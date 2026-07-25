गुजरात में मूसलाधार बारिश, सिर्फ 'अल-नीनो' नहीं ये 'गुप्त खिलाड़ी' भी कर रहा खेल | Explained

Gujarat Heavy Rain Reason: गुजरात में आई भयंकर बारिश ने वैज्ञानिकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया. माना जा रहा है कि इस बार कहानी में एक 'हिडन प्लेयर' की एंट्री हुई है, जो मानसून के पैटर्न को बदल सकता है.

Written by: Nandan Singh
Updated: July 25, 2026, 1:40 PM IST
Gujarat Heavy Rain Reason
गुजरात में भारी बारिश. (Photo: Meta AI)
  • गुजरात में भयंकर बारिश की वजह
  • अल-नीनो के अलावा भी कई कारण
  • कुछ ही घंटों में 400 मिमी से ज्यादा बारिश
  • नए जलवायु खिलाड़ी का नाम आया सामने

Gujarat Heavy Rain Reason: गुजरात में हाल के दिनों में हुई भारी बारिश ने मौसम वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है. कुछ इलाकों में कुछ ही घंटों में 400 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई. अब तक इस तरह की घटनाओं को अल-नीनो और ला-नीना से जोड़कर देखा जाता रहा है. मगर इस बार वैज्ञानिक एक और बड़े क्लाइमेट फैक्टर पैसिफिक डिकेडल ऑसीलेशन (PDO) की भूमिका की जांच कर रहे हैं. माना जा रहा है कि पैसिफिक डिकेडल ऑसीलेशन के मौजूदा निगेटिव फेज ने पश्चिमी भारत में नमी के प्रवाह को बढ़ाकर इस बारिश को और तीव्र बना दिया.

अल-नीनो और ला-नीना से कितना अलग है पीडीओ

पैसिफिक डिकेडल ऑसीलेशन (PDO) एक लंबी अवधि का क्लाइमेट पैटर्न है, जो उत्तरी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान और वायुमंडलीय दबाव में बदलाव से जुड़ा होता है. यह पैटर्न दो चरणों में बदलता रहता है. पॉजिटिव (गर्म) और निगेटिव (ठंडा). पॉजिटिव फेज में उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास समुद्र का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है, जबकि मध्य प्रशांत ठंडा रहता है. वहीं, निगेटिव फेज में इसका उल्टा होता है. यह बदलाव हवा के प्रवाह, जेट स्ट्रीम और नमी के ट्रांसपोर्ट को प्रभावित करता है, जिससे दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बारिश और तापमान में बदलाव देखने को मिलता है. वैसे तो पीडीओ और अल-नीनो और ला-नीना दोनों ही प्रशांत महासागर से जुड़े क्लाइमेट सिस्टम हैं, मगर इनकी प्रकृति और असर अलग-अलग होते हैं. अल-नीनो और ला-नीना आमतौर पर 9 से 18 महीनों तक चलते हैं और सीधे तौर पर मौसम में तात्कालिक बदलाव लाते हैं. इसके उलट पीडीओ एक लंबा चक्र है, जो 20 से 30 साल तक चल सकता है. इसे एक तरह से ‘बैकग्राउंड क्लाइमेट सेटिंग’ कहा जा सकता है, जबकि अल-नीनो और ला-नीना मौसम को तुरंत प्रभावित करते हैं.

Gujarat Heavy Rain Reason

(Photo: Meta AI)

मानसून को कैसे प्रभावित कर सकता है PDO

वैज्ञानिकों के अनुसार, PDO का मौजूदा नकारात्मक चरण भारत के मानसून को मजबूत बना सकता है. इसके पीछे कुछ अहम कारण हैं जैसे- यह हवाओं के पैटर्न को बदलता है, जिससे मानसून को ताकत मिलती है. अरब सागर से आने वाली नमी ज्यादा मात्रा में भारत की ओर आ सकती है. इससे गुजरात जैसे राज्यों में भारी बारिश की संभावना बढ़ जाती है. कुछ रिसर्च में यह भी पाया गया है कि नकारात्मक PDO के दौरान पश्चिम और मध्य भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है. अगर यह स्थिति ला-नीना जैसी परिस्थितियों के साथ मिल जाए, तो असर और भी ज्यादा हो सकता है. हालांकि, वैज्ञानिक साफ कहते हैं कि PDO अकेला कारण नहीं है. भारी बारिश के पीछे कई फैक्टर मिलकर काम करते हैं.

क्या PDO की वजह से हुई भारी बारिश

पीडीओ मानसून को प्रभावित करता है. मगर ऐसा नहीं है कि गुजरात में पीडीओ की वजह से ही भारी बारिश हुई. गुजरात में हुई भारी बारिश कई कारणों के मिलने से हुई है, जैसे: सक्रिय मानसून, अरब सागर से तेज नमी
लो-प्रेशर सिस्टम, ऊपरी हवाओं की स्थिति, स्थानीय वातावरण की अस्थिरता. PDO को वैज्ञानिक ‘बैकग्राउंड फैक्टर’ यानी सहायक कारक मानते हैं, न कि मुख्य कारण. इसका मतलब है कि पीडीओ ने माहौल को अनुकूल बनाया, लेकिन असली बारिश कई मौसमीय प्रक्रियाओं के साथ मिलकर हुई.

Gujarat Heavy Rain Reason

(Photo: Meta AI)

PDO को कम महत्व क्यों

मौसम विभाग जैसे IMD और NOAA आमतौर पर ENSO (अल-नीनो, ला-नीना) पर ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि ENSO का असर सीधा और जल्दी दिखता है. यह मानसून को तुरंत प्रभावित करता है और इसका अनुमान लगाना आसान होता है. इसके मुकाबले अगर पीडीओ की बात करें तो इसकी अवधि बहुत लंबी होती है. इसका असर अप्रत्यक्ष और काफी जटिल होता है. इसे तुरंत मौसम भविष्यवाणी में इस्तेमाल करना मुश्किल है. इसी वजह से PDO को आमतौर पर घटना के बाद में ज्यादा देखा जाता है.

Gujarat Heavy Rain

(इंफोग्राफिक: notebooklm)

मल्टी-फैक्टर अप्रोच

विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में मौसम पूर्वानुमान को और बेहतर बनाने के लिए मल्टी-फैक्टर अप्रोच अपनानी होगी. यानि सिर्फ ENSO नहीं, बल्कि PDO, IOD, MJO, समुद्र का तापमान और मानसून सिस्टम इन सभी को एक साथ समझना जरूरी होगा. हालांकि, फिलहाल ऑपरेशनल फोरकास्टिंग में ENSO जैसे शॉर्ट-टर्म फैक्टर ही ज्यादा उपयोगी माने जाते हैं. गुजरात की घटना के बाद वैज्ञानिक पीडीओ की भूमिका पर और रिसर्च जरूर करेंगे, लेकिन इससे तुरंत पूर्वानुमान मॉडल बदलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है. स्पष्ट कर दें कि यह जानकारी मुख्य रूप से NOAA, ncei, और Reuters की रिपोर्ट्स के आधार पर दी गई है.

यहां पढ़िए इससे जुड़े कुछ अहम सवाल-जवाब …

PDO का पूरा नाम क्या है?
इसका पूरा नाम पैसिफिक डिकेडल ऑसीलेशन (Pacific Decadal Oscillation) है.

PDO कितने साल तक चलता है?
एक चरण लगभग 20–30 साल तक चल सकता है.

क्या PDO सीधे बारिश करवाता है?
नहीं, यह माहौल को प्रभावित करता है, जिससे बारिश की संभावना बढ़ सकती है.

अल-नीनो और PDO में सबसे बड़ा अंतर क्या है?
अल-नीनो छोटा और तेज असर वाला है, जबकि PDO लंबी अवधि का बैकग्राउंड पैटर्न है.

क्या PDO की वजह से गुजरात में बाढ़ आई?
नहीं, PDO सिर्फ एक सहायक कारण हो सकता है, असली वजह कई फैक्टर का मिलना है.

क्या भविष्य में PDO को ज्यादा महत्व मिलेगा?
इस पर और रिसर्च होने का अनुमान है, मगर अभी भी ENSO जैसे फैक्टर ज्यादा अहम माने जाते हैं.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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