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Iea Issued Warnings About The Most Severe Disruption Strait Of Hormuz Fuel Crisis

दुनिया में आने वाली है तेल की सबसे बड़ी कंगाली, इस एजेंसी ने होर्मुज को लेकर जारी किया रेड जोन अलर्ट, जानिए कितना तैयार है भारत?

होर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से और अरब सागर से जोड़ता है. इसके उत्तर में ईरान सटा हुआ है. इसके दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE पड़ता है. इसके आसपास सभी तेल उत्पादक देश हैं. लेकिन, ईरान का कंट्रोल ज्यादा है.

दुनिया के करीब 20% समुद्री तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई होर्मुज स्ट्रेट से गुजरती है. (AI जेनरेटेड)

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है. दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में शामिल होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को लेकर अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA ने रेड जोन चेतावनी जारी की है. IEA का कहना है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे, तो जुलाई-अगस्त तक दुनिया गंभीर तेल संकट में पहुंच सकती है.

28 फरवरी को शुरू हुए अमेरिका-ईरान युद्ध के दौरान ईरान और उसके समर्थित इराकी गुटों ने खाड़ी क्षेत्र में हजारों ड्रोन और मिसाइलें दागी थीं. इससे कई लोगों की मौत हुई थी. पोर्ट और एनर्जी फैसिलिटी को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा था. इसके बाद ही ईरान ने होर्मुज को दुनिया का सबसे बड़ा चोक प्वॉइंट बना दिया.

इस बीच सऊदी अरब, UAE और कतर के नेताओं ने ट्रंप से अलग-अलग बातचीत में कहा कि ईरान के खिलाफ नया सैन्य अभियान अमेरिका के पुराने मकसदों को हासिल नहीं कर पाएगा. उल्टा इससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में फिर से तनाव, फ्यूल का संकट और आर्थिक खतरा बढ़ सकता है.

क्यों बढ़ा है खतरा?

CNBC आवाज की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बाद होर्मुज में जहाजों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि होर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों की संख्या काफी घट गई है. कुछ जगहों पर जहाजों को चेतावनी के मैसेज तक भेजे गए हैं.

पूरे मामले पर चिंता जाहिर करते हुए IEA प्रमुख फातिह बिरोल कहते हैं, “शुरुआत में दुनिया के पास अतिरिक्त तेल भंडार था, लेकिन अब स्टॉक तेजी से घट रहे हैं.” एजेंसी ने पहले ही 400 मिलियन बैरल तेल रिजर्व रिलीज किया है, जिसे इतिहास का सबसे बड़ा इमरजेंसी रिलीज बताया जा रहा है.

200 डॉलर प्रति बैरल के पार जा सकता है तेल का दाम

इस बीच ग्लोबल एनर्जी रिसर्च फर्म वुड मैकेन्जी ने तेल संकट को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है. मैकेन्जी ने कहा है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला गया, तो क्रूड ऑयल के दाम 200 डॉलर प्रति बैरल के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच जाएगा. रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, डीजल और जेट फ्यूल का दाम 300 डॉलर प्रति बैरल के पार तक जा सकता है. तेल और गैस के अहम गलियारे के बंद रहने से पूरी दुनिया मंदी के कगार पर पहुंच सकती है. रिसर्च फर्म ने चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज बंद रहा तो पूरी दुनिया मंदी के कगार पर पहुंच जाएगी.

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दुनिया की सबसे बड़ी सप्लाई रुकावट?

कई रिपोर्ट्स में इस संकट को दुनिया के तेल बाजार के इतिहास की सबसे बड़ी सप्लाई रुकावट कहा जा रहा है. लगभग 18 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल और पेट्रोलियम उत्पाद प्रभावित होने की आशंका जताई गई है. इसका असर सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है. गैस, फर्टिलाइजर्स, शिपिंग और एविएशन सेक्टर भी प्रभावित हो सकते हैं. यूरोप में गैस की कीमतें पहले ही तेजी से बढ़ चुकी हैं.

क्या विकल्प तलाश रही हैं सरकारें?

तेल संकट को देखते हुए कई देश अपने रणनीतिक तेल भंडार खोल रहे हैं। जापान जैसे देशों ने इमरजेंसी स्टॉक इस्तेमाल करने की तैयारी शुरू कर दी है. सऊदी अरब वैकल्पिक समुद्री रास्तों से तेल भेजने की कोशिश कर रहा है. भारत भी वैकल्पिक सप्लाई चैन और अतिरिक्त भंडारण क्षमता पर काम कर रहा है. रूस के बाद अब भारत वेनेजुएला से भी तेल खरीदने लगा है.

क्या ऑयल शॉक की तरफ बढ़ रही दुनिया?

अगर यह संकट लंबे समय तक जारी रहा, तो दुनिया को महंगाई, मंदी और ऊर्जा संकट के तिहरे झटके का सामना करना पड़ सकता है. खासकर एशियाई देशों के लिए स्थिति ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि वे मिडिल ईस्ट के तेल पर काफी निर्भर हैं. ऐसे में अगर यह समुद्री रास्ता पूरी तरह ठप हुआ, तो सिर्फ तेल बाजार ही नहीं, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा.

इस संकट से निपटने के लिए कितना तैयार है भारत?

भारत इस समय फ्यूल क्राइसिस से बचने के लिए पहले से ज्यादा तैयार जरूर है, लेकिन इसे पूरी तरह सुरक्षित नहीं कहा जा सकता. खासकर होर्मुज संकट जैसे हालात में भारत की सबसे बड़ी चुनौती उसकी आयात पर निर्भरता है. भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है. लेकिन, भारत ने फ्यूल क्राइसिस से बचने के लिए स्ट्रैटजिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) बना रखा है. इसके तहत भारत ने जमीन के नीचे विशाल तेल भंडार बनाए हुए हैं, जहां इमरजेंसी के लिए करोड़ों बैरल कच्चा तेल स्टोर रहता है. एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, अभी भारत के पास करीब 53 लाख मीट्रिक टन रणनीतिक तेल भंडार है.

भारत ने तेल खरीदने की रणनीति भी बदली

पहले भारत काफी हद तक तेल के लिए मिडिल ईस्ट के देशों पर निर्भर था अब रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदा जा रहा है. वेनेजुएला से भी सप्लाई ली जा रही है. अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से भी सप्लाई बढ़ाई गई है. भारत अब 40 से ज्यादा देशों से ऊर्जा आयात करता है. यही डायवर्सिफिकेशन भारत की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है.

होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूली का सिस्टम ला रहा ईरान

इस बीच ईरान और ओमान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर फीस वसूली के सिस्टम को लेकर बातचीत कर रहे हैं. ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की नई बनाई गई पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी (PGSA) ने कहा कि उसने होर्मुज स्ट्रेट के ‘मैनेजमेंट सुपरविजन एरिया’ की सीमा तय कर दी है. अथॉरिटी के मुताबिक, यहां से गुजरने के लिए परमिट जरूरी होगा.

हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सीधे टोल लगाने के बजाय सर्विस फीस मॉडल पर काम कर रहा है. इसमें जहाजों से ट्रांजिट फीस, पर्यावरण शुल्क और अन्य सेवाओं के नाम पर रकम ली जा सकती है.

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