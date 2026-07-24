जब पेट्रोल में E20, तो प्रीमियम फ्यूल क्यों रहेगा एथेनॉल-फ्री? आखिर क्या है सरकार का मास्टर प्लान-Explained

1 अप्रैल 2026 तक देशभर में E-20 पेट्रोल रोलआउट हो चुका है. देश के 48 पेट्रोल पंपों पर E-85 पेट्रोल भी शुरू हो गया है. दिसंबर 2026 तक इसे 500 पंपों तक पहुंचाने का लक्ष्य है.

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सरकार के मुताबिक, E20 फिलहाल भारत के लिए वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित, सुरक्षित और पर्यावरण के लिहाज से बेहतर फ्यूल है. (AI जेनरेटेड)

भारत में अभी सीधे गन्ने या अनाज से बन रहा एथेनॉल

E20 होने के बाद पेट्रोल की कीमतों में नहीं आई कमी

हर साल 1400 करोड़ टन एथेनॉल खरीदती है सरकार

एथेनॉल में चावल की खपत से फसलों की सप्लाई प्रभावित

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और जंग के चलते ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है. भारत अपनी जरूरत का करीब 80% तेल इंपोर्ट करता है. इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा होते ही इसका सीधा असर देश के इंपोर्ट बिल और फॉरिन एक्सचेंज पर पड़ता है. इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग (E20) की नीति को तेजी से आगे बढ़ाया है. E20 को लेकर हाल के समय में कई शिकायतें भी मिली हैं. इसके बाद माना जा रहा था कि सरकार इसमें कोई बदलाव कर सकती है. अब संसद में सरकार ने साफ कर दिया है कि E20 वापस नहीं लिया जाएगा. सरकार ने ये भी कहा कि इंडियन ऑयल का XP100, HPCL का poWer100 और BPCL का Speed100 जैसे प्रीमियम पेट्रोल ग्रेड आगे भी पूरी तरह एथेनॉल-फ्री रहेंगे.

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ऐसे में सवाल उठता है कि जब देश E20 की ओर बढ़ रहा है, तो आखिर इन प्रीमियम फ्यूल्स को इससे अलग क्यों रखा जा रहा है? क्या इसके पीछे सिर्फ हाई-परफॉर्मेंस कारों और सुपरबाइक्स की जरूरत है या फिर कोई बड़ी तकनीकी और रणनीतिक वजह भी छिपी है? आइए समझते हैं कि सरकार ने यह फैसला क्यों लिया, किन गाड़ियों को इसका फायदा मिलेगा और आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है.

एथेनॉल पर सरकार ने क्या बताया?

राज्यसभा में एक लिखित जवाब में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि सरकार की नीति बेहतर और आधुनिक तकनीक वाले फ्यूल की ओर बढ़ने की है. हम पुराने स्टैंडर्ड वाले फ्यूल की तरफ वापस नहीं जा रहे हैं. इसलिए एथेनॉल-फ्री पेट्रोल को दोबारा लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि E20 से आगे यानी 20% से ज्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है.

एथेनॉल होता क्या है?

एक तरह का अल्कोहल (Ethyl Alcohol) है. इसका केमिकल फॉर्मूला C₂H₅OH है. यह एक रंगहीन और जलने वाला लिक्विड है. ये मक्का, चावल, गेंहू जैसी फसलों की प्रोसेसिंग से बनता है. चूंकि, ये ज्वलनशील होता है; इसलिए फ्यूल के तौर पर पेट्रोल में मिलाकर इस्तेमाल होता है. एथेनॉल का इस्तेमाल सिर्फ सिर्फ पीने की चीजों तक सीमित नहीं है. इसका इस्तेमाल फ्यूल, दवाइयों, सैनिटाइजर, परफ्यूम, केमिकल इंडस्ट्री और कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में किया जाता है. भारत सरकार जिस इथेनॉल की सबसे ज्यादा बात करती है, उसका मकसद पेट्रोल में मिलाकर फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करना है.

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ये कैसे बनता है?

एथेनॉल मुख्य रूप से उन फसलों और केमिकल से बनाया जाता है, जिनमें शुगर या स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है. भारत में इथेनॉल गन्ने का रस, शीरा, बी-हेवी मोलासेस, डैमेज अनाज, मक्का, टूटे हुए चावल और दूसरे स्टार्च युक्त अनाज से बनते हैं.

क्या होता है E20 पेट्रोल?

एथेनॉल मिक्स फ्यूल की 3 कैटेगरी होती है. E-10, E-20 और E-85. जब पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाया जाता है, तो इसे E-10 कहते हैं. जब पेट्रोल में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिलाया जाता है, तो उसे E-20 फ्यूल कहा जाता है. भारत सरकार का लक्ष्य देशभर में फेजवाइज तरीके से E-20 फ्यूल को बढ़ावा देना है. जब पेट्रोल में 85% इथेनॉल मिलाया जाता है, तो इसे E-85 कहते हैं. भारत ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य तय समय से करीब 5 साल पहले हासिल कर लिया है.

E20 से क्या फायदा?

पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की वजह से भारत को 302 लाख मीट्रिक टन कम तेल आयात करना पड़ा. इससे पिछले 12 सालों में 1.84 लाख करोड़ रुपये फॉरिन करेंसी की बचत हुई.

NITI आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पेट्रोल की तुलना में गन्ने और मक्के से बनने वाले एथेनॉल के इस्तेमाल करने से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन 60% से 65% तक कम होगा.

एथेनॉल को अपेक्षाकृत क्लीन एनर्जी माना जाता है. इसके इस्तेमाल से कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ अन्य प्रदूषकों का उत्सर्जन कम हो सकता है.

एथेनॉल उत्पादन बढ़ने से सबसे बड़ा फायदा चावल, गन्ना और मक्का उगाने वाले किसानों को माना जाता है. उनके पैदावार की डिमांड बढ़ गई है. पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक पिछले 12 साल में एथेनॉल प्रोजेक्ट से किसानों को 1.58 लाख करोड़ रुपये की कमाई हुई है.

आम उपभोक्ता को E20 का फायदा सीधे फ्यूल के कम कीमत के रूप में तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन लंबे समय में फ्यूल सिक्योरिटी और कीमतों की स्थिरता के रूप में इसका फायदा मिल सकता है.

20% से आगे क्यों नहीं बढ़ेगी एथेनॉल ब्लेंडिंग?

सरकार के मुताबिक, E20 फिलहाल भारत के लिए वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित, सुरक्षित और पर्यावरण के लिहाज से बेहतर फ्यूल है. इसे देशभर में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है. भारत ने 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य तय समय से करीब 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है. हालांकि, सरकार का कहना है कि E20 से आगे बढ़ने से पहले डिटेल साइंटिफिक रिसर्च, टेस्टिंग और सभी संबंधित पक्षों से चर्चा जरूरी होगी. इसमें ऑटोमोबाइल कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) और रिसर्च इंस्टिट्यूट शामिल होंगे. जब तक पर्याप्त वैज्ञानिक आधार नहीं मिलेगा, तब तक E20 ही देश का स्टैंडर्ड पेट्रोल रहेगा.

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प्रीमियम पेट्रोल एथेनॉल फ्री क्यों रहेगा?

सरकार ने साफ किया है कि XP100, poWer100 और Speed100 जैसे प्रीमियम पेट्रोल में एथेनॉल नहीं मिलाया जाएगा. इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं:-

इन पेट्रोल ग्रेड में हाई-परफॉर्मेंस इंजन के लिए विशेष एडिटिव्स और फॉर्मूलेशन होते हैं, जो ज्यादा ऑक्टेन और बेहतर इंजन परफॉर्मेंस के लिए बनाए गए हैं.

ये प्रीमियम फ्यूल देश की कुल पेट्रोल बिक्री का सिर्फ 0.5% हिस्सा हैं. इसलिए इनके लिए अलग सप्लाई चेन बनाए रखना आसान है.

सरकार फिलहाल पूरे देश में E20 को सफलतापूर्वक लागू करने पर ध्यान दे रही है. ऐसे में सीमित संख्या वाले प्रीमियम पेट्रोल को एथेनॉल फ्री रखना व्यावहारिक माना गया है.

किन लोगों को मिलेगा फायदा?

एथेनॉल फ्री प्रीमियम पेट्रोल का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा, जिनके पास हाई-परफॉर्मेंस या प्रीमियम इंजन वाली गाड़ियां हैं. इनमें स्पोर्ट्स कार और लग्जरी कार मालिक हाई-कंप्रेशन इंजन वाली मोटरसाइकिलें शामिल हैं. ऐसे व्हीकल, जिनमें निर्माता प्रीमियम पेट्रोल या हाई ऑक्टेन फ्यूल की सलाह देते हैं.

हालांकि, इसकी कीमत सामान्य पेट्रोल से काफी ज्यादा होती है. नॉर्मल पेट्रोल करीब 102 रुपये प्रति लीटर है, वहीं XP100 जैसे प्रीमियम पेट्रोल की कीमत लगभग 160 रुपये प्रति लीटर तक पहुंचती है.

अगर E10 या E0 वापस लाया गया तो क्या होगा?

सरकार के मुताबिक, अब E10 या E0 पर लौटना आर्थिक रूप से नुकसानदायक होगा. एथेनॉल इंडस्ट्री में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जरिए हुए लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश पर इसका असर पड़ेगा. एथेनॉल प्लांट, स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स में किए गए बड़े निवेश बेकार हो सकते हैं. साथ में गन्ना, मक्का और अन्य फसलों से जुड़े लाखों किसानों और एथेनॉल उद्यमियों को नुकसान होगा.

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