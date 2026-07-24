जब पेट्रोल में E20, तो प्रीमियम फ्यूल क्यों रहेगा एथेनॉल-फ्री? आखिर क्या है सरकार का मास्टर प्लान-Explained

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और जंग के चलते ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है. भारत अपनी जरूरत का करीब 80% तेल इंपोर्ट करता है. इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा होते ही इसका सीधा असर देश के इंपोर्ट बिल और फॉरिन एक्सचेंज पर पड़ता है. इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग (E20) की नीति को तेजी से आगे बढ़ाया है. E20 को लेकर हाल के समय में कई शिकायतें भी मिली हैं. इसके बाद माना जा रहा था कि सरकार इसमें कोई बदलाव कर सकती है. अब संसद में सरकार ने साफ कर दिया है कि E20 वापस नहीं लिया जाएगा. सरकार ने ये भी कहा कि इंडियन ऑयल का XP100, HPCL का poWer100 और BPCL का Speed100 जैसे प्रीमियम पेट्रोल ग्रेड आगे भी पूरी तरह एथेनॉल-फ्री रहेंगे.
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ऐसे में सवाल उठता है कि जब देश E20 की ओर बढ़ रहा है, तो आखिर इन प्रीमियम फ्यूल्स को इससे अलग क्यों रखा जा रहा है? क्या इसके पीछे सिर्फ हाई-परफॉर्मेंस कारों और सुपरबाइक्स की जरूरत है या फिर कोई बड़ी तकनीकी और रणनीतिक वजह भी छिपी है? आइए समझते हैं कि सरकार ने यह फैसला क्यों लिया, किन गाड़ियों को इसका फायदा मिलेगा और आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है.
राज्यसभा में एक लिखित जवाब में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि सरकार की नीति बेहतर और आधुनिक तकनीक वाले फ्यूल की ओर बढ़ने की है. हम पुराने स्टैंडर्ड वाले फ्यूल की तरफ वापस नहीं जा रहे हैं. इसलिए एथेनॉल-फ्री पेट्रोल को दोबारा लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि E20 से आगे यानी 20% से ज्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है.
एक तरह का अल्कोहल (Ethyl Alcohol) है. इसका केमिकल फॉर्मूला C₂H₅OH है. यह एक रंगहीन और जलने वाला लिक्विड है. ये मक्का, चावल, गेंहू जैसी फसलों की प्रोसेसिंग से बनता है. चूंकि, ये ज्वलनशील होता है; इसलिए फ्यूल के तौर पर पेट्रोल में मिलाकर इस्तेमाल होता है. एथेनॉल का इस्तेमाल सिर्फ सिर्फ पीने की चीजों तक सीमित नहीं है. इसका इस्तेमाल फ्यूल, दवाइयों, सैनिटाइजर, परफ्यूम, केमिकल इंडस्ट्री और कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में किया जाता है. भारत सरकार जिस इथेनॉल की सबसे ज्यादा बात करती है, उसका मकसद पेट्रोल में मिलाकर फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करना है.
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एथेनॉल मुख्य रूप से उन फसलों और केमिकल से बनाया जाता है, जिनमें शुगर या स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है. भारत में इथेनॉल गन्ने का रस, शीरा, बी-हेवी मोलासेस, डैमेज अनाज, मक्का, टूटे हुए चावल और दूसरे स्टार्च युक्त अनाज से बनते हैं.
एथेनॉल मिक्स फ्यूल की 3 कैटेगरी होती है. E-10, E-20 और E-85. जब पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाया जाता है, तो इसे E-10 कहते हैं. जब पेट्रोल में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिलाया जाता है, तो उसे E-20 फ्यूल कहा जाता है. भारत सरकार का लक्ष्य देशभर में फेजवाइज तरीके से E-20 फ्यूल को बढ़ावा देना है. जब पेट्रोल में 85% इथेनॉल मिलाया जाता है, तो इसे E-85 कहते हैं. भारत ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य तय समय से करीब 5 साल पहले हासिल कर लिया है.
सरकार के मुताबिक, E20 फिलहाल भारत के लिए वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित, सुरक्षित और पर्यावरण के लिहाज से बेहतर फ्यूल है. इसे देशभर में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है. भारत ने 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य तय समय से करीब 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है. हालांकि, सरकार का कहना है कि E20 से आगे बढ़ने से पहले डिटेल साइंटिफिक रिसर्च, टेस्टिंग और सभी संबंधित पक्षों से चर्चा जरूरी होगी. इसमें ऑटोमोबाइल कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) और रिसर्च इंस्टिट्यूट शामिल होंगे. जब तक पर्याप्त वैज्ञानिक आधार नहीं मिलेगा, तब तक E20 ही देश का स्टैंडर्ड पेट्रोल रहेगा.
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सरकार ने साफ किया है कि XP100, poWer100 और Speed100 जैसे प्रीमियम पेट्रोल में एथेनॉल नहीं मिलाया जाएगा. इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं:-
सरकार के मुताबिक, अब E10 या E0 पर लौटना आर्थिक रूप से नुकसानदायक होगा. एथेनॉल इंडस्ट्री में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जरिए हुए लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश पर इसका असर पड़ेगा. एथेनॉल प्लांट, स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स में किए गए बड़े निवेश बेकार हो सकते हैं. साथ में गन्ना, मक्का और अन्य फसलों से जुड़े लाखों किसानों और एथेनॉल उद्यमियों को नुकसान होगा.
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