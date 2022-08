Where Was Mahatma Gandhi on 15 August, 1947 (Independence Day) : पंडित जवाहरलाल नेहरू 14-15 अगस्त, 1947 की दरमियानी रात जब आजाद भारत में अपना पहला भाषण दे रहे थे, तब उस खास समय पर महात्मा गांधी कहां थे? ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले गांधीजी ने तब किसी भी समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया था.Also Read - Azadi Ka Amrit Mahotsav: इन महिला वीरांगनाओं ने अंग्रेजों के छुड़ा दिए थे छक्के, स्टोरी पढ़ आप भी करेंगे गर्व

उनके शब्द थे, 'मैं 15 अगस्त पर खुश नहीं हो सकता. मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता. मगर इसके साथ ही मैं ये नहीं कहूंगा कि आप भी खुशी ना मनाएं. दुर्भाग्य से आज हमें जिस तरह आजादी मिली है, उसमें भारत-पाकिस्तान के बीच भविष्य के संघर्ष के बीज भी हैं. इसलिए हम दिए कैसे जला सकते हैं? मेरे लिए आजादी की घोषणा की तुलना में हिंदू-मुस्लिमों के बीच शांति अधिक महत्वपूर्ण है.'

फिर 15 अगस्त को कहां थे महात्मा गांधी ?

ऐतिहासिक दस्तावेजों में दावा किया गया है उस समय गांधीजी पूरे बंगाल में शांति लाने के लिए कलकत्ता में थे, पिछले (तब) एक साल से अधिक समय से हिंदू और मुसलमानों में संघर्ष चल रहा था. दस्तावेजों के मुताबिक गांधीजी नौखली (अब बांग्लादेश में है) जाने की योजना के साथ 9 अगस्त, 1947 को कलकत्ता पहुंचे थे. यहां वो मुस्लिम बहुल बस्ती में स्थित हैदरी मंजिल में ठहरे और बंगाल में शांति लाने के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी. उन्होंने 13 अगस्त से लोगों के बीच शांति के प्रयास शुरू किए.

दस्तावेजों के मुताबिक महात्मा गांधी को बताया गया कि अगर वो कलकत्ता और पूरे बंगाल में शांति ला सकते हैं तो विभाजन रेखा के उस पूरा बंगाल सामान्यता और सद्भाव में लौट आएगा. आजादी से कुछ सप्ताह पहले उनका बिहार और फिर बंगाल जाने का भी कार्यक्रम था.

आजादी में महात्मा गांधी का योगदान

‘राष्ट्रपिता’ महात्मा गांधी ने भारत की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया. उन्होंने बिना हथियार उठाए और अहिंसा का रास्ता चुनकर अंग्रेजों को हरा दिया. आजादी की मुश्किल लड़ाई में महात्मा गांधी जेल भी गए. अंग्रेजों ने तरह-तरह से उन्हें डराने की कोशिश भी की मगर वो डटे रहे.

लाल किले पर नहीं फहराया गया था तिरंगा

ये बात बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि देश की आजादी 15 अगस्त, 1947 को लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा नहीं फहराया गया था. देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने 16 अगस्त, 1947 को लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया था.