कैसे बढ़ती है LPG और पेट्रोल-डीजल की कीमत? कौन कौन से कारक होते हैं जिम्मेदार, जानिये सरकार-तेल कंपनियों की होती है कितनी कमाई- Explained

LPG Petrol and Diesel Prices: एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमत तय करने में कौन-सी चीजें अहम होती हैं और इसकी गणना कैसे की जाती है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आगे पढ़ें.

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भारत देश की जरूरतों का 84 फीसदी तेल आयात करता है. (photo credit IANS, for representation only)

एलपीजी की कीमत 29 रुपये बढ़ी

तीन महीने में दूसरी बार बढ़ी कीमत

भारत 84 फीसदी ईंधन आयात करता है

भारत में 3 तेल कंपनियां करती ईंधन आपूर्ति

कच्चे तेल के दाम से लेकर टैक्स हैं कीमत के फैक्टर

रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस और डिपो प्राइस भी फैक्टर

LPG Petrol and Diesel Prices: देश में एलपीजी (LPG) की कीमत 29 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ गई है. तीन महीने में दूसरी बार एलपीजी की कीमत बढ़ी है. पेट्रोल डीजल भी मई से अब तक करीब 7 रुपये बढ़ चुका है. आइये जानते हैं कि एलपीजी और पेट्रोल-डीजल की कीमत किन कारकों पर निर्भर करती है.

किन तीन कंपनियों के जरिए ईंधन आप तक पहुंचता है?

ईंधन की कीमत तय करने के तरीके को समझना है तो पहले जानना होगा कि यह आप तक कैसे पहुंचता है. लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय तेल बाजार में तीन बड़ी कंपनियों का एक समूह (कार्टेल) है. ये कंपनियां हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. इनकी बाजार में लगभग 90 प्रतिशत हिस्सेदारी है. ग्राहकों तक ईंधन इन्हीं तीन कंपनियों के जरिए पहुंचता है.

ये ईंधन बनता कैसे है ?

इन ईंधनों का मुख्य घटक कच्चा तेल होता है, जिसे पहले देश में आयात किया जाता है और फिर कोई कंपनी इसे प्रोसेस करती है.

तेल रिफाइन होने तक कैसे तय होती है कीमत ?

ईंधन के दाम को तय करने वाली सबसे बड़ी चीज होती है, कच्चे तेल की लागत. इसके बाद आयात शुल्क के साथ-साथ कस्टम ड्यूटी भी जोड़ी जाती है. जब यह तेल रिफाइरी तक पहुंचती है तो तेल को ईंधन बनाने के लिए प्रासेस किया जाता है. इसमें जो खर्च आता है, उसे ‘रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस’ कहा जाता है.

क्या होता है डिपो प्राइस

ईंधन के रिफाइन होने के बाद ये तेल मार्केटिंग कंपनियां डीलरों को “डिपो प्राइस” पर ईंधन बेचती हैं. डिपो प्राइस में देश के भीतर ढुलाई का खर्च और तेल कंपनियों का मार्जिन भी शामिल होता है.

आखिरी कीमत तय करने में सरकार की भूमिका क्या है ?

खुदरा ग्राहकों के लिए आखिरी कीमत तय करने से पहले, इसमें केंद्र सरकार का लागू एक्साइज ड्यूटी, संबंधित राज्य सरकार का वैट (VAT) और डीलर का कमीशन जोड़ा जाता है. इससे हमें खुदरा कीमत मिलती है.

ईंधन की कीमतें रोज क्यों बदलती हैं?

ईंधन की कीमतों में रोजाना बदलाव 2017 में शुरू किए गए ‘डायनामिक डेली प्राइस मॉडल’ की वजह से होता है. इस मॉडल में, अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के साथ-साथ देश में भी कच्चे तेल की कीमतें रोज अपडेट की जाती हैं.

तेल की कीमत में रुपये की क्या है भूमिका ?

भारत में 84 फीसदी कच्चा तेल आयात किया जाता है, इसलिए खुदरा कीमतें और अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें आपस में जुड़ी होती हैं. अंतरराष्ट्रीय कीमतें डॉलर में होती हैं, इसलिए बाज़ार की कीमत तय करने में रुपये की कीमत भी एक अहम कारक होती है.