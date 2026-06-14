फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 11 जून 2026 से हो चुका है. इस बार अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा मिलकर इस फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं. पिछले बार के मुकाबले इस बार फीफा वर्ल्ड कप की प्राइज मनी में 50 फीसदी का इजाफा हुआ है. ये रकम किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट से कई गुना ज्यादा है. इस टूर्नामेंट में आखिरी पायदान पर रहने वाली टीम को भी क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम से ज्यादा प्राइज मनी मिलेगी.
क्या आप जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप की जितनी प्राइज मनी है, उससे कुल 5 देशों के सालभर का खर्चा आराम से निकल जाएगा. वहीं, चैंपियन को मिलने वाली रकम से एक पूरा शहर बसाया जा सकता है. आज के एक्सप्लेनर में हम आपके लिए फीफा वर्ल्ड कप की प्राइज मनी और कुछ देशों की इकोनॉमी का कंपैरिजन लेकर आए हैं.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 की टोटल प्राइज मनी 655 मिलियन डॉलर है. प्राइज मनी में पिछले वर्ल्ड कप के मुकाबले 50 फीसदी का इजाफा हुआ है. अगर इसे भारतीय रुपये में कंवर्ट करेंगे, तो 6241 करोड़ रुपये होगा. FIFA वर्ल्ड कप 2026 और ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की प्राइज मनी में बड़ा अंतर है. ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की प्राइज मनी 10 मिलियन डॉलर यानी भारतीय करेंसी में 83 करोड़ रुपये थी. यानी FIFA World Cup 2026 की कुल प्राइज मनी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से लगभग 100 गुना ज्यादा है.
655 मिलियन डॉलर दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी रकम है. भारतीय रुपये में इसकी कीमत करीब 5,600 करोड़ से 5,700 करोड़ (डॉलर-रुपया एक्सचेंज रेट के हिसाब से) के बीच होती है. ये रकम कई छोटे देशों की पूरी सालाना GDP के बराबर या उससे भी ज्यादा है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 की प्राइज मनी इतनी बड़ी है कि इससे तुवालु, नाउरू, किरिबाती, पलाऊ और मार्शल आइलैंड्स जैसे 5 देशों को उसका सालाना खर्चा बांटा जा सकता है.
तुवालु: ये अमेरिका के शहर हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा द्वीप देश है, जो समुद्र तल से सिर्फ 6 मीटर ऊपर है. इसकी कुल आबादी लगभग 11,000 है. इसकी राजधानी फुनाफुटी (Funafuti) है. वर्ल्ड बैंक के 2025 के आंकड़ों के मुताबिक, तुवालु की अनुमानित GDP 70 मिलियन डॉलर है. फीफा की प्राइज मनी तुवालु की GDP से 14 गुना ज्यादा है.
नाउरू: ये दक्षिण प्रशांत महासागर में माइक्रोनेशिया क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है. ये 21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ यह दुनिया का सबसे छोटा स्वतंत्र गणराज्य है. वर्ल्ड बैंक के 2025 के आंकड़ों के मुताबिक,नाउरू की अनुमानित GDP 160 मिलियन डॉलर है. FIFA की प्राइज मनी इससे 6 गुना ज्यादा है.
किरिबाती: ये मध्य प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा द्वीपीय देश है. यह 33 एटोल और मूंगे के द्वीपों से मिलकर बना है. वर्ल्ड बैंक के 2025 के आंकड़ों के मुताबिक, इस देश की अनुमानित GDP लगभग 300 मिलियन डॉलर है. FIFA की प्राइज मनी इससे 3 गुना ज्यादा है.
पलाऊ: ये प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में स्थित एक बेहद खूबसूरत द्वीपीय देश है. यह फिलीपींस से लगभग 1,500 किलोमीटर पूर्व में माइक्रोनेशिया क्षेत्र में आता है. वर्ल्ड बैंक के 2025 के आंकड़ों के मुताबिक, इस देश की अनुमानित GDP लगभग 330 मिलियन डॉलर है. FIFA की राशि इससे 3 गुना ज्यादा है.
मार्शल आइलैंड्स: ये प्रशांत महासागर के मध्य एक माइक्रोनेशियाई राष्ट्र है. यहां की GDP लगभग 320 मिलियन डॉलर है. FIFA की प्राइज मनी भी इससे 3 गुना ज्यादा है.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के चैंपियन को 50 मिलियन डॉलर की प्राइज मनी मिलेगी. इसका मतलब है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को 476 करोड़ रुपये मिलेंगे. फीफा वर्ल्ड कप में दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम को 33 मिलियन डॉलर यानी 314 करोड़ रुपये का इनाम मिलेगा. तीसरे नंबर की टीम को 29 मिलियन डॉलर यानी 276 करोड़ रुपये मिलेंगे. वहीं, 33वें से 48वें नंबर तक की टीमों को 9 मिलियन डॉलर यानी 86 करोड़ रुपये मिलेंगे.
सैद्धांतिक रूप से 476 करोड़ रुपये (लगभग 55-56 मिलियन डॉलर) में एक छोटा प्लांड टाउनशिप या मिनी-टाउन बसाया जा सकता है. 476 करोड़ में 5,000-10,000 लोगों की आबादी वाला टाउनशिप बन जाएगा. 1 प्राइमरी हेल्थ सेंटर या छोटा अस्पताल बन जाएगा. 2-3 स्कूल खोले जा सकेंगे. सड़कों का जाल बिछाया जा सकेगा. पानी और सीवर नेटवर्क बन जाएगा. बाजार और कम्युनिटी सेंटर खोले जा सकेंगे. बड़ी मात्रा में रोजगार के मौके पैदा किए जा सकेंगे. हालांकि, इस रकम से पूरी तरह डेवलप्ड शहर बसाना लगभग असंभव होगा.
बेशक. FIFA ने हाल के समय में वर्ल्ड कप की इनामी राशि में भारी बढ़ोतरी की है.
इससे खिलाड़ियों और नेशनल फेडरेशन की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं. अगर FIFA की आय इसी तरह बढ़ती रही, तो 2030 वर्ल्ड कप में ये रकम 1.2–1.5 अरब डॉलर तक का जा सकती है.
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