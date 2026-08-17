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Explainer: कैसे LPG में आत्मनिर्भर बनेंगे हम! क्या नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, क्या है भारत का नया मास्टर प्लान?

LPG: घरेलू सप्लाई का एक मजबूत बफर बनाकर LPG की कमी से जुड़े जोखिमों को काफी हद तक कम करने की कोशिश की जा रही है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: August 17, 2026, 3:04 PM IST
Explainer: कैसे LPG में आत्मनिर्भर बनेंगे हम! क्या नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत, क्या है भारत का नया मास्टर प्लान?
कुल 63810 टन एलपीजी प्रति दिन उत्पादन का लक्ष्य तय गिया गया है. (photo credit, AI, for representation only)
  • भारत का रोजाना 63,810 टन LPG का नया टारगेट
  • पेट्रोलियम और खनिज मंत्रालय ने दिया आदेश
  • 21 रिफाइनरी कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने को कहा

LPG: ईरान युद्ध और होर्मुज में नाकेबंदी ने खाड़ी से आयात होने वाली एलपीजी की सप्लाई को प्रभावित किया था. अब भविष्य में ऐसे किसी संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने नई योजना बनाई है. पेट्रोलियम और खनिज मंत्रालय ने पिछले हफ्ते गुरुवार (13 अगस्त) को 21 रिफाइनरी कंपनियों को नया आदेश है, जिसमें उनसे उत्पादन क्षमता बढ़ाने को कहा गया है. कुल 63810 टन एलपीजी प्रति दिन उत्पादन का लक्ष्य तय गिया गया है. आइये जानते हैं कि कैसे यह लक्ष्य और उसे पाने की कोशिशें भारत को एलपीजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकती हैं.

किस कंपनी को मिला कितना टारगेट?

  1. रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर स्थित ईकाई 18,000 टन एलपीजी प्रतिदिन तक उत्पादन करना होगा
  2. नायरा एनर्जी (Nayara Energy) की वाडीनार रिफाइनरी को 4,480 टन प्रतिदिन का लक्ष्य दिया गया है
  3. सार्वजनिक क्षेत्र की 18 रिफाइनरियों को 31,470 टन प्रतिदिन LPG उत्पादन का लक्ष्य
  4. ONGC और GAIL को कुल 6,460 टन प्रतिदिन का लक्ष्य तय किया गया है

अभी कितना है उत्पादन

31 मार्च, 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में हर साल करीब 1.31 करोड़ टन एलपीजी का उत्पादन होता है यानी रोजाना लगभग 91,000 टन. कुल खपत 3.32 टन एलपीजी की है. इसमें से 2.13 टन करोड़ टन आयात की की थी.

और पढ़ें: भारत के पड़ोसी देश में चूल्हे पर खाना बना रहे लोग? जानें क्यों नहीं मिल रही गैस, ईरान नहीं फिर क्या है वजह

नए उत्पादन लक्ष्य से क्या हासिल होगा

पीआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक रोज़ाना 63,810 टन का टारगेट भारत की रोजाना LPG खपत (91,000 टन) का लगभग 70% पूरा करने के लिए है. इससे आयात का बोझ कम होगा. यह जरूरी है क्योंकि भारत अपने कुल एपीजी इंपोर्ट का 90% हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से करता है. यह एक अकेला समुद्री रास्ता (chokepoint) है और भू-राजनीतिक उथल-पुथल के प्रति बहुत संवेदनशील है.

ये लक्ष्य कैसे हासिल होंगे

इन लक्ष्यों को पाने के लिए, रिफाइनरियों को तकनीकी अपग्रेड लागू करने के लिए प्रेरित किया जा रहा हैजैसे कि नेफ्था-से-LPG कन्वर्ज़न और फ्लूइड कैटेलिटिक क्रैकिंग यूनिट्स को पेट्रो-FCC में बदलनाजिससे LPG उत्पादन की अधिकतम सीमा स्थायी रूप से बढ़ सके.

संकट का न करें इंतजार

अब रिफाइनरियों के लिए यह जरूरी कर दिया गया है कि वे ज़रूरत पड़ने पर उत्पादन के तय न्यूनतम स्तर तक पहुंचने के लिए जरूरी स्टोरेज और निकासी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए रखें, न कि किसी संकट के आने का इंतजार करें.

हर 6 महीने में रिव्यू

सरकार ने रिफाइनरीज को उत्पादन बढ़ाने और इनपुट स्ट्रीम के अन्य इस्तेमाल पर रोक लगाने के अधिकार अपने पास सुरक्षित रखे हैं. नया फ्रेमवर्क हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को अपडेट किया जाएगा. इसमें नई रिफाइनरीज, नए अपस्ट्रीम गैस फील्ड्स और तकनीकमें हुए सुधारों के हिसाब से नए लक्ष्य जोड़े जाएंगे.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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