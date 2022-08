National Flag Code of India: अगस्त का महीना आते ही फिजाओं में आजादी की महक घुल जाती है. आजादी के लिए वो संघर्ष, वो आंदोलन और अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरें तोड़ने की वो जद्दोजहद हम सभी को फिर से याद आने लगती है. आजादी की जंग (Freedom Fight) और उसके बाद आजादी को बनाए रखने में राष्ट्रध्वज यानी तिरंगे (National Flag) का भी बड़ा योगदान है. इसी तिरंगे की खातिर भगत सिंह (Bhagat Singh), राजगुरु (Rajguru) और सुखदेव (Sukhdev) हंसते-हंसते फांसी पर चढ़ गए थे और इसी तिरंगे की शान की खातिर चंद्रशेखर आजाद (Chandrashekhar Azad) ने अंग्रेजों के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया था. इसी तिरंगे को फहराकर पंडित जवाहर लाल नेहरू (Pandit Jawaharlal Nehru) 15 अगस्त 1947 को देशवासियों को गुलामी के युग से आजादी के नए सवेरे में लेकर आए थे. आज तिरंगा हमारे फौजियों की आन-बान और शान है. इसी तिरंगे के लिए वह अपनी जान की बाजी लगाने से भी परहेज नहीं करते. इसी तिरंगे को लहराकर खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी गर्व से सीना चौड़ा करते हैं. तिरंगा हर भारतीय का गर्व है. हर भारतीय तिरंगे को धारण करना चाहता है. लेकिन तिरंगे को धारण करने के कुछ नियम हैं, जो हम सभी को मानने जरूरी हैं.Also Read - आजाद भारत ने आर्थिक क्षेत्र में देखे कई उथल-पुथल, सरकारों ने सुधार के लिए उठाए कई महत्वपूर्ण कदम, जिनसे बदली तस्वीर

तिरंगे की बनावट

भारत का राष्ट्रध्वज यानी तिरंगा तीन आयताकार हिस्सों से मिलकर बना है. इन तीन रंग के आयतों की लंबाई-चौड़ाई बिल्कुल बराबर है. राष्ट्रध्वज में सबसे ऊपर केसरिया (Saffron in National Flag) रंग है. इसमें सबसे नीचे का आयत हरे रंग (Green Colour in National Flag) का और दोनों के बीच सफेद रंग का आयत है. तिरंगे के बीचों-बीच सफेद रंग के आयत में नीले (Navy Blue) रंग में अशोक चक्र (Ashoka Chakra) है. इस चक्र में बराबर दूरी और एक ही डिजाइन की 24 तीलियां हैं. राष्ट्रध्वज में आमतौर पर अशोक चक्र स्क्रीन प्रिंटिंग (Screen Printing) की मदद से बनाया जाता है. इसके अलावा इसे स्टेंसिल से भी बनाया जाता है और एम्ब्रॉयडरी करके भी अशोक चक्र को तिरंगे के बीच में बनाया जाता है. अशोक चक्र राष्ट्रध्वज में दनों तरफ से स्पष्ट तौर पर दिखना चाहिए.

कैसे बनता है राष्ट्रध्वज

भारत का राष्ट्रध्वज तिरंगा हाथ से बुने हुए सूत, रेशम और ऊन की खादी पट्टी से बना होता है. हमारे राष्ट्रध्वज को तीन आयताकार पट्टियों को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है और पूरा राष्ट्रध्वज भी आयताकार ही होता है. भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई-चौड़ाई की बात करें तो यह हमेशा 3:2 में होता है. इसका मतलब यह कि अगर लंबाई 3 इंच है तो चौड़ाई 2 इंच ही होगी.

राष्ट्रध्वज का आकार – Standard Sizes of the Indian National Flag

राष्ट्रध्वज संख्या आकार mm में

1 6300 X 4200

2 3600 X 2400

3 2700 X 1800

4 1800 X 1200

5 1350 X 900

6 900 X 600

7 450 X 300

8 225 X 150

9 150 X 100

VVIP की कार पर लगे झंडे का आकार (Flag size for VVIP)

व्यक्ति के ओहदे और वह किस स्थान पर है, इसी के अनुसार राष्ट्रध्वज का आकार भी तय होता है. उदाहरण के लिए जिस विमान में VVIP सवार होते हैं उस विमान पर 450X300 mm आकार का राष्ट्रध्वज लगाया जाता है. इसी तरह VVIP की कार पर 225×150 mm का राष्ट्रध्वज होता है और उनकी टेबल पर 150×100 mm साइज का राष्ट्रध्वज रखा जाता है. प्रश्न है कि ये वीवीआईपी कौन होते हैं. देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्टों के जज, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री आदि VVIP की लिस्ट में आते हैं. हालांकि, यह लिस्ट और भी बड़ी हो सकती है.

राष्ट्रध्वज को लेकर नियम कायदे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन नियमों से अनभिज्ञ हैं. समय-समय पर सरकारों ने राष्ट्रध्वज को लेकर नियम-कायदे जारी किए हैं, जिन्हें माना जाना अनिवार्य है. इसके अलावा राष्ट्रध्वज एम्बलेम्स एंड नेम्स (प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज) एक्ट, 1950 और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 के तहत राष्ट्रध्वज के इस्तेमाल को नियंत्रित किया जाता रहा है. इस तरह के सभी कानूनों, दिशा-निर्देशों, परंपराओं और प्रथाओं को एक साथ लाने की एक कोशिश फ्लैग कोड 2002 है. फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 को साल 2002 में 26 फरवरी से देशभर में लागू कर दिया गया और इससे पहले के सभी फ्लैग कोड स्वत: निरस्त हो गए.