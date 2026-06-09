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सैनिक नहीं अब ह्यूमनाएड रोबोट लड़ेंगे जंग: ट्रंप ने खेला बड़ा दांव- भारतीय मूल के युवक के हाथों में कमान- Explained

अमेरिका अब ऐसे रोबोट्स पर काम कर रहा है, जो जंग के मैदान में मोर्चा संभालेंगे. इंसानों की तरह दिखने वाले ये रोबोट्स दुश्मन को ढूंढ कर गोलियों से भून देने में माहिर होंगे. इससे सैनिकों की जान बचाने में मदद मिलेगी.

Written by: Arun Kumar
Published: June 9, 2026, 10:15 AM IST
Army Robots
सैनिकों के विकल्प के तौर पर रोबोट्स को किया जा रहा है तैयार @Instagram
  • दुश्मन के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए बनाए जा रहे हैं ह्यूमन रोबोट
  • AI टेक्नोलॉजी से लैस ये रोबोट इंसान सैनिक के तरह होंगे मुस्तैद
  • जरूरत पड़ने पर मशीनगन या राइफल चलाकर गोलीबारी करने में भी होंगे सक्षम
  • रोबोट सैनिक बनाने पर तेजी से काम कर रहे हैं चीन और अमेरिका
  • इन रोबोट के आने से मानव सैनिकों की जान जाने का जोखिम कम होगा
  • सेनाएं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर करेंगी इनका इस्तेमाल

अमेरिका इन दिनों पश्चिम एशिया में ईरान से जंग लड़ रहा है. दोनों देश पिछले 3 महीने से एक-दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हैं. इस जंग में इजरायल भी अमेरिका के साथ उतरा हुआ है. इस लड़ाई में अमेरिका ने अपनी पैदल सेना को मैदान में नहीं उतारा है क्योंकि दुश्मन देश में वह अपने सैनिकों की जान को खतरे में डालना नहीं चाहता. वह अपनी हवाई ताकत और नेवी के जरिए दुश्मन को घेरे हुए है. वियतनाम युद्ध में अमेरिका सेना को हुए जान-माल के भारी नुकसान के बाद वह अपने सैनिकों को जमीन पर उतारना ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन जल्दी ही वह मैदान पर फिर से वापसी कर सकता है.

किसके लिए बनाए जा रहे ह्यूमनाएड रोबोट?

अमेरिका ने इसका तोड़ निकाल लिया है इन दिनों वह ह्यूमनाएड रोबोट (मानव रोबोट) डिवेलप करने पर तेजी से काम कर रहा है. अमेरिका इन मानव रोबोट्स का इस्तेमाल जंग के मैदानों में करना चाहता है, जहां सैनिकों की बजाए ये रोबोट्स हाथों में मशीनगन लिए दुश्मन के इलाके में उतरेंगे. ये दुश्मन को ढूंढ कर उसे मौत के घाट उतारने का काम मुस्तैदी से करते नजर आएंगे.

और पढ़ें: ईरान पर ट्रंप का नया दांव... ‘जीरो यूरेनियम’ की शर्त, बदले में टैरिफ और बैन में राहत की पेशकश

क्या फिल्मो की तरह रियल में लड़ेंगे ये रोबोट?

ऐसे रोबोट्स को आपने अब तक शायद फिल्मों में ही देखा होगा, जो इंसानों से भी बेहतर कई हैरतअंगेज कारनामे करते दिखते हैं. आपने भारतीय सिनेमा की एक फिल्म ‘रोबोट’ या इसके सीक्वल (2.0) जरूर देखी होगी. इसमें रोबोट का किरदार रजनीकांत ने निभाया है और इसमें दिखाया गया है कि अगर इंसान ऐसे रोबोट विकसित कर दे तो टेक्नोलॉजी उसके लिए क्या कुछ काम कर सकती है. बस अमेरिका में तैयार हो रहे ये सैनिक रोबोट्स भी इसी तरह हैं, जिन्हें युद्ध, रक्षा और हथियारों से जुड़े दूसरे कामों के लिए डेवलप किया जा रहा है. अमेरिका के सैन फ्रांन्सिस्को में भारतीय मूल के अमेरिकी संकेत पाठक डेवलप कर रहे हैं.

Robots in US Army

स्टार्पअप कंपनी के साथ मिलकर सैनिक रोबोट बना रहा अमेरिका @इन्फोग्राफ AIकी मदद से

कौन है रोबोट कंपनी का CEO?

अमेरिकी सेना ने फाउंडेशन रोबोटिक्स नाम की स्टार्ट कंपनी के साथ इन रोबोट्स को बनाने का करार किया है. संकेत पाठक इस दो साल पुरानी स्टार्टअप कंपनी फाउंडेशन रोबोटिक्स के सह-संस्थापक और सीईओ हैं. न्यूज वेबसाइट बीबीसी ने सैनिक रोबोट्स पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बीबीसी के रिपोर्टर ने यहां खुद जाकर इन रोबोट्स की कार्यक्षमता को देखा है और इन्हें डेवलप कर रहे संकेत पाठक से विस्तार से बातचीत की है.

US आर्मी के लिए कौन सी कंपनी बना रही है लड़ाकू रोबोट?

सैनिक रोबोट बनाने वाली इस कंपनी ने अपने इस ह्यूमनाएड रोबोट को फैंटम MK-1 और फैंटम MK-2 नाम दिया है. फैंटम MK-1 कंपनी की पहली पीढ़ी का मॉडल है, जो एक सैनिक की असली परीक्षाओं के लिए तैयार नहीं है लेकिन फैंटम MK-2 पहले की तुलना में कई मामलों में अपग्रेड किया गया है.

क्या सैनिक वाले सारे काम कर लेगा ये रोबोट?

फैंटम MK-2 में एक बड़ी बैटरी लगाई गई है, जिसके दम पर यह 6 घंटे तक काम कर सकते हैं. अगर यह जमीन पर गिर जाए तो खुद को दोबारा खड़ा कर मोर्चे पर जुट सकता है. संकेत ने बीबीसी को बताया कि इस क्षेत्र में चीन तेजी से काम कर रहा है. ऐसे में अमेरिकी भी पीछे क्यों रहे. उन्होंने बताया कि आने वाले दौर में जैसे हवा में मोर्चा संभालने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है. वैसे ही आने वाले दौर में AI तकनीक से लैस ह्यूमनॉइड रोबोट्स की एक फौज तैयार होगी. संकेत मानते हैं कि इन ह्यूमनॉइड रोबोट सैनिकों का एक बेड़ा संघर्ष को रोकने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं.

क्या सैनिक रोबोट की शुरू हो चुकी है टेस्टिंग?

इस स्टार्टअप कंपनी का यह आइडिया इतना दमदार है कि अमेरिकी मिलिट्री ने इस टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए 24 मिलियन डॉलर यानी करीब 229 करोड़ रुपये का करार किया है. इनके दो रोबोट्स सैनिक इन दिनों यूक्रेन युद्ध में अपनी भूमिका निभाने के लिए भी उतर गए हैं, जिन पर यूक्रेन की सेना टेस्ट कर रही है.

क्या किसी युद्ध में अब तक हुआ है रोबोट का इस्तेमाल?

यूक्रेनी सेना इन रोबोट्स से गोलीबारी का टेस्ट भी करेगी कि वे कितनी सटीकता के साथ दुश्मन पर कितने कारगर हमले करने में सक्षम हैं या नहीं. इसके अलावा अमेरिकी सेना में भी इस पायलट प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है. अमेरिकी सेना इनसे फिलहाल गोलीबारी के टेस्ट नहीं कर रही है लेकिन वह सेना से जुड़े दूसरे कामों में इन्हें परख रही है.

इस कंपनी से डोनाल्ड ट्रंप का क्या है नाता?

इस स्टार्टअप कंपनी ने इस साल की शुरुआत में दुनिया का ध्यान तब और तेजी से अपनी ओर तब खींचा, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप इस आइडिया पर फिदा हो गए. उन्हें रोबोट सैनिकों का आइडिया इतना शानदार लगा कि वे इस कंपनी में इन्वेस्टर और सलाहकार बन गए हैं. दुनिया जितनी तेजी से रोबोट्स की टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है उससे यह कहा जा सकता है कि अब जल्दी ही ये रोबोट्स सैन्य मोर्चों पर दिखाई देंगे.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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