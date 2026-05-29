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Heat Wave: 5 दिन की भीषण गर्मी छिन सकती है 30 हजार जिंदगियां! आसमान से बरसती आग को लेकर डरावनी रिपोर्ट

भारत के कई शहरों में नौतपा की वजह से तापमान 45°C के पार चला गया है. तेज धूप के साथ चलने वाली गर्म हवाओं से हीटस्ट्रोक का रिस्क बढ़ गया है. इस बीच एक नई स्टडी ने चिंता बढ़ा दी है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: May 29, 2026, 6:16 PM IST
Heat Wave: 5 दिन की भीषण गर्मी छिन सकती है 30 हजार जिंदगियां! आसमान से बरसती आग को लेकर डरावनी रिपोर्ट
5 दिन की भीषण हीटवेव के दौरान सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में देखने को मिल सकता है. (AI जेनरेटेड इमेज)

देश का अधिकांश हिस्सा भीषण गर्मी और लू की चपेट में है. प्राइवेट एजेंसी AQI के मुताबिक, दुनिया के 50 सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में सभी शहर भारत के हैं. उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा के कई शहर दोपहर से पहले ही 42 से 44°C तक पहुंच जा रहे हैं. इस समय अकेले उत्तर प्रदेश के 22 शहर गर्म शहरों की लिस्ट में शुमार हैं. इस बीच एक नई स्टडी ने देश की चिंता बढ़ा दी है. हालिया रिसर्च के मुताबिक, भारत में अगर एक दिन बेहद खतरनाक स्तर की गर्मी पड़ती है, तो उससे करीब 3400 अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं. अगर लगातार 5 दिन तक एक ही लेवल पर हीटवेव चले, तो मौतों का आंकड़ा 30 हजार तक पहुंच सकता है.

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर के रिसर्चर्स पीयूष नारंग और अशोक गाडगिल ने ये स्टडी की है. स्टडी रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले कुछ साल में गर्मी से होने वाली मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ सकता है.

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कैसे हुई ये स्टडी?
रिसर्चर पीयूष नारंग और अशोक गाडगिल ने भारत के 10 शहरों में गर्मी से होने वाली मौतों के पुराने आंकड़ों का एनालिसिस किया है. इस एनालिसिस के आधार पर देशभर के जिलों के लिए हीटवेव का अनुमान तैयार किया. ये स्टडी ‘फ्रंटियर्स इन एनवायरमेंटल हेल्थ’ जर्नल में पब्लिश हुई है. इसमें ‘एक्सेस डेथ’ यानी अतिरिक्त मौतों का आकलन किया गया है.

स्टडी की मुख्य बातें?

  • इस स्टडी के मुताबिक, 5 दिन की भीषण हीटवेव के दौरान सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में देखने को मिल सकता है.
  • रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 5 दिन की लू के दौरान करीब 8100 अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं.
  • अहमदाबाद, जयपुर और सूरत जैसे शहरों में एक ही गर्मी की घटना में 250 से ज्यादा मौतों का खतरा है.

डेंजर ज़ोन में ये राज्य

  • स्टडी के मुताबिक, जिन राज्यों की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है, वहां गर्मी से मौतों का खतरा सबसे ज्यादा है.
  • उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात देश की कुल अतिरिक्त मौतों का 66 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं. देश की GDP में इनकी हिस्सेदारी महज 29 प्रतिशत है.
  • इसका मतलब है कि गरीब और कम संसाधनों वाले राज्य गर्मी का सबसे ज्यादा नुकसान झेल रहे हैं.
  • रिपोर्ट के मुताबिक, देश के टॉप 100 जिलों में जहां लगभग एक-तिहाई आबादी रहती है, वहां हीटवेव के दौरान कुल अनुमानित मौतों का 44 प्रतिशत हिस्सा हो सकता है.
  • इससे साफ है कि हीटवेव का खतरा सिर्फ जनसंख्या पर नहीं, बल्कि आर्थिक और स्वास्थ्य ढांचे की कमजोरी पर भी निर्भर करता है.

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स्टडी में सरकार के लिए भी है मैसेज
रिसर्च स्टडी में सलाह दी गई है कि भारत को अब हीटवेव से निपटने के लिए अपनी नीति और फंडिंग मॉडल बदलने होंगे. रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी योजनाओं के तहत ज्यादा फंड उन राज्यों को दिया जाए, जहां मौतों का खतरा ज्यादा है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दक्षिण एशिया, खासकर भारत, गर्मी से होने वाली मौतों के मामले में दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल होता जा रहा है.

NGT ने केंद्र और कई राज्यों से मांगा जवाब
देशभर में बढ़ती भीषण गर्मी और हीटवेव को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने भी सख्त रुख अपनाया है. NGT ने मामले में खुद दखल देते हुए केंद्र सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है. NGT ने सभी पक्षों से एक्शन प्लान और हलफनामा मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी.

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Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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