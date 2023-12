संयुक्त राष्ट्र तक कैसे पहुंचा कश्मीर मुद्दा: क्यों BJP पंडित नेहरू की नीतियों पर उठा रही सवाल? पढ़ें हर एक डिटेल| Explainer

Jammu-Kashmir Issue: संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जम्मू-कश्मीर से जुड़े दो बिल जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक – 2023 (Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill – 2023) और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक- 2023 (Jammu and Kashmir Reorganization (Amendment) Bill- 2023) पर राजनीति खूब गरमाई हुई है. बीजेपी और कांग्रेस के बीच इसे लेकर घमासान बढ़ता ही जा रहा है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जिक्र के बाद से इस मुद्दे ने सियासी मोड़ ले लिया है. चलिए आपको बताते हैं इस मुद्दे पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है और आखिर कैसे कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र तक जा पहुंचा था.

दरअसल, इन दोनों बिलों को लोकसभा में पेश करते हुए अमित शाह ने संसद में जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक – 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक- 2023 पर जवाब देते कश्मीर की समस्याओं के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था. इसी बात पर कांग्रेस के कई बड़े नेता भड़क गए हैं. यहां तक की इस बयान से नाराज होकर कांग्रेसियों ने संसद से वॉकआउट तक कर दिया था और खूब हंगामा हुआ था.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार (6 दिसंबर) को लोकसभा में कहा कि जम्मू-कश्मीर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की दो ‘ऐतिहासिक भूलो’ के कारण नुकसान उठाना पड़ा. पहले युद्धविराम की घोषणा करना और फिर संयुक्त राष्ट्र में जाना. उन्होंने कहा, ‘पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (PoK) भारत का हिस्सा होता. आज अगर पूर्व प्रधानमंत्री की तरफ से सही कदम उठाए जाते.’

अमित शाह ने आगे जोर देकर कहा, ‘कश्मीर में पार्टियों की तरफ से ‘वोट-बैंक’ की राजनीति के कारण कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सुनिश्चित किया है कि इन लोगों को सम्मान के साथ उनके ‘अधिकार’ मिलें.

शाह ने कहा, ‘नेहरू ने खुद शेख अब्दुल्ला को चिट्ठी लिखकर स्वीकार किया कि जब हमारी सेना जीत रही थी, तो हमें युद्धविराम पर सहमत नहीं होना चाहिए था. उन्होंने स्वीकार किया कि वे (संयुक्त राष्ट्र में) बेहतर बातचीत कर सकते थे. अगर सही कदम उठाए गए होते तो पीओके, जो वैसे भी हमारा है, आज हमारे पास होता. देश की इतनी जमीन चली गई. मैं कहता हूं कि ये ग़लतियां नहीं थीं. ये दो ऐतिहासिक गलतियां थीं, नेहरूवादी भूल, जिसके कारण कश्मीर को नुकसान उठाना पड़ा.’

#WATCH | Union Home Minister Amit Shah says, “Two mistakes that happened due to the decision of (former PM) Pandit Jawaharlal Nehru due to which Kashmir had to suffer for many years. The first is to declare a ceasefire – when our army was winning, the ceasefire was imposed. If… pic.twitter.com/3TMm8fk5O1

— ANI (@ANI) December 6, 2023