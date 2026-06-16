'हवा में उड़ता है, पाताल को भेदता है...' फिर कैसे जमीन पर ढेर हो गया अमेरिका का 20 हजार करोड़ का विमान B-2 बॉम्बर? Explained

B-2 Bomber: अमेरिका का एक B-52 बॉम्बर कैलिफोर्निया में सोमवार को क्रैश हो गया. इस हादसे में आठ सैनिक मारे गए हैं.

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(photo credit AI, for representation only)

कैलिफोर्निया में सैन्य अभ्यास के दौरान B-52 बॉम्बर क्रैश

B-2 बॉम्बर दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार में से है एक

ताकत, रेंज और हमले की क्षमता का नहीं है कोई सानी

यह परमाणु बम ले जाने में सक्षम विमान है

11 हजार किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने की ताकत

B-2 Bomber: अमेरिका में सोमवार की सुबह लॉस एंजिल्स के उत्तर-पूर्व में एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद B-52 बॉम्बर क्रैश हो गया. इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है. आइये जानते हैं कि इस विमान का क्रैश क्यों अमेरिका सेना के लिए बड़ा झटका है.

कब सेना में शामिल हुआ था विमान ?

सोमवार को क्रैश हुआ B-52 विमान, एयर फोर्स के सबसे पुराने विमानों में से एक है. इसे पहली बार 1955 में सर्विस में शामिल किया गया था.

खासियतें

लंबी दूरी तक मार करने वाला भारी बॉम्बर

परमाणु हथियार वाले क्रूज़ मिसाइल भी ले जा सकता है

पांच लोगों का क्रू होता है

31751 किलो तक के बम ढोने में सक्षम

क्रैश से पहले एयर फ़ोर्स के पास ऐसे 76 विमान थे

ईरान युद्ध में परमाणु साइटों पर हमले में इस्तेमाल

कमजोरियां

बोइंग द्वारा बनाए गए इस बॉम्बर का प्रोडक्शन 1962 से बंद है

पुराने विमानों के कबाड़खाने के पुर्जों से इसकी मरम्मत होती है

कब हुई थी B-52 बॉम्बर से जुड़ी दुर्घटना ?

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, 1982 के बाद से B-52 बॉम्बर से जुड़ा यह सबसे घातक क्रैश है. उस समय ‘द एसोसिएटेड प्रेस’ की रिपोर्ट के अनुसार, सैक्रामेंटो के पास मैथर एयर फोर्स बेस पर टेस्ट ट्रेनिंग के दौरान विमान गिरा था और नौ क्रू सदस्यों की मौत हो गई थी. इस विमान से जुड़ा आखिरी जानलेवा हादसा 2008 में हुआ था, जब गुआम के तट के पास प्रशांत महासागर में परेड फ्लाईओवर की तैयारी के दौरान एयर फ़ोर्स के छह जवान मारे गए थे.

रूटीन टेस्ट मिशन पर था विमान

अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को क्रैश हुआ B-52 स्ट्रैटोफ़ोर्ट्रेस एक रूटीन टेस्ट मिशन पर था, जिसने स्थानीय समयानुसार सुबह 11:20 बजे दूर स्थित एयर बेस से उड़ान भरी थी. एयर फोर्स के अधिकारियों ने बताया कि B-52 बॉम्बर रडार आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत एक टेस्ट कर रहा था.

अपग्रेड किया जा रहा है ये विमान

‘डिफेंस न्यूज़’ के अनुसार, एयर फोर्स ने हाल ही में B-52 को अपग्रेड करने का एक और प्रयास शुरू किया है, जिसमें नए इंजन डिजाइन करने पर ध्यान दिया जा रहा है और इसकी कुल अनुमानित लागत $48.6 बिलियन है.

क्या कहा गया सेना की ओर से ?

कर्नल जेम्स हेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह दुखद था और इसमें किसी के बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी. बॉम्बर के क्रैश होने के तुरंत बाद इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंचीं. क्रैश के बाद वहां काले धुएं का गुबार उठ रहा था. मिलिट्री अधिकारी घटना की जांच शुरू करेंगे, लेकिन इसकी पूरी जानकारी मिलने में लगभग छह महीने लगेंगे.

क्या है एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस की खासियत ?

एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस का इस्तेमाल ऐतिहासिक रूप से टेस्टिंग साइट के तौर पर किया जाता रहा है. यहां न सिर्फ एयर फ़ोर्स के विमानों, बल्कि दूसरे एयरक्राफ़्ट, हेलिकॉप्टर, ड्रोन और यहां तक ​​कि स्पेस शटल की भी टेस्टिंग होती है, क्योंकि यहां लंबे रनवे हैं.