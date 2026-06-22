मानसून रूखा, जून सूखा... आधा देश कम बारिश की चपेट में, मानसून का ये रूप क्यों डरा रहा है?- Explained

Monsoon:  इस साल मानसून अपनी सामान्य लय खोता हुआ दिख रहा है. जून में औसत की आधी बारिश हुई है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: June 22, 2026, 10:56 AM IST
मानसून रूखा, जून सूखा... आधा देश कम बारिश की चपेट में, मानसून का ये रूप क्यों डरा रहा है?- Explained
यह 126 साल के इतिहास का दूसरा सबसे सूखा है. (photo credit, AI)

  • यह 126 साल के इतिहास का दूसरा सबसे सूखा है
  • मानसून महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से में ही अटक गया है
  • मानसून महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में आगे नहीं बढ़ पाया है
  • देश में कुल मिलाकर औसतन 57.4 मिमी बारिश हुई है

Monsoon: जून का महीना दो तिहाई बीत चुका है और 21 जून, तक के आंकड़ों के अनुसार कुल 57.4 मिमी बारिश हुई है. इस लिहाज से यह 126 साल के इतिहास का दूसरा सबसे सूखा है. आइये जानते हैं कि मानसून मेहरबान क्यों नहीं हो रहा है और क्यों देश का करीब आधा इलाका सूखे की चपेट में है?

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कितनी कम हुई बारिश?

जून में हुई बारिश सामान्य से करीब 42.2 फीसदी कम है. इससे पहले जून, 2009 में रिकॉर्ड कम बारिश हुई थी.

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किस राज्य में कितनी बारिश हुई?

एनबीटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सौराष्ट्र और कच्छ में 91 फीसदी बारिश हुई है. मराठवाड़ा में 69 फीसदी, विदर्भ में 79 फीसदी, छत्तीसगढ़ में 64 फीसदी और झारखंड में 68 फीसदी बारिश हुई है. पूर्वी मध्य प्रदेश में 64 फीसदी औसत बारिश हुई.

किन राज्यों में बारिश 50 फीसदी के आसपास?

असम व मेघालय में 55 प्रतिशत, गुजरात में 55 फीसदी, कोंकण और गोवा में 55 फीसदी, मध्य महाराष्ट्र में 52 फीसदी, और तटीय कर्नाटक में 51 फीसदी बारिश हुई है.

मानसून का बिगड़ा हुआ रूप

राजस्थान, जो भारत का सबसे सूखा राज्य है और जहां थार रेगिस्तान है, वहां इस जून में कई इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई. वहीं, महाराष्ट्र, जिसे आम तौर पर मानसून से सबसे ज्यादा फायदा होता है, बारिश की भारी कमी से जूझ रहा है.

क्या कह रहे मौसम के जानकार?

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ‘मौसम तक’ के फ़ाउंडर देवेंद्र त्रिपाठी ने कहा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखाएं ठीक से एक सीध में नहीं हैं. पूरे देश में लगातार और अच्छी तरह से व्यवस्थित बहाव के बजाय मानसून का सर्कुलेशन बिखरा हुआ है. जून के दूसरे भाग में भी कई इलाकों में पश्चिमी हवाओं का दबदबा बना हुआ है, जो काफी असामान्य है.

मानसून ट्रफ का उत्तर की ओर खिसकने से क्या हुआ?

एक और महत्वपूर्ण कारक मानसून ट्रफ की स्थिति है. मानसून ट्रफ कम दबाव का एक लंबा क्षेत्र है जो उत्तर भारत में फैला हुआ है. यह एक रेलवे ट्रैक की तरह काम करता है जो बारिश लाने वाले सिस्टम को पूरे उपमहाद्वीप में आगे बढ़ाता है.

मानसून के सक्रिय रहने के दौरान, यह ट्रफ (कम दबाव का क्षेत्र) आमतौर पर मध्य भारत के पास होता है, जिससे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वी भारत में बारिश होती है. हालांकि, इस साल यह ट्रफ़…वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) के असर से यह अक्सर उत्तर की ओर खिसकता रहता है. जब यह ट्रफ (कम दबाव वाला क्षेत्र) उत्तर की ओर बढ़ता है, तो बारिश का इलाका भी उत्तर की ओर खिसक जाता है.

नतीजतन, राजस्थान के कुछ हिस्सों में बार-बार आंधी-तूफान की गतिविधियां हुईं, जिससे रेगिस्तानी राज्य के जिलों में मौसमी औसत से कहीं अधिक बारिश दर्ज की गई. साथ ही, मानसून की अरब सागर शाखा आश्चर्यजनक रूप से कमजोर बनी हुई है. संगठित बादल बैंड, जो आमतौर पर महाराष्ट्र में व्यापक मeनसून बारिश लाते हैं, काफी हद तक गायब रहे हैं.

क्या होगा जून में कम बारिश का असर?

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, जून में कम बारिश से खरीफ फसल की बुराई प्रभावित होती है. इस साल बुआई करीब 4 फीसदी कम रही है. वहीं दालें का रकबा 43 प्रतिशत, कपास का 28 फीसदी घटा है. अगर जुलाई और अगस्त में भी बारिश नहीं होती है तो महंगाई बढ़ सकती है, खास कर खाद्य महंगाई.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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