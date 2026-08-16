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नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में! कौन हैं इजरायली पीएम को चुनौती देने वाले गादी आइजनकोट, कैसे याशर पार्टी बनी शक्तिशाली?

Benjamin Netanyahu: हाल के पोल बताते हैं कि यशार पार्टी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जुलाई के एक सर्वे में लिकुड की 21 सीटों के मुकाबले यशार को 25 सीटें मिल रही हैं.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: August 16, 2026, 1:48 PM IST
नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में! कौन हैं इजरायली पीएम को चुनौती देने वाले गादी आइजनकोट, कैसे याशर पार्टी बनी शक्तिशाली?
बेंजामिन नेतन्याहू. (photo credit, IANS, for representation only)

Benjamin Netanyahu: इजरायल में 27 अक्टूबर को पीएम पद के लिए चुनाव होना है. विश्लेषक और पोल विशेषज्ञ इस चुनाव को काफी महत्वपूर्ण मांग रहे हैं. हालिया पोल के मुताबिक, पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजेनकोट और उनकी यशर पार्टी बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के लिए एक मजबूत चुनौती बनकर उभर रहे हैं. सर्वे के अनुसार, यशार पार्टी को 25 सीटें और लिकुड को 21 सीटें मिल सकती हैं.

कौन हैं गादी आइजेनकोट

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, गादी आइजेनकोट पूर्व आईडीएफ प्रमुख है. उन्होंने 2015-2019 तक इजरायल के IDF चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर काम किया. 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमास के हमले के बाद की स्थिति ने गादी आइजेनकोट को चर्चा में ला दिया क्योंकि देश की सुरक्षा चुनाव का मुख्य मुद्दा बन गई.

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नेतन्याहू की युद्ध रणनीति का विरोध

आइजेनकोट ने सार्वजनिक रूप से गाजा युद्ध को संभालने के सरकार के तरीके पर सवाल उठाए हैं और तर्क दिया है कि रणनीतिक फैसलों से तय लक्ष्य हासिल नहीं हो रहे थे. आइसेनकोट ने सरकार पर गाज़ा, लेबनान और ईरान में अपने रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है. अपनी यशार पार्टी के जरिए, आइज़ेनकोट खुद को नेतन्याहू के विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं – एक ऐसा विकल्प जो मध्यमार्गी है, सुरक्षा पर केंद्रित है और सबको साथ लेकर चलने वाला है.

राष्ट्रीय सैन्य सेवा का मुद्दा

समान सैन्य/राष्ट्रीय सेवा की आइजेनकोट की मांग, जिसमें अति-रूढ़िवादी (अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स) लोग भी शामिल हों, चुनाव प्रचार का एक बड़ा मुद्दा बन गई है.

मजबूत छवि

आइजेनकोट की सैन्य विश्वसनीयता, युद्ध के समय की आलोचना, मध्यमार्गी रुख और बढ़ते पोल नंबरों ने आइसेनकोट को नेतन्याहू के सबसे मज़बूत संभावित प्रतिद्वंद्वियों में से एक बना दिया है.

आइजेनकोट की ताकत

  • IDF के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ का अनुभव
  • सुरक्षा पर ध्यान देने वाले नेता छवि
  • युद्ध के वक्त नेतन्याहू से जनता की नाराजगी
  • नेतृत्व में बदलाव चाहने वालों की बने पसंद
  • युद्ध के दौरान व्यक्तिगत त्याग

गाजा में लड़ते हुए उनके बेटे की मौत हो गई थी और युद्ध में उनके दो भतीजों की भी जान चली गई थी. रॉयटर्स का कहना है कि सालों के संघर्ष के बाद इन नुकसानों ने इजरायल लोगों को प्रभावित किया है और उनकी छवि एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर मजबूत की है जो आम लोगों के साथ युद्ध के बोझ को साझा करता है.

मध्यमार्गी रुख के कारण ‘याशर’ खुद को पारंपरिक दक्षिण-वाम विभाजन के विकल्प के तौर पर पेश करते है. वह उन वोटरों को आकर्षित कर पाते हैं जो पारंपरिक वामपंथी खेमे में जाए बिना नेतन्याहू से बदलाव चाहते हैं. रॉयटर्स का कहना है कि ‘याशर’ के पास गठबंधन बनाने के ज़्यादा विकल्प भी हो सकते हैं. पोल से यह भी पता चलता है कि आइसेनकोट के नेतृत्व वाला विपक्षी गुट सरकार बनाने के लिए जरूरी 61 सीटों के बहुमत तक पहुंच सकता है.

नेतन्याहू से क्यों नाराज हैं लोग

नेतन्याहू का लंबा कार्यकाल, भ्रष्टाचार के मामले और युद्ध के समय उनके नेतृत्व से नाराजगी वोटरों को आइजेनकोट जैसे विकल्प की ओर धकेल सकती है. रॉयटर्स का कहना है कि इज़राइल के सैन्य अभियानों को लगातार समर्थन मिलने के बावजूद सरकार से जनता की नाराजगी बढ़ रही है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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