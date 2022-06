What is Digital Rape: अक्सर रेप या कई तरह से यौन शोषण के मामले सामने आते हैं, लेकिन अब डिजिटल रेप के मामले भी सामने आ रहे हैं. ग्रेटर नोएडा वेस्ट इलाके में पांच साल की बच्ची से पिता द्वारा रेप का मामला सामने आया है. रिपोर्ट्स के अनुसार एक पांच साल की बच्ची से उसके पिता ने ही डिजिटल रेप किया. मां ने ही इसकी शिकायत की है. आरोपी की पत्नी ने ही इसकी शिकायत दर्ज कराई है. पत्नी के अनुसार, उसके पति ने अपनी ही बेटी से इस तरह से रेप किया और उसे ये तब पता चला जब बेटी के पेट में दर्द हुआ. तब बेटी ने पापा की हरकतों के बारे में बताया. पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है. इस मामले में डिजिटल रेप बताया गया है.Also Read - महिला के शरीर में रहता था दर्द, तांत्रिक बोला- रात में श्मशान घाट पर अकेले मिलो, वहां कर दिया बड़ा कांड

What is Digital Rape/Digital Rape Kya Hota hai?

अब सवाल उठता है कि डिजिटल रेप आखिर होता क्या है? या आरोपी डिजिटल रेप को कैसे अंजाम देते हैं. दरअसल, जब कोई शख्स या आरोपी उंगली, पैर की उंगली, अंगूठे का इस्तेमाल कर पीड़िता के प्राइवेट अंगों को छूता और उससे छेड़छाड़ करता है, या इससे आगे बढ़ता है, तब इसे (Digital Rape Victim Meaning in Hindi) डिजिटल रेप कहा जाता है. डिजिटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाथ-पैर की उँगलियों, अंगूठे को हिंदी में अंक और अंग्रेजी में डिजिट कहा जाता है, इसलिए जब भी कोई शख्स हाथ-पैर की उँगलियों, अंगूठे के जरिये पीड़िता से छेड़छाड़ करता है तो इसे डिजिटल रेप कहा जाता है.

ये पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी नोएडा में एक आर्टिस्ट पर डिजिटल रेप का आरोप लगा था. आर्टिस्ट की उम्र 81 साल थी, जबकि पीड़िता सिर्फ 17 साल की थी. आरोप था कि सात साल तक 81 साल के आर्टिस्ट ने डिजिटल रेप किया था. इस मामले ने सनसनी मचा दी थी. अब फिर से इसी तरह का मामला सामने आया है.