ना Internet, ना Mobile Network! फिर भी Bluetooth Mesh Apps कैसे भेजते हैं मैसेज? जानिए नई टेक्नोलॉजी का राज

Jantar Mantar Protest: दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, बावजूद इसके लोग एक-दूसरे से कैसे बात कर रहे थे? इसका सवाल का जवाब सिर्फ हम और आप ही नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस भी खोज रही है. हर कोई जानना चाहता है कि जब प्रोटेस्ट के दौरान पूरे इलाके में जैमर लगे हुए थे तब भी लोग एक-दूसरे के मैसेजिंग के माध्यम से कैसे बात कर पा रहे थे. जहां फोन में न तो इंटरनेट चल रहा था और न ही सिम नेटवर्क आ रहे थे, तब भी मैसेजिंग हो रही थी. तो बता दें कि नेटवर्क व इंटरनेट न होने पर Bluetooth Mesh तकनीक काम करती है. आइए जानते हैं कि क्या है Bluetooth Mesh तकनीक और किस तरह करती है काम?
Bluetooth Mesh की बात करें तो यह एक ऐसी वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक है जो कई उपकरणों को आपस में जोड़कर एक बड़ा जाल यानी नेटवर्क बनाती है. यह तकनीक ब्लूटूथ लो एनर्जी (BLE) पर काम करती है और इसके मुख्य लाभ हैं कम बिजली खपत, डेटा को आगे बढ़ाना और बिना इंटरनेट के काम करना. ब्लूटूथ मेश नेटवर्किंग को डिवाइसेज का नेटवर्क तैयार करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है. यह तकनीक ऐसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) समाधानों के लिए बेहद आदर्श मानी जाती है, जहा दर्जनों, सैकड़ों या हजारों उपकरणों को आपस में एक साथ कनेक्ट करने और संवाद करने की आवश्यकता होती है.
विरोध-प्रदर्शनों और जन-आंदोलनों के दौरान अक्सर भीड़भाड़ के कारण मोबाइल नेटवर्क ठप होने, सिग्नल कमजोर होने या सुरक्षा कारणों से स्थानीय इंटरनेट सेवाएं निलंबित हो जाती हैं. जिसकी वजह से कम्यूनिकेट करना बेहद मुश्किल होता है और ऐसे में यदि कोई कहीं फंस जाए तो क्या करें. इसी समस्या से निपटने के लिए जंतर-मंतर पर ब्लूटूथ मेश तकनीक पर आधारित मैसेजिंग ऐप्स का उपयोग किया गया. लेकिन अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर बिना इंटरनेट और बिना नेटवर्क के मैसेजिंग कैसे हो सकती है? तो आइए जानते कैसे करता है Bluetooth Mesh.
आसान भाषा में समझिए कि हर फोन एक छोटे टावर की तरह काम करता है और आपसे 50 या 100 मीटर की दूरी पर यदि आपका दोस्त है तो आप उसे Bluetooth Mesh के जरिए डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं. जिसके पास मैसेज भेजना है वह अगर दूर है तो Bluetooth Mesh उस मैसेज को एक फोन से दूसरे फोन में और दूसरे से तीसरे फोन में एक चेन सिस्टम की तरह आखिर शख्स तक पहुंचाने का काम करता है. ब्लूटूथ मेश में चेन सिस्टम का उपयोग होता है और इसलिए इसके माध्यम से मैसेज भेजने के लिए मोबाइल टावर या अन्य नेटवर्क से होकर गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती. इसलिए बिना नेटवर्क के भी कम्यूनिकेशन करना आसान होता है.
Bluetooth Mesh तकनीक के साथ ही आजकल Bridgefy, Briar और Bitchat जैसे ऐप्स काफी चर्चा में हैं. क्योंकि ये ऐप्स बिना नेटवर्क और इंटरनेट के भी काम करते हैं. इनमें से Bridgefy ऐप ब्लूटूथ की मदद से आसपास के फोन्स को आपस में जोड़कर मैसेज भेजता है. Bridgefy के मुताबिक, यह ऐप उपयोगकर्ताओं को ब्लूटूथ के जरिए आसपास के उपकरणों पर संदेश भेजने में सक्षम बनाता है. यदि संदेश पाने वाला व्यक्ति सीधी ब्लूटूथ रेंज से बाहर है, तो संदेश Bridgefy ऐप चलाने वाले अन्य आसपास के स्मार्टफोन के माध्यम से स्वचालित रूप से आगे बढ़ता है.
Bridgefy, Briar और Bitchat जैसे ऐप्स ब्लूटूथ मेश तकनीक का उपयोग करके बिना इंटरनेट और सिम कार्ड के सीधे फोन से फोन पर संदेश भेजने की सुविधा देते हैं. ये ऐप्स पास के स्मार्टफोन का उपयोग करके एक पीयर-टू-पीयर (P2P) नेटवर्क तैयार करते हैं, जिससे संदेश एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचते हैं.
ब्लूटूथ मेश एक ‘मेनी-टू-मेनी’ नेटवर्क मॉडल पर काम करता है. मान लीजिए कि आपका संदेश 100 मीटर की सीमा से बाहर किसी व्यक्ति को भेजना है, तो आपका संदेश बीच में मौजूद अन्य यूजर्स के फोन से होता हुआ अंतिम प्राप्तकर्ता तक पहुच जाता है. ब्लूटूथ मेश नेटवर्क में जितने अधिक एक्टिव स्मार्टफोन शामिल होंगे, नेटवर्क का दायरा और संदेश पहुंचाने की क्षमता उतनी ही मजबूत होती जाती है.
सवाल 1: क्या बिना इंटरनेट के काम करता है Bluetooth Mesh तकनीक?
जवाब: जी, हां Bluetooth Mesh तकनीक का उपयोग करके आप बिना नेटवर्क व बिना इंटरनेट वाले एरिया में मैसेज कर सकते हैं.
सवाल 2: जैमर लगने पर भी Bluetooth Mesh से ट्रांसफर हो जाते हैं मैसेज?
जवाब: Bluetooth Mesh की खूबी है कि जहां इंटरनेट सेवा ठप होती है, वहां यह तकनीक बहुत अच्छे से काम करती है.
सवाल 3: क्या Bluetooth Mesh नेटवर्क को काम करने के लिए किसी सेंट्रल राउटर या हब (Gateway) की जरूरत होती है?
जवाब: नहीं इसके लिए किसी तरह के अन्य डिवाइस की जरूरत नहीं होती.
सवाल 4: अगर ब्लूटूथ की रेंज सीमित होती है, तो Bluetooth Mesh बिना इंटरनेट के लंबी दूरी तक सिग्नल कैसे पहुंचाता है?
जवाब: Bluetooth Mesh नेटवर्क में हर डिवाइस (Node) सिग्नल को आगे रीले (Relay) करता है, जिससे एक से दूसरे डिवाइस तक जुड़कर सिग्नल बिना इंटरनेट के दूर तक पहुँच जाता है.
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