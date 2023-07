Hindi Explainer

Explained: PM आवास के ऊपर Drone उड़ने से हडकंप, जानिए देश में क्या हैं Drone को लेकर नियम-कानून

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के ऊपर आज सुबह Drone उड़ने की खबर आई. इस बारे में जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया. चलिए जानते हैं देश में Drone को लेकर क्या नियम हैं और No Flying Zone क्या होता है.

भारत में ड्रोन को लेकर क्या हैं नियम

What is No Flying Zone: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की सुरक्षा में एक बड़ी चूक तब सामने आई, जब पीएम आवास के ऊपर Drone उड़ने की सूचना मिली. पीएम आवास सहित सेंट्रल दिल्ली का यह हिस्सा नो फ्लाइंग जोन (No Flying Zone) में आता है. घटना सोमवार सुबह करीब साढ़े 5 बजे की है. प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी SPG ने तुरंत दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और मामले की पूरी जानकारी दी. पुलिस को काफी मशक्कत के बाद भी कुछ नहीं मिला, मामले की जांच अब भी चल रही है. चलिए जानते हैं देश में Drone को लेकर क्या नियम-कायदे हैं.

किन क्षेत्रों में इस्तेमाल होते हैं Drone

ड्रोन का इस्तेमाल पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है. कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां इनका उपयोग काफी ज्यादा होता है

परिवहन ( Transportation )

) खेती ( Agriculture )

) रक्षा क्षेत्र ( Defense )

) पुलिस ( Law Enforcement )

) सर्विलांस

आपात सेवाएं ( Emergency Response )

) एरियल फोटोग्राफी (Aerial Photography)

Drone Rules 2021

Drone को अनमैन्ड एरियल वहिकल (UAV) भी कहा जाता है. सबसे पहली बात आपको यह समझ लेनी चाहिए कि भारत में Drone गैरकानूनी नहीं हैं. Drone उड़ाना या रखना पूरी तरह से कानूनी है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने 26 अगस्त 2021 को नई ड्रोन पॉलिसी जारी की थी. बाद में सरकार ने आधिकारिक रूप से ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किया और UAS रूल्स 2021 को रद्द करके ज्यादा लचीला नियम जारी किया. Drone रूल्स 2021 को पब्लिक फीडबैक के आधार पर तैयार किया गया है.

Drone उड़ाने के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने हाल ही में Drone कानून को लेकर बड़े बदलाव किए हैं. सरकार ने Drone (अमेंडमेंट) रूल्स 2022 जारी किए हैं. इसके तहत अब नॉन कॉमर्शियल परपज के 2 किलो वजन तक के Drone (नैनो और माइक्रो ड्रोन) को उज़ाने के लिए रिमोट पायलट सर्टिफिकेट (Remote Pilot Certificate) की आवश्यकता नहीं है. पहले हल्के Drone के लिए भी इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती थी.

हालांकि, ऐसा नहीं है कि अब सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है तो आप कहीं भी Drone उड़ा सकते हैं. इसके बावजूद आपको सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और DGCA के नियमों के तहत ही Drone उड़ाने की इजाजत मिलेगी. Drone उड़ाने से जुड़े नियमों को जानने से पहले जान लीजिए सराकर ने ड्रोन्स को कई कैटेगरी में बांटा है –

Nano: 250 ग्राम या उससे कम वजन का ड्रोन

Micro: 250 ग्राम से 2 किलो वजन तक का ड्रोन

Small: 2 किलो से 25 किलो वजन तक का ड्रोन

Medium: 25 किलो से 150 किलो वजन तक का ड्रोन

Large: 150 किलो से अधिक वजन का ड्रोन

गैर व्यावसायिक कामों के लिए नैनो और माइक्रो कैटेगरी को छोड़कर अन्य सभी तरह के ड्रोन को उड़ाने के लिए परमिशन की आवश्यकता होती है. डिजिटल स्काई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अप्रूवल के बाद ही आप 2 किलो वजन से ज्यादा का ड्रोन उड़ा सकते हैं. इसमें ड्रोन ऑपरेटर को इस बात की गारंटी भी देनी होती है कि वह सिर्फ उसी क्षेत्र में अपने Drone को उड़ाएगा, जहां की उसे परमिशन मिली है. यही नहीं उसे अपने ड्रोन की उड़ान का ऑनलाइन लॉग भी देना होगा. सरकार अब कार्गो डिलिवरी के लिए लिए भी Drone कॉरिडोर बना रही है.

आवेदक को D-1 फॉर्म जमा करना होगा और यह Digital Sky के जरिए किया जा सकता है. आवेदन के लिए आपको निम्न स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

फॉर्म में अपना नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल और GSTIN नंबर भरें

ड्रोन का प्रकार बताना होगा, उसकी डिटेल दें और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी देने होंगे

फीस जमा करने का प्रूफ दें

सर्टिफिकेशन बॉडी के पास अपना प्रोटोटाइप ड्रोन जमा कराना होगा

कौन-कौन उड़ा सकता है ड्रोन

Drone उड़ाने की एलिजब्लिटी को लेकर भी कुछ नियम-कायदे हैं. चलिए जानते हैं –

Drone उड़ाने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल से ज्यादा और अधिकत्तम 65 वर्ष होनी चाहिए

आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10वीं पास या इसके बराबर का शिक्षित होना चाहिए

डायरेक्टर जनरल द्वारा बताई गई ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए.

Drone उड़ाने को लेकर भारत में रिस्ट्रिक्शन

Drone उड़ाने को लेकर और विशेषतौर पर उनके प्रकार को लेकर कुछ रिस्ट्रिक्शन्स भी हैं और इन्हें जानना बेहद जरूरी है.

एक माइक्रो Drone को जमीन से 60 मीटर से ज्यादा ऊपर नहीं उड़ाया जा सकता. इसकी स्पीड भी 25 मीटर प्रति सेकेंड से अधिक नहीं हो सकती.

एक स्मॉल ड्रोन को जमीन से 120 मीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ा सकते. इसकी स्पीड 25 मीटर प्रति सेकेंड या इससे कम होनी चाहिए.

मीडियम और लार्ज Drone डीजीसीए द्वारा बताए गए नियमों के तहत ही उड़ान भर सकते हैं.

कुछ क्षेत्रों में Drone की उड़ान प्रतिबंधित होती है और डीजीसीए से मंजूरी मिलने के बाद भी उड़ान भरी जा सकती है.

Drone उड़ाने के लिए नियम

ड्रोन के लिए भी येलो, ग्रीन और रेड का नियम है. मंत्रालय ने एयरस्पेस को लेकर मैप भी तैयार किया है. इसके तहत आसमान को तीन रंगों में बांटा गया है –

Yellow – यह एक कंट्रोल एयरस्पेस है, इसमें परमिशन लेकर ड्रोन उड़ा सकते हैं.

यह एक कंट्रोल एयरस्पेस है, इसमें परमिशन लेकर ड्रोन उड़ा सकते हैं. Green – यहां ड्रोन उड़ाने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है.

यहां ड्रोन उड़ाने के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं है. Red – रेड जोन में ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है. इसे नो फ्लाइ जोन भी कहा जाता है.

No-Fly zones क्या है और कहां होता है

जहां पर ड्रोन उड़ाने की इजाजत कतई नहीं होती है, उसे नो फ्लाइ जोन कहते हैं. यहां ड्रोन उड़ाने की परमिशन भी नहीं मिलती है. अगर कोई व्यक्ति यहां ड्रोन उड़ाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है. चलिए जानते हैं देश में कौन-कौन से क्षेत्र नो फ्लाइ जोन हैं –

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से 5 किमी तक की दूरी नागरिक, प्राइवेट और सैन्य एयरपोर्ट की बाउंड्री से 3 किमी तक का क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर, एलओसी, एलएसी और एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन लाइन से 25 किमी की दूरी तक मिलिट्री ठिकाने से 3 किमी तक का क्षेत्र दिल्ली के विजय चॉक के 5 किमी दूरी तक का क्षेत्र स्ट्रेजिक लोकेशन, जरूरी सैन्य ठिकानों और गृह मंत्रालय द्वारा नोटिफाइ किए गए क्षेत्रों में बिना इजाजत राज्यों की राजधानी में विधानसभा से 3 किमी तक का क्षेत्र किसी चलते वाहन, पानी के जहाज या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर नेशनल पार्क और वाइल्डलाइफ सेंक्चुरियों के इको सेंसिटिव जोन्स में बिना पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी के ड्रोन नहीं उड़ा सकते. प्रतिबंधित और डेंजर जोन में भी ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं होती है.

