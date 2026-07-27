क्या सरकार समझ पाई Gen Z का संदेश? शिक्षा, नौकरी और युवाओं की नाराजगी ने बदल दिए सियासत के समीकरण

Gen Z आंदोलन खत्म हो चुका है, सरकार ने प्रमुख मांगें मान लीं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया. लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सरकार ने युवाओं की शिक्षा, रोजगार और पारदर्शिता से जुड़ी चिंताओं को समय रहते समझ लिया है या नहीं.

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Gen Z ने शिक्षा और रोजगार को राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दा बना दिया.

सरकार ने मांगें मानकर युवाओं की नाराजगी की गंभीरता स्वीकार की.

विपक्ष इसे सरकार की नीतिगत विफलता के रूप में पेश कर रहा है.

अब असली परीक्षा सुधारों को जमीन पर लागू करने की है.

जंतर-मंतर से शुरू हुआ Gen Z आंदोलन अब खत्म हो चुका है. सरकार ने प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगें स्वीकार कर ली हैं, परीक्षा सुधारों के लिए नई पहल की घोषणा की है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा दे दिया है. राजनीतिक तौर पर यह सरकार के लिए एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार ने समय रहते युवाओं की बदलती प्राथमिकताओं को समझ लिया है.

इस आंदोलन की शुरुआत NEET परीक्षा विवाद से हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में यह केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहा. प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने शिक्षा व्यवस्था, भर्ती प्रक्रिया, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार और रोजगार जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया. यही कारण है कि यह आंदोलन केवल छात्र आंदोलन नहीं बल्कि युवाओं की व्यापक चिंताओं का प्रतीक बन गया.

भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में शामिल है. पहली बार मतदान करने वाले और 18 से 30 वर्ष के मतदाता आने वाले चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाएंगे. ऐसे में शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएं और रोजगार जैसे मुद्दे अब केवल प्रशासनिक विषय नहीं बल्कि राजनीतिक एजेंडा बनते जा रहे हैं.

कैसे होगा युवाओं का विश्वास मजबूत

सरकार की तरफ से प्रमुख मांगें स्वीकार करना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि लंबे समय तक चलने वाली युवा नाराजगी राजनीतिक रूप से महंगी पड़ सकती थी. परीक्षा सुधारों के लिए टास्क फोर्स बनाने और नई व्यवस्था लागू करने की घोषणा भी इसी दिशा में एक कदम मानी जा रही है. केवल नेतृत्व परिवर्तन या मंत्री बदलने से भरोसा पूरी तरह वापस नहीं आएगा. युवाओं का विश्वास तभी मजबूत होगा जब परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और भर्ती प्रक्रिया में सुधार वास्तविक रूप से दिखाई देंगे.

विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को सरकार की नीतिगत विफलता के रूप में पेश कर रहा है. विपक्ष का दावा है कि लगातार परीक्षा विवाद और छात्रों के विरोध ने सरकार को आखिरकार झुकने पर मजबूर किया. दूसरी ओर सरकार सुधारों के जरिए यह संदेश देना चाहती है कि उसकी प्राथमिकता व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है.

क्या रही इस आंदोलन की खास बात

इस आंदोलन की एक और खास बात यह रही कि इसमें बड़ी संख्या में पहली बार आंदोलन में शामिल होने वाले युवा दिखाई दिए. सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए यह अभियान तेजी से फैला और अलग-अलग राज्यों के छात्र एक साझा मुद्दे पर एकजुट हुए. इससे यह संकेत भी मिलता है कि नई पीढ़ी पारंपरिक राजनीतिक नारों से आगे बढ़कर सीधे अपने भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब चाहती है.

विश्लेषकों का मानना है कि आज का Gen Z मतदाता शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता, अवसरों की समानता और सरकारी जवाबदेही जैसे व्यावहारिक मुद्दों को अधिक महत्व देता है. यही कारण है कि आने वाले वर्षों में राजनीतिक दलों को युवाओं के लिए केवल चुनावी घोषणाएं नहीं बल्कि ठोस नीतिगत बदलाव दिखाने होंगे.

विपक्ष के लिए क्या यही सही अवसर

ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक संकेत माना जा रहा है कि युवाओं तक पहुंच बनाने की रणनीति में शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को और ज्यादा प्राथमिकता देनी होगी. वहीं विपक्ष के लिए भी ये अवसर है कि वो युवाओं से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाकर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश करे.

फिलहाल आंदोलन समाप्त हो चुका है, लेकिन इससे जुड़े सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं. असली चुनौती अब सरकार के सामने है. यदि परीक्षा सुधार, पारदर्शी भर्ती और रोजगार के अवसरों में वास्तविक बदलाव दिखाई देते हैं, तो यह घटनाक्रम एक अस्थायी राजनीतिक झटका साबित हो सकता है. लेकिन यदि सुधार केवल घोषणाओं तक सीमित रहे, तो यही आंदोलन भविष्य में और बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत भी बन सकता है.

5 सवाल और जवाब

Gen Z आंदोलन का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश क्या है?

यह आंदोलन दिखाता है कि शिक्षा, रोजगार, परीक्षा और पारदर्शिता जैसे मुद्दे अब युवाओं की सबसे बड़ी राजनीतिक प्राथमिकता बन चुके हैं और इन्हें नजरअंदाज करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होगा.

क्या सरकार युवाओं की नाराजगी समझने में देर कर गई?

विश्लेषकों का मानना है कि परीक्षा विवाद लंबे समय से बढ़ रहे थे. आंदोलन के राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के बाद सरकार ने तेजी से फैसले लिए, जिससे देर से प्रतिक्रिया की बहस शुरू हुई.

क्या बीजेपी को युवाओं के मुद्दों पर नई रणनीति बनानी होगी?

विशेषज्ञ मानते हैं कि शिक्षा, रोजगार और निष्पक्ष भर्ती जैसे मुद्दों पर भरोसा मजबूत करना भविष्य की राजनीति में बीजेपी समेत सभी दलों के लिए जरूरी होगा.

क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक नुकसान कम करने की कोशिश है?

इस्तीफे को कई विश्लेषक सरकार के लिए राजनीतिक दबाव कम करने और सुधारों पर फोकस बढ़ाने की रणनीति के रूप में देखते हैं, हालांकि इसका असर भविष्य के कदम तय करेंगे.

आगे सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

सबसे बड़ी चुनौती परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, भरोसेमंद भर्ती प्रक्रिया और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की है, ताकि खोया विश्वास दोबारा हासिल किया जा सके.