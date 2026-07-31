पैलेट गन को लेकर क्या हैं गाइडलाइंस, किन परिस्थितियों में होती इस्तेमाल की इजाजत?- Explained

Pellet Guns: गाइडलाइंस कहती हैं कि पैलेटगन का हथियार का इस्तेमाल तब होना चाहिए, जब भीड़ को हटाने के आम तरीके नाकाम हो जाएं.

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पैलेट गन समेत कम घातक हथियारों के इस्तेमाल के लिए 'ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट' की गाइडलाइंस लागू होती हैं. (photo credit, AI, for representation only)

Pellet Guns: दिल्ली पुलिस ने साफ किया है, 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया है. वहीं, विपक्ष पैलेट गन के इस्तेमाल की बात कहकर केंद्र सरकार पर हमलावर है. क्या आपको मालूम है कि पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर गाइंडलाइंस क्या कहती हैं? कब सुरक्षा बलों को पैलेट गन के यूज की इजाजत होती है?

किसकी गाइडलाइंस पर होता है पैलेट गन का इस्तेमाल ?

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पैलेट गन समेत कम घातक (non-lethal और less-lethal) हथियारों के इस्तेमाल के लिए ‘ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट’ (BPR&D) की गाइडलाइंस लागू होती हैं. इन्हीं के आधार पर भीड़ को काबू करने के ऑपरेशन के दौरान, और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) जैसी खास यूनिट्स इस हथियार का इस्तेमाल करती हैं.

मुख्य गाइडलाइंस और इजाजत वाली स्थितियां क्या हैं

प्रोजेक्टाइल हथियारों (जैसे पैलेट गन) का इस्तेमाल करने से पहले बल का प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए

शुरुआत में चेतावनी देना, फिर वॉटर कैनन, आंसू गैस या लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना

गाइडलाइंस सुरक्षा कर्मियों ( RAF समेत) को सिर्फ़ खास हालात में ही पैलेट गन इस्तेमाल करने की इजाजत देती हैं

ऐसी तैनाती सिर्फ हिंसक या बेकाबू भीड़ की स्थितियों तक सीमित है, जहां जान को खतरा या जरूरी संपत्ति को नुकसान का डर हो

इस हथियार का इस्तेमाल तब होना चाहिए, जब भीड़ को हटाने के आम तरीके नाकाम हो जाएं



जवाबदेही और गोला-बारूद का रिकॉर्ड ( Ammunition Logs) क्यों रखा जाता है

SOP के तहत यह ज़रूरी है कि बल की तैनाती ज़रूरत और अनुपात (proportionality) के संवैधानिक पैमानों पर खरी उतरे. हाल की कार्यवाही में, कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान तैनात RAF के गोला-बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए, ताकि ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किए गए पैलेट के प्रकार (जैसे मेटल बनाम रबर) के बारे में जवाबदेही तय की जा सके.

पैलेट गन के इस्तेमाल की एसओपी क्या है

समझाना और चेतावनी देना: जवानों को सबसे पहले साफ़ तौर पर सार्वजनिक घोषणाएं करनी चाहिए

बातचीत की कोशिश करनी चाहिए और भीड़ को शांति से तितर-बितर होने की चेतावनी देनी चाहिए

अगर शुरुआती चेतावनियां काम नहीं करती हैं, तो धीरे-धीरे बल का प्रयोग किया जाता है

पैलेट गन और काइनेटिक प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब भीड़ बहुत ज़्यादा आक्रामक हो

जानलेवा या आंखों में गंभीर चोट से बचने के लिए, सुरक्षित दूरी कम से कम 500 फीट से ये यूज हो

साथ ही कमर के नीचे निशाना लगाकर फायरिंग करनी चाहिए

हिंसा खत्म होते ही बल का प्रयोग तुरंत रोक देना चाहिए और घायल लोगों को तुरंत मेडिकल मदद देनी चाहिए

भीड़ को नियंत्रित करने के तरीके और जोखिम क्या-क्या हैं

वॉटर कैनन और आंसू गैस

इन्हें भीड़ को तितर-बितर करने के शुरुआती और सबसे सुरक्षित साधन माना जाता है. ये कम जान-माल के नुकसान के साथ लंबी दूरी से बड़ी भीड़ को प्रभावी ढंग से तितर-बितर करते हैं, हालांकि आंसू गैस से सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन जैसी अस्थायी समस्याएं हो सकती हैं

लाठीचार्ज

कम दूरी पर भीड़ को रोकने के लिए प्रभावी, लेकिन अगर ठीक से न किया जाए तो शारीरिक चोट या हड्डी टूटने का खतरा रहता है.

रबर की गोलियां

हिंसक लोगों के खिलाफ लक्षित काइनेटिक प्रभाव (गतिज ऊर्जा से चोट) प्रदान करती हैं. हालांकि ये असली गोलियों की तुलना में सुरक्षित हैं.

पैलेट गन

कम घातक विकल्पों में इन्हें सबसे खतरनाक माना जाता है. जब इन्हें कम दूरी से या कमर से ऊपर चलाया जाता है, तो इनसे हमेशा के लिए अंधापन, गहरे ऊतकों में पैठ और अंगों को घातक नुकसान का बहुत अधिक खतरा होता है.