पैलेट गन को लेकर क्या हैं गाइडलाइंस, किन परिस्थितियों में होती इस्तेमाल की इजाजत?- Explained

Pellet Guns: दिल्ली पुलिस ने साफ किया है, 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया है. वहीं, विपक्ष पैलेट गन के इस्तेमाल की बात कहकर केंद्र सरकार पर हमलावर है. क्या आपको मालूम है कि पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर गाइंडलाइंस क्या कहती हैं? कब सुरक्षा बलों को पैलेट गन के यूज की इजाजत होती है?
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पैलेट गन समेत कम घातक (non-lethal और less-lethal) हथियारों के इस्तेमाल के लिए ‘ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट’ (BPR&D) की गाइडलाइंस लागू होती हैं. इन्हीं के आधार पर भीड़ को काबू करने के ऑपरेशन के दौरान, और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) जैसी खास यूनिट्स इस हथियार का इस्तेमाल करती हैं.
SOP के तहत यह ज़रूरी है कि बल की तैनाती ज़रूरत और अनुपात (proportionality) के संवैधानिक पैमानों पर खरी उतरे. हाल की कार्यवाही में, कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान तैनात RAF के गोला-बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए, ताकि ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किए गए पैलेट के प्रकार (जैसे मेटल बनाम रबर) के बारे में जवाबदेही तय की जा सके.
इन्हें भीड़ को तितर-बितर करने के शुरुआती और सबसे सुरक्षित साधन माना जाता है. ये कम जान-माल के नुकसान के साथ लंबी दूरी से बड़ी भीड़ को प्रभावी ढंग से तितर-बितर करते हैं, हालांकि आंसू गैस से सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन जैसी अस्थायी समस्याएं हो सकती हैं
कम दूरी पर भीड़ को रोकने के लिए प्रभावी, लेकिन अगर ठीक से न किया जाए तो शारीरिक चोट या हड्डी टूटने का खतरा रहता है.
हिंसक लोगों के खिलाफ लक्षित काइनेटिक प्रभाव (गतिज ऊर्जा से चोट) प्रदान करती हैं. हालांकि ये असली गोलियों की तुलना में सुरक्षित हैं.
कम घातक विकल्पों में इन्हें सबसे खतरनाक माना जाता है. जब इन्हें कम दूरी से या कमर से ऊपर चलाया जाता है, तो इनसे हमेशा के लिए अंधापन, गहरे ऊतकों में पैठ और अंगों को घातक नुकसान का बहुत अधिक खतरा होता है.
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