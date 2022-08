Independence Day 2022: अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthaman) का नाम सुनते ही सबसे पहले उनकी शानदार मूंछें ही याद आती हैं. साथ ही याद आती है, उनकी पाकिस्तानी F16 विमान के साथ वो डॉग फाइट, जिसमें उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और वह एलओसी (LoC) के दूसरी तरफ जा गिरे. पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर (PoK) में गिरने के बावजूद अभिनंदन ने जबदरस्त वीरता का परिचय दिया. इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनके साथ मारपीट की और पाकिस्तानी आर्मी के हवाले कर दिया. अभिनंदन की वीरता की असली कहानी और पाकिस्तानी जनरल बाजवा (General Qmar Javed Bajwa) के पैर कांपने की कहानी यहीं से शुरू होती है.Also Read - Video: ग्वालियर में 1111 मीटर लंबे ध्वज के साथ निकाली गई तिरंगा यात्रा, 1500 स्कूली बच्चे हुए शामिल, देखें वीडियो

सबसे पहले उस दिन का घटनाक्रम

अभिनंदन वर्धमान का विमान 27 फरवरी 2019 को पीओके में गिरा, लेकिन इसकी पटकथा इससे कई दिन पहले 14 फरवरी 2019 को लिखी जा चुकी थी. दरअसल 14 फरवरी को पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवानों की बस पर घात लगाकर आतंकवादियों ने उनपर हमला (Pulwama Terror Attack) किया और इस आतंकी हमले में देश ने 40 वीर जवानों को खो दिया. आतंकवादियों की इस कार्रवाई के बाद देशभर में बदले की ज्वाला भड़क रही थी. ज्यादातर लोगों का मानना था कि भारत को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड पर हमला कर देना चाहिए. इस बीच भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) ने 26 फरवरी की रात खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में 3 जगह एयरस्ट्राइक किया. इस एयरस्ट्राइक में वायुसेना ने मिराज जहाजों का इस्तेमाल किया और इजराइल में बनी स्पाइस 2000 बम को आतंकी ठिकानों पर दागा गया. यह बम किसी छत में गढ़ा करके अंदर जाने के बाद फटता है, ताकि दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो.

बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर हमले और आतंकियों के मारे जाने से पाकिस्तान (Pakistan) तिलमिला गया और अगले ही दिन सुबह यानी 27 फरवरी को उसने अपने F16 विमानों को भारत पर हमले के लिए भेज दिया. भारतीय वायुसेना ने जैसे ही इस खतरे को भांपा तो तुरंत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी विमानों को भारतीय हवाई सीमा से बाहर खदेड़ दिया. अभिनंदन वर्धमान ने मिग-21 बायसन में उड़ान भरी और पाकिस्तानी F16 विमान के साथ लंबी डॉगफाइट चली. आखिर उन्होंने पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को मार गिराया. लेकिन इसी बीच उनके विमान पर पाकिस्तान ने मिसाइल से हमला किया. मिसाइल अभिनंदन के विमान से जा टकराई, लेकिन इससे पहले ही वह विमान से इजेक्ट हो गए और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जा गिरे. इसके बाद की कहानी तो अभिनंदन की वीरता की दास्तां है.

विंग कमांडर थे अभिनंदन

उस समय अभिनंदन वर्धमान भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर के पद पर थे. यह पद थल सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद के बराबर होता है. 27 फरवरी को विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान के कब्जे में थे. लेकिन पाकिस्तानी सेना भारत के इस वीर सपूत को सिर्फ दो दिन तक ही अपने कब्जे में रख पाई. इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने अभिनंदन के सकुशल होने का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें वह कॉफी पीते हुए पाकिस्तानी जांचकर्ताओं के प्रश्नों के जवाब दे रहे थे. हालांकि, इस दौरान भारतीय रणनीति को लेकर जब भी उनसे प्रश्न पूछा गया तो अभिनंदन ने ‘I am not supposed to tell that‘ मैं ये नहीं बता सकता कहा.

1 मार्च 2019 को भारत लौटे अभिनंदन

अभिनंदन के पाकिस्तानी कब्जे में होने पर एक बार फिर भारत में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की बात उठने लगी. सरकार पर जनता का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था. पाकिस्तान भी इस स्थिति को अच्छे से समझता था. यही कारण है कि उसने अभिनंदन के सकुशल होने का वीडियो पहले जारी किया, ताकि भारत की तरफ से कोई कार्रवाई न हो. आखिर पाकिस्तान ने 1 मार्च 2019 को वाघा-अटारी बॉर्डर के जरिए अभिनंदन को सकुशल भारत पहुंचा दिया. अभिनंदन के वापस आने की लाइव फीड पूरे देश ने टीवी पर देखी और हर तरफ खुशी की लहर थी. हर कोई अभिनंदन की वीरता और उनकी शानदार मूंछों की बातें कर रहा था.

और कांपने लगे जनरल बाजवा के पांव

पाकिस्तान के एक विपक्षी नेता ने कहा, एक मीटिंग के दौरान पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा के पांव कांप रहे थे और उन्हें फरवरी के महीने में पसीना आ रहा था. उन्हें डर था कि अगर विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को रिहा नहीं किया गया तो भारत एक बार फिर रात के 9 बजे पाकिस्तान पर हमला बोल देगा. अपने इस बयान के जरिए पाकिस्तान में विपक्ष के नेता ने बताया कि अभिनंदन के पाकिस्तान में होने पर कैसे वहां खलबली मच गई थी, क्योंकि 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना पहले ही तीन जगहों पर एयरस्ट्राइक करके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूत कर चुकी थी.

दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग – नवाज (PML-N) के नेता सरदार अयाज सादिक ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल दुनिया से बात करते हुए यह खुलासा किया था. उन्होंने इससे पहले पाकिस्तानी संसद में भी यह बात कही थी कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक महत्वपूर्ण बैठक में कहा था कि अगर अभिनंदन वर्धमान को नहीं छोड़ा गया तो भारत रात को 9 बजे हमला कर देगा, खुदा के लिए हमें उसे छोड़ देना चाहिए. हालांकि, सादिक ने उस मीटिंग का तारीख का जिक्र नहीं किया.

वीर योद्धा को वीर चक्र

27 फरवरी 2019 को हवा में डॉगफाइट के दौरान पाकिस्तानी F16 विमान को मार गिराने वाले अभिनंदन वर्धमान को भारत सरकार ने 15 अगस्त 2019 को वीर चक्र से नवाजा. यह परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद देश का तीसरा सर्वोच्च सेना मेडल है. यही नहीं नवंबर 2021 में उन्हें प्रमोशन देकर ग्रुप कैप्टन बनाया गया है. ज्ञात हो कि ग्रुप कैप्टन का पद थल सेना के कर्नल के पद के समानांतर होता है.