Explainer: जिसे पाला-पोसा, वही बना सबसे बड़ा दुश्मन! 5 साल में कैसे पाकिस्तान पर भारी पड़ा आतंकवाद?

एक समय आतंकवाद के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई का दावा करने वाला पाकिस्तान आज फिर गंभीर आतंकी संकट से जूझ रहा है. पिछले पांच साल में देश में आतंकी हमलों की संख्या लगातार बढ़ी है. सबसे ज्यादा असर खैबर पख्तूनख्वा (KP) और बलूचिस्तान में देखने को मिला है. अब कराची जैसे बड़े शहर भी आतंकियों के निशाने पर आने लगे हैं. पाकिस्तान की सेना, पुलिस, फ्रंटियर कॉर्प्स और सरकारी प्रतिष्ठान सबसे बड़े टारगेट बन चुके हैं. दूसरी ओर भारत का दावा है कि सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने से पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों की घुसपैठ की क्षमता पहले की तुलना में काफी कमजोर हुई है.
आइए जानते हैं पाकिस्तान ने जिस आतंकी संगठनों को पाला-पोसा और पनाह दिया? जिस पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों में अरबों खर्च किए, आखिर वही कैसे उसका दुश्मन बन बैठा? 5 साल में कैसे बदली पाकिस्तान में आतंकी संगठनों की तस्वीर?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, आतंकवाद विरोधी अभियानों के बाद 2018-2020 के बीच पाकिस्तान में हमलों में कमी आई थी, लेकिन 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद हालात तेजी से बदलने लगे. 2022 और 2023 में आतंकी घटनाओं में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई. यह सिलसिला 2024-2026 तक जारी रहा.
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विशेषज्ञों के मुताबिक यह सिर्फ एक साल का उछाल नहीं, बल्कि लगातार बढ़ती हिंसा का संकेत है. अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट भी बताती है कि पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां दोबारा तेज हुई हैं. सबसे अधिक हमले सुरक्षा बलों, पुलिस, सैन्य प्रतिष्ठानों, सरकारी अधिकारियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों और चीन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर हुए.
3. इस्लामिक स्टेट-खुरासान (ISIS-K)
4. जमात-उल-अहरार
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विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान लंबे समय से सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय उग्रवादी नेटवर्क की चुनौती से जूझता रहा है. आज सबसे बड़ा खतरा TTP से माना जाता है, जिसने हाल के वर्षों में अपनी गतिविधियां काफी बढ़ाई हैं. वैसे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं, लेकिन कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और अफगान सीमा के आसपास आतंकियों की आवाजाही इन अभियानों को चुनौतीपूर्ण बनाती है. इसी कारण पाकिस्तान ने हाल के वर्षों में खुफिया आधारित अभियानों को तेज किया है, फिर भी सुरक्षा बलों पर हमले लगातार जारी हैं.
भारत लंबे समय से कहता रहा है कि सीमा पार आतंकवाद उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौतियों में से एक है. पिछले कुछ वर्षों में भारत ने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं.
जबरन वसूली: TTP और BLA जैसे संगठन स्थानीय कारोबारियों, ठेकेदारों और ट्रांसपोर्ट कंपनियों से ‘प्रोटेक्शन मनी’ वसूलते हैं.
अपहरण और फिरौती: लोगों का अपहरण कर फिरौती वसूलना इन संगठनों का बड़ा इनकम सोर्स है.
तस्करी: अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर हथियार, ड्रग्स, फ्यूल और अन्य सामान की तस्करी से करोड़ों रुपये कमाए जाते हैं.
अवैध खनन: खासकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कोयला, क्रोमाइट और अन्य खनिजों के अवैध खनन से कमाई होती है.
विदेशी चंदा: कुछ संगठनों को विदेशों में मौजूद समर्थकों और हवाला नेटवर्क के जरिए धन मिलने के आरोप लगते रहे हैं.
हवाला और चैरिटी नेटवर्क: कई बार फर्जी NGO या चैरिटी संस्थाओं के जरिए भी धन जुटाने के आरोप लगे हैं.
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इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है.संयुक्त राष्ट्र, FATF, अमेरिकी विदेश विभाग और अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां यह स्वीकार करती हैं कि इन संगठनों की फंडिंग का बड़ा हिस्सा सीक्रेट और गैरकानूनी नेटवर्क से आता है, इसलिए इसकी सटीक रकम का अनुमान लगाना संभव नहीं है. अलग-अलग संगठनों की आय अलग-अलग होती है और यह उनके नियंत्रण वाले क्षेत्रों, अवैध कारोबार और स्थानीय समर्थन पर निर्भर करती है.
FATF यानी Financial Action Task Force. ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जिसकी स्थापना 1989 में G7 देशों ने की थी. इसका मुख्य काम दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद की फंडिंग पर नजर रखना और देशों के वित्तीय तंत्र का मूल्यांकन करना है. पाकिस्तान पर लंबे समय से आरोप लगते रहे कि उसकी जमीन का इस्तेमाल कुछ आतंकी संगठनों द्वारा फंडिंग,ट्रेनिंग और ऑपरेशन के लिए किया जा रहा है. FATF ने पाया कि पाकिस्तान आतंकवाद की फंडिंग रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग पर प्रभावी कार्रवाई करने में रणनीतिक कमियां छोड़ रहा है.
2018 से 2022 तक पाकिस्तान FATF (Financial Action Task Force) की ग्रे लिस्ट में रहा. कारण था कि आतंकवादी संगठनों की फंडिंग रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं हो रही थी. करीब 4 साल तक निगरानी में रहने के बाद FATF ने 21 अक्टूबर 2022 को घोषणा की कि पाकिस्तान ने अपने 2018 और 2021 के एक्शन प्लान के तहत कुल 34 पॉइंट पर सुधार पूरे कर लिए हैं. इसके बाद उसे Grey List से हटा दिया गया.
हां, जा सकता है. अगर भविष्य में FATF को लगे कि पाकिस्तान आतंकवाद की फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के मानकों का पालन नहीं कर रहा है, तो उसे दोबारा Grey List में रखा जा सकता है. हाल के वर्षों में भारत की ओर से भी पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में शामिल करने की मांग उठाई गई है. हालांकि, इस पर अंतिम फैसला FATF के सदस्य देशों द्वारा तय प्रक्रिया के तहत लिया जाता है.
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