FIFA वर्ल्ड कप: मैच से पहले मोबाइल की तरह चार्ज होती है ट्रियोंडा बॉल, मिलता है 6 घंटे का बैकअप- Explained

FIFA वर्ल्ड कप की बॉल निर्माता कंपनी एडिडास ने इस बार वर्ल्ड कप के लिए स्मार्ट बॉल डिजाइन की है, जो हर मैच से पहले चार्ज होती है.

Written by: Arun Kumar
Published: June 17, 2026, 3:59 PM IST
FIFA World cup ball
FIFA वर्ल्ड प 2026 के लिए बनी ट्रियोंडा बॉल, जिसमें लगा है सेंसर (तस्वीर @Xinhua से IANS द्वारा)
  • FIFA वर्ल्ड कप के हर मैच से पहले चार्ज होती हैं ट्रियोंडा फुटबॉल
  • बॉल में लगा है मोशन सेंसर, जो बॉल की सभी हरकत को करता है रिकॉर्ड
  • मैच के मुश्किल क्षण जैसे- हैंड, ऑफ साइड या फाउल की स्थिति में टीवी अंपायर को फैसला लेने में मिलती है मदद
  • 90 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है मोशन सेंसर की बैटरी, 1 बार के चार्ज में 6 घंटे का बैकअप

FIFA वर्ल्ड कप का रोमांच अब धीरे-धीरे चरम पर आने लगा है. इस कड़ी में डिफेंडिंग चैम्पियन अर्जेंटीना ने बुधवार की सुबह (भारतीय समयानुसार) अल्जीरिया को 3-0 से धोकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है. अर्जेंटीना इस वर्ल्ड कप में अपने खिताब की रक्षा करने उतरा है. पहले ही मैच में उसके कप्तान लियोनेल मेसी 3 गोल दागकर टीम के इरादे दुनिया को बता दिए हैं. इस बार यह वर्ल्ड कप ट्रियोंडा बॉल से खेला जा रहा है. ट्रियोंडा बॉल की निर्माता कंपनी एडिडास ने इस बॉल को स्मार्ट बॉल बनाया है, जिसमें एक AI चिप लगी है, जो मैच के दौरान बॉल की एक-एक हरकत का ख्याल रखती है.

क्या मैच से पहले चार्ज होती है FIFA वर्ल्ड कप 2026 की बॉल?

स्मार्ट होने की वजह से यह चार्जेबल बॉल है, जिसे हर नए मैच से पहले मोबाइल की तरह चार्ज करना होता है. चार्जिंग का मतलब यह नहीं है कि इस बॉल में कोई लाइट या म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है, जिससे खेल को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए उसे चार्ज करना होता है. इस चार्जिंग की वजह बॉल में लगी स्मार्ट चिप है, जो मैच के दौरान एक्टिव रहकर बॉल की एक-एक हरकत का डेटा कंप्यूटर को देती है.

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क्यों लगाई गई है ट्रियोंडा बॉल में चिप?

इस चिप में रिकॉर्ड होने वाला डेटा इससे जुड़े कंप्यूटर सिस्टम को रियल टाइम में मिलता है. इस डेटा का मैदान पर लगे ऑप्टिकल ट्रैकिंग AI कैमरा से मिलने वाले डेटा मिलान कर इसका विश्लेषण किया जाता है. यह तकनीक खेल के मुश्किल क्षणों का जल्दी और सटीक निर्णय लेने के मकसद से लगाई गई है.

Trionda Ball Qualities

इन्फोग्राफ Chatgpt से

क्या चार्ज होती हैं FIFA World Cup 2026 की ट्रियोंडा बॉल?

हां, FIFA World Cup 2026 के लिए बनी ट्रियोंडा बॉल में मोशन सेंसर लगा है, जिसे एक्टिव रखने के लिए इसे चार्ज करना होता है.

क्या किसी वायर या डेटा केबल से चार्ज होती हैं ये बॉल?

नहीं, इन बॉल को वायरलेस चार्जर से चार्ज किया जाता है, जिसके लिए खास डॉक बनाए गए हैं. वायरलेस चार्जर वाले मोबाइल की तरह यह बॉल चार्ज होती है.

ट्रियोंडा बॉल को चार्ज होने में कितना समय लगता है?

ट्रियोंडा में लगे मोशन सेंसर की बैटरी को फुल चार्ज करने में करीब 90 मिनट का समय लगता है. एक बार के चार्ज में यह 6 घंटे तक चलती है.

क्या करता है ट्रियोंडा बॉल में लगा मोशन सेंसर?

ट्रियोंडा बॉल में लगा मोशन सेंसर खेल के दौरान बॉल की एक-एक हरकत को रिकॉर्ड करता है. वह कितनी दूरी से चली यहा कहां मुड़ी या किस चीज से कितनी स्पीड से टकराई और फिर कितनी देर हवा में रही. किसी खिलाड़ी से वह टच हुई या नहीं. यह सारी बातें वह डेटा के जरिए बताती है.

फीफा की इस ट्रियोंडा बॉल को किस कंपनी ने किया है डिजाइन?

फीफा की ट्रियोंडा बॉल को मशहूर स्पोर्ट्स कंपनी एडिडास ने डिजाइन किया है. यह कंपनी फीफा वर्ल्ड कप के साथ बीते कई टूर्नामेंट्स से जुड़ी है.

आखिर इस चिप के लगने से खेल को क्या फायदा होगा?

दरअसल फुटबॉल मैचों में रोमांच चरम पर रहता है. 1 बॉल के पीछे, जब 20-20 खिलाड़ी दौड़ लगाते हैं तो कई मौकों पर बॉल ऑफसाइड, हैंड या अन्य फाउल की स्थिति पैदा हो जाती है. दोनों टीमों रेफरी पर दबाव बनाती हैं- एक कहती है गलती हुई है, तो दूसरी उसे नकारती है. ऐसे में टीवी कैमरों की मदद ली जाती है. कई बार ये कैमरा भी चूक कर जाते हैं इसलिए अब बॉल में लगा सेंसर और ऑप्टिकल ट्रैकिंग कैमरे की मूवमेंट के आधार पर सटीक फैसला आने की उम्मीद बढ़ी है.

Trionda Ball Motion sensors

इन्फोग्राफ- Notebooklm से

कम्प्यूटर को क्या बताती है बॉल में लगी यह चिप?

यह स्मार्ट चिप, बॉल की हर छोटी-बड़ी हरकत का डिजिटल प्रिंट (चिह्न) बनाती है. यह चिप प्रति सेकंड 500 रीडिंग यानी प्रति सेकंड बॉल की 500 हरकत को दर्ज करने में सक्षम है. इस रिकॉर्ड डेटा को यह सेंसर रियल टाइम में स्टोर और ट्रांस्फर भी करता है. यह सेंसर यह बताता है कि कब बॉल कितनी ताकत से कहां टकराई और मुड़ी या रुकी. बॉल हाथ से लगी या कपड़े से छुई या शरीर के किसी और हिस्से से. यह पूरी जानकारी देती है.

कितना है इस बॉल में लगे मोशन सेंसर का वजन?

बता दें इस बॉल में मार्केटिंग.कॉम के मुताबिक, यह स्मार्ट चिप या मोशन सेंसर 14 ग्राम की है, जिसे इस 4 पैनल वाली ट्रियोंडा बॉल के एक पैनल के साथ लगाया गया है. FIFA.com के मुताबिक यह मोशन सेंसर 500 हर्ट्ज का है. एडिडास ने इस बॉल का बैलेंस बराबर रखने के लिए इतने ही ग्राम के छोटे से बॉक्स बॉल के बाकी पैनल भी सेट किए हैं,जिससे बॉल के बैलेंस, स्मूदनेस, हवा में होने वाले ट्रैजेक्टरी, हवा में ट्रेवल टाइम और एयर प्रेशर में कोई समस्या न हो. कंपनी ने इसका खास ख्याल रखा है कि बॉल के भीतर स्मार्ट डिवाइस लगने के बावजूद उसके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आना चाहिए.

अगर मैच के दौरान मोशन सेंसर की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो क्या होगा?

गल्फन्यूज.कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉल में लगी यह तभी एक्टिव रहेगी, जब यह चार्ज हो. डिस्चार्ज होने पर यह बंद हो जाएगी और सिस्टम (कम्प्यूट) को डेटा ट्रांस्फर और स्टोरेज करना बंद कर देगी. इसके सेंसर को एक्टिव रहने के लिए पावर की जरूरत होती है,जो उसे चार्ज के बाद ही मिलती है. बता दें फीफा ने यह नियम बनाया है कि हर मैच से पहले मैच में इस्तेमाल होने वाली बॉल को जरूरी रूप से फुल चार्ज करना होगा.

क्या किसी वायर के जरिए चार्ज होती है यह गेंद?

यह बॉल बिना किसी केबल चार्जर के चार्ज होती है. यह वायरलेस चार्जिंग से चार्ज होती है, जिसे इसके लिए बनाए गए खास डॉक पर रखा जाता है. आपने वायरलेस चार्जिंग स्मार्टफोन देखे होंगे, जो बैगर वायर के डॉक पर टच करके चार्ज होती हैं. उसी तकनीक से इस बॉल को चार्ज किया जाता है.

कितने समय में फुल चार्ज हो जाती है ट्रियोंडा बॉल?

90 मिनट की चार्जिंग से यह डिवाइस फुल चार्ज हो जाती है, जो 6 घंटे तक का बैकअप देती है. किसी फुटबॉल मैच के लिए इतना समय पर्याप्त माना जाता है, जिसमें 90 मिनट के खेल के बाद, हाफ टाइम का ब्रेक टाइम, इंजरी टाइम, रेफरल, ऑफ साइड, हैंड बॉल के समय खेल का रुकना, एक्स्ट्रा टाइम, पेनल्टी शूट आउट तक के समय का खेल आराम से पूरा हो जाएगा.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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