में वे पहले से मौजूद हैं और आगे और तेज हो सकते हैं.
यूरोप की तरह भारत में भी गर्मी का सबसे बड़ा असर ऊर्जा व्यवस्था पर पड़ रहा है. मई 2026 में भारत की बिजली मांग रिकॉर्ड 270 गीगावॉट तक पहुंच गई. एयर कंडीशनर, कूलर और अन्य शीतलन उपकरणों की मांग तेजी से बढ़ रही है. यहां एक बड़ा विरोधाभास भी है. बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए अभी भी बड़ी मात्रा में कोयले का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. इससे कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है. वही भविष्य में और ज्यादा गर्मी पैदा करता है.
दूसरी ओर, भारत की सिर्फ 8 प्रतिशत आबादी के पास एयर कंडीशनर है. इसका मतलब है कि करोड़ों लोग बिना पर्याप्त कूलिंग के अत्यधिक गर्मी झेलने को मजबूर हैं. खास तौर पर लगभग 38 करोड़ अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार सबसे अधिक जोखिम में हैं.
पहले लोग मानते थे कि रात में तापमान कम हो जाएगा और राहत मिलेगी. अब यह धारणा तेजी से बदल रही है. यूरोप और भारत दोनों जगह रात का तापमान बढ़ रहा है. जब शरीर लगातार 24 घंटे गर्मी में रहता है, तो हीट स्ट्रोक, दिल की बीमारी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है.
भारत में बढ़ती ह्यूमिडिटी इस स्थिति को और खतरनाक बना रही है. वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में ‘वेट-बल्ब तापमान’ 35 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है.’वेट-बल्ब तापमान’ वह न्यूनतम तापमान है, जिसे हवा में पानी का वाष्पीकरण हो जाता है. यह तापमान और नमी का एक ऐसा संयोजन है, जो यह मापता है कि पसीने के वाष्पीकरण से मानव शरीर खुद को कितना ठंडा रख सकता है.
दिल्ली, अहमदाबाद, पटियाला और अन्य बड़े शहरों में अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है. कंक्रीट, डामर और कम हरियाली के कारण शहर आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में 4 से 6 डिग्री तक ज्यादा गर्म हो सकते हैं. यूरोप के कई शहर भी अब इसी समस्या से जूझ रहे हैं. इसलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भविष्य की गर्मी का मुकाबला सिर्फ एयर कंडीशनर से नहीं, बल्कि शहरों की नई डिजाइन से करना होगा.
इस सवाल का जवाब पूरी तरह हां या ना में नहीं हो सकता है. भारत की एक बड़ी उपलब्धि यह है कि उसने यूरोप से पहले शहर-स्तरीय हीट एक्शन प्लान (HAP) शुरू किए. अहमदाबाद इस मामले में दुनिया के अग्रणी शहरों में गिना जाता है. वहां सात दिन पहले चेतावनी देने की व्यवस्था, अस्पतालों की तैयारी और जन-जागरूकता अभियान चलाए गए. इन कोशिशों के बाद गर्मी से होने वाली मौतों में कमी दर्ज की गई. देशभर में 2015 की तुलना में 2017 तक हीटवेव मौतों में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई. कुछ संगठनों ने कागज के कचरे और नारियल के रेशों से बने ऐसे छत मॉडल विकसित किए हैं, जो घरों का तापमान 5-6 डिग्री तक कम कर सकते हैं.
विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत पूरी तरह तैयार नहीं है. कई हीट एक्शन प्लान अभी भी शॉर्ट टर्म रिलीफ तक सीमित हैं. लॉन्गटर्म रिलीफ जैसे एंटी हीटिंग कोड, हरियाली, जल संरक्षण और शहरी डिजाइन में बदलाव अभी पर्याप्त स्तर पर लागू नहीं हुए हैं. ऐसे में कई स्टडी में आशंका जताई गई है कि भारतीय शहर आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में दोगुनी तेजी से गर्म हो सकते हैं. यह आने वाले दशकों में बड़ी चुनौती बनेगा.
यूरोप की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दुनिया के लिए चेतावनी है, लेकिन भारत के लिए यह एक आईना भी है. ऐसे में अगर शहरों की योजना, ऊर्जा नीति, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जलवायु कार्रवाई को एक साथ जोड़ा गया, तो आने वाले दशकों की भीषण गर्मी का असर काफी हद तक कम किया जा सकता है.
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