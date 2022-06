GSAT-24 Satellite Update: अंतरिक्ष में इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन (ISRO) ने बड़ी कामयाबी हासिल की है. क्योंकि फ्रेंच कंपनी एरियनस्पेस (Arianespace) ने भारत के संचार उपग्रह जीसैट-24 (GSAT-24) को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में तैनात कर दिया है. बताया गया कि इसरो ने अपनी कमर्शियल ब्रांच न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के लिए ये उपग्रह भेजा है. खास बात है इस उपग्रह से टाटा कंपनी को लाभ होगा. कंपनी ने जीसैेट-24 उपग्रह लीज पर लिया है.Also Read - Chennai Power Cut: चेन्नई में आज पांच घंटे तक पॉवर कट की घोषणा, 100 से ज्यादा इलाकों में रुकी बिजली की सप्लाई | देखिए लिस्ट

ये सैटेलाइट टाटा कंपनी की डीटीएच जरुरतों को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय कवरेज मुहैया कराएगा. रिपोर्ट के मुताबिक उपग्रह और उसके सभी उपकरणों को मई, 2022 को मालवाहक विमान ग्लोबमास्टर सी-17 के जरिए कौरोउ भेजा गया था. जीसैट-24 दरअसल एक 24-केयू बैंड कम्यूनिकेशन सैटेलाइट है, जिसका वजन 4180 किलोग्राम है. इसकी लॉन्चिंग 22 जून को फ्रेंच गुएना स्थित कौरोऊ में एरियन स्पेस से की गई.

जीसैट-24 अगले 15 सालों के लिए काम करेगा और डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर टाटा प्ले को अपनी सेवाएं देगा. दावा किया गया है कि इसकी मदद से टाटा प्ले पूरे भारत में और भी बेहतर और सुचारु चलनी वाली डीटीएच सेवाएं दे पाएगा. मालूम हो कि एरियन स्पेस से 25वां भारतीय सैटेलाइट लॉन्च किया गया है. एरियनस्पेस ने अभी तक 11 जीसैट-24 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं.

Another success for @Ariane5 and all teams involved!

Thanks for your trust, @MEASAT! It’s been an honor to launch our fourth satellite together! The first one was MEASAT 1 in 1996… #ICYMI, it also was the 137th satellite built by @AirbusSpace that we launched!#VA257 pic.twitter.com/XeKPphhOVM

— Stéphane Israël (@arianespaceceo) June 22, 2022