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Explainer: संसद के मानसून सत्र 2026 में कितने बिल पास हुए, कितने बिल हैं पेंडिंग?

Monsoon Session: मोदी सरकार ने हंगामे के बीच मानसून सत्र में 19 विधेयक को पास करा ले गई. महिला आरक्षण, परिसीमन बिल और FCRA बिल अधर में लटक गए हैं.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: August 12, 2026, 11:22 PM IST
Explainer: संसद के मानसून सत्र 2026 में कितने बिल पास हुए, कितने बिल हैं पेंडिंग?
संसद का मानसून सत्र काफी हंगामेदार है. (photo credit, IANS, for representation only)
  • सरकार ने मानसून सत्र में कुल 19 विधेयक पास कराए
  • 13 अगस्त (गुरुवार को) खत्म हो जाएगा यह सत्र
  • परिसीमन बिल, महिला आरक्षण बिल और एफसीआरए बाकी

Monsoon Session: संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त (गुरुवार को) खत्म हो जाएगा. यानी सत्र खत्म होने में बस एक दिन बाकी है. यह सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया. पहले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन, फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अमित शाह की संसद में जवाब देने की मांग और राम मंदिर चंदा चोरी जैसे मुद्दों के चलते हंगामा होता रहा. आइये जानते हैं कि इन हंगामों के बीच संसद में कितना काम हुआ, कितने बिल पास हुए और कितने बिल पेंडिंग हैं.

कितने बिल पास हुए?

संसदडॉटइन की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने संसद के मानसून सत्र में कुल 19 विधेयक पास कराए हैं. सात बिल तो 36 मिनट में पास हो गए. इसमें एंटी पेपर लीक बिल, केरल नाम परिवर्तन विधेयक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 शामिल हैं. इसके अलावा जन्म-मृत्यु पंजीकरण, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या, टैक्सेशन और बैंकर्स बुक्स से जुड़े कानून शामिल हैं. एमएसएमई भुगतान व्यवस्था से जुड़ा बिल भी जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संसोधन) विधेयक, 2026 के नाम से आया था. वह भी पास हो गया है.

और पढ़ें: संसद में चर्चा के लिए तैयार हैं अमित शाह, विपक्ष के सामने रखी शर्त, राहुल गांधी ने दिया जवाब

एंटी पेपर लीक बिल

पीआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक, सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 का असली उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों पर रोक लगाने वाली मौजूदा व्यवस्था को और कड़ा बनाना है.

टैक्स कानूनों में बदलाव

कराधान और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक. इस कानून का असल उद्देश्य टैक्स से जुड़े मौजूदा प्रावधानों में बदलाव किया जाए.

एमएसएमई भुगतान व्यवस्था

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026. इस कानून का मकसद छोटे और मध्यम कारोबारों को भुगतान में देरी की समस्या से राहत देने वाली व्यवस्था को मजबूत करना है.

सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना

सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 भी संसद से पारित कराया जा चुका है. नए कानून के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या अब 33 से बढ़कर 37 हो जाएगी.

जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में बदलाव

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 भी संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया. इसका उद्देश्य देर से जन्म या मृत्यु के पंजीकरण से जुड़े प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना है.

कौन-कौन से बिल अधर में

परिसीमन बिल

2026 के सत्रों के लिए उपलब्ध आधिकारिक संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार, परिसीमन बिल, 2026 को लोकसभा में पेश किया गया और उस पर चर्चा हुई, लेकिन बजट सत्र के दौरान इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई. एफसीआरए के बिल पर कुछ समूहों ने शुरुआती आपत्तियां उठाईं, जिसके बाद गृहमंत्री अमित शाह ने संसद के भीतर ईसाई समुदाय से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की.

महिला आरक्षण

नारी शक्ति वंदन अधिनियम (संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम, 2023) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसमें SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित एक-तिहाई सीटें भी शामिल हैं.

FCRA बिल

जिन कानूनों पर लगातार नज़र रखने की ज़रूरत है, उनमें ‘फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026’ शामिल है. गृह मंत्रालय की आधिकारिक PIB फैक्टशीट के अनुसार, यह बिल संसद में विचाराधीन था.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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