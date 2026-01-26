Hindi Explainer

How To Complain Against Harassment And Discrimination Ugc New Guidelines 2026 All Detail

कॉलेज में सीनियर कर रहे परेशान? जानें UGC की नई गाइडलाइन के तहत कैसे करेंगे शिकायत? पोर्टल से हेल्पलाइन तक... यहां मिलेगी सारी डिटेल

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) की नई गाइडलाइन 15 जनवरी 2026 से देशभर के सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटियों और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में लागू हो गई है. इसके प्रावधान इतने कड़े हैं कि लोगों को लग रहा है कि ऐसे कानून का सही इस्तेमाल तो कम होगा, लेकिन इससे बदला लेने की कार्रवाई ज्यादा होगी.

यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) देश में हायर एजुकेशन को डेवलप करने का काम करती है. ये यूनिवर्सिटीज को फंड देती है. क्वालिटी एजुकेशन के लिए पैरामीटर्स तय करती है. 13 जनवरी 2026 को UGC ने नया फ्रेमवर्क तैयार किया है. इसके तहत अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको कोई परेशान करता है. किसी भी तरह आपका हैरेसमेंट होता है या जाति को लेकर भेदभाव किया जाता है, तो आप इसकी शिकायत कमिटी से कर सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है UGC की नई गाइडलाइन? UGC को ऐसे नियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? शिकायत करने का तरीका क्या है? जनरल कैटेगरी के छात्र इसे जातिगत भेदभाव से क्यों जोड़ रहे हैं? नियमों का पालन नहीं करने पर क्या एक्शन लिया जाएगा:-

क्या है UGC की नई गाइडलाइन?

UGC ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस (Higher Education Institution) में इक्विटी प्रमोशन रेगुलेशंस 2026 (Equity Promotion Regulations 2026) का ऐलान किया है. नया नियम 2012 के नियमों को रिप्लेस करेगा. साथ में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के ‘इक्विटी और इनक्लूजन’ की जगह लेगा. UGC के नए रेगुलेशन का मकसद केवल धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान, जाति या विकलांगता के आधार पर भेदभाव को खत्म करना है. खासकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विकलांग व्यक्तियों या इनमें से किसी के खिलाफ और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में स्टेकहोल्डर्स के बीच पूर्ण इक्विटी और इनक्लूजन को बढ़ावा देना है.

UGC को ऐसे नियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी?

नियमों का कनेक्शन रोहित वेमुला से है. रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर थे. उन्होंने 17 जनवरी 2016 को आत्महत्या कर ली थी.मामला जातिगत भेदभाव से जुड़ा था. इस घटना के बाद तमाम कॉलेजों, यूनिवर्सीटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जातिगत आधार पर हो रहे भेदभाव को लेकर नई बहस छिड़ गई थी. इसलिए नई गाइडलाइन लाई गई है. इसका सीधा मकसद यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट का माहौल OBC, SC और ST फ्रेंडली बनाना है.

UGC की नई गाइडलाइंस के पॉइंट्स?

नई गाइडलाइन के तहत अब इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी को इक्विटी कमिटी बनानी होगी. इसमें SC, ST, OBC, PwD और महिलाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे.

नई गाइडलाइन में जाति-आधारित भेदभाव को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है. डिसेबिलिटी को भी डिस्क्रिमिनेशन के आधार में शामिल किया गया है.

इन प्रावधानों को लागू करने के लिए हर संस्थान को इक्वल ऑपर्च्युनिटी सेंटर (EOC) बनाना होगा. EOC इक्विटी बढ़ाने, काउंसलिंग देने, बाहर की एजेंसियों से तालमेल करने, शिकायत पोर्टल चलाने और इनक्लूजन की पहलों की निगरानी करने का मुख्य केंद्र होगा.

अगर कॉलेज में पर्याप्त टीचर्स नहीं हैं, तो ये काम जुड़ी हुई यूनिवर्सिटी करेगी. हर EOC इक्विटी कमिटी के जरिए काम करेगा. कमिटी की अध्यक्षता संस्थान का हेड करेगा.

नियमों में ‘इक्विटी स्क्वाड्स’ और ‘इक्विटी एम्बेसडर्स’ भी लाए गए हैं. ये कैंपस की निगरानी करेंगे और संभावित गलतियों की रिपोर्ट करेंगे.

24×7 इक्विटी हेल्पलाइन सभी के लिए होगी. शिकायतें ऑनलाइन, लिखित या हेल्पलाइन से की जा सकती हैं. अगर शिकायत में शुरू से ही अपराध दिखे तो पुलिस को भेजी जाएगी.

शिकायतों के लिए 24×7 हेल्पलाइन और सख्त डेडलाइन तय की गई हैं. शिकायत मिलने के 24 घंटे में कार्रवाई शुरू हो जाएगी. 60 दिनों में जांच पूरी करनी होगी.

जनरल कैटेगरी के छात्र इसे जातिगत भेदभाव से क्यों जोड़ रहे हैं?

ऐसे नियमों के डिजाइन और अमल का ड्यू प्रोसेस, एकेडमिक फ्रीडम और संस्थान की तटस्थता पर गहरा असर पड़ता है.

‘हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इक्विटी प्रमोशन रेगुलेशंस 2026’ के तहत बने नियम सामान्य जाति (General Caste) के लोगों को साथ भेजदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं. ये पहले से ही मान लिया जाता है कि जनरल कास्ट के लोग जाति की वजह से भेदभाव के शिकार कभी नहीं हो सकते.

ये नियम जाति भेदभाव की झूठी शिकायतों पर कोई सजा नहीं देते, जिससे ये बिल्कुल गलत धारणा और बढ़ती है कि SC/ST के किसी व्यक्ति की कोई भी शिकायत सच्ची होती है. सामान्य जाति का कोई व्यक्ति शुरू से ही अपराधी है. इससे ये नियम बेहद सख्त और अन्यायपूर्ण हो जाते हैं.

नया फ्रेमवर्क लोगों की धारणा और अनुपालन को तरजीह देता है. दूसरी ओर सुरक्षा, स्पष्टता और सही प्रक्रिया में बड़ी खामियां छोड़ देता है. इससे एकतरफा कार्रवाई को बढ़ावा मिलता है.

इससे झूठी शिकायतों से करियर बर्बाद होने का खतरा है. कुछ इसे आरक्षण की तरह एकतरफा पॉलिसी बता रहे हैं.

नियमों की सबसे बड़ी कमी ये है कि जानबूझकर झूठी शिकायतों को रोकने का कोई साफ प्रावधान नहीं है.

कॉलेजों को क्या करना होगा?

UGC प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 के लिए 15 जनवरी 2026 को नोटिफिकेशन जारी हो चुका है. यानी ये उसी दिन से लागू है. ऐसे में अब से 90 दिन के अंदर सभी यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूट को कमिटी बनानी होंगी.

इस कमिटी में OBC, SC, ST, महिलाओं और दिव्यांगों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. शिकायत पर 24 घंटे में प्राइमरी कार्रवाई करनी होगी और 15 दिनों में रिपोर्ट देनी होगी.

अब से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के सदस्यों के खिलाफ जाति या जनजाति के आधार पर कोई भी स्पष्ट या निहित अनुचित, भेदभावपूर्ण या पक्षपाती व्यवहार UGC के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस के दायरे में आएगा.

अगर कॉलेज नई गाइडलाइन को न माने तो?

नियमों का उल्लंघन करने पर UGC उसकी मान्यता ही खत्म कर सकता है. कुछ मामलों में फंड भी रोका जा सकता है.

शिकायत करने का तरीका?

UGC के नए नियमों के मुताबिक, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी को अपनी वेबसाइट पर एक लिंक शेयर करना होगा.

शिकायत दर्ज करने के लिए आपको बस कॉलेज की वेबसाइट के ‘Grievance’ या ‘EOC’ सेक्शन में जाना होगा.

आप कॉलेज के ‘समान अवसर केंद्र’ (Equal Opportunity Centre – EOC) को एक ईमेल भी भेज सकते हैं.

अगर आप चाहें तो कॉलेज जाकर सीधे ‘समान अवसर केंद्र’ में अपनी लिखित शिकायत जमा कर सकते हैं.

अगर आप चाहते हैं कि किसी को पता न चले कि शिकायत किसने की है, तो आप अपनी पहचान गोपनीय रख सकते हैं.

शिकायत के बाद क्या होगा?

शिकायत मिलते ही कॉलेज की ‘इक्विटी कमिटी’ को तुरंत एक्टिव होना पड़ेगा. यह कमिटी मामले की जांच करेगी और कॉलेज के हेड को अपनी रिपोर्ट देगी. अगर मामला ज्यादा गंभीर है और कानून का उल्लंघन है, तो कॉलेज को तुरंत पुलिस में FIR दर्ज करानी होगी.

अगर किसी स्टूडेंट पर शिकायत की गई तो क्या एक्शन लिया जाएगा?

UGC के नए नियमों के तहत जातिगत भेदभाव की शिकायत मिलने पर इक्विटी कमिटी की जांच होगी. संस्थान प्रमुख को रिपोर्ट सौंपेगी. आरोपी छात्र पर संस्थागत अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी. यानी पहले चेतावनी दी जाएगी. फिर जुर्माना लगाया जा सकता है. गंभीर मामलों में एक्सपेंशन या रिमूवल(निष्कासन) हो सकता है.

फैसला पसंद न आए तो क्या करें?

अगर आप कॉलेज कमिटी के फैसले से खुश नहीं हैं, तो आपके पास आगे अपील का रास्ता है. आप 30 दिनों के भीतर ‘लोकपाल’ (Ombudsman) के पास अपील कर सकते हैं. लोकपाल एक तय समय के अंदर आपके मामले को दोबारा देखेगा और इंसाफ सुनिश्चित करेगा.

