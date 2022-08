Independence Day 2022: स्वतंत्रता दिवस (Swatantrata Diwas) को लेकर देशभर में तैयारियां जोरों पर हैं. इस साल का स्वतंत्रता दिवस खास है, क्योंकि देश की आजादी का यह 75वां साल है. इस मौके पर ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ (Azadi Ka Amrit Mahotsav) के तहत देशभर में कई तरह के आयोजन किये जाने हैं. सरकार ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान भी चलाया है. ‘हर घर तिरंगा अभियान’ (Har Ghar Tiranga Campaign) के लिए नियमों में भी बदलाव किये गए. बदलाव के बाद अब आप 13 से 15 अगस्त तक अपने घर में दिन या रात कभी भी तिरंगा फहरा सकेंगे. आजादी की सालगिरह के मौके पर कई पुराने किस्से भी सुनने को मिलते हैं. लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के लिए 15 अगस्त के दिन को ही क्यों चुना गया? आइये जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है..Also Read - Azadi Ka Amrit Mahotsav: भारत की वे दो महिलाएं जिन्होंने हासिल किया बड़ा मुकाम, राष्ट्रपति बन रच दिया इतिहास

(15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना गया?) Why August 15 Was Chosen As India’s Independence Day

देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू (First Prime Minister Of India) ने 15 अगस्त, 1947 को दिल्ली में लालकिले के लाहौरी गेट के ऊपर तिरंगा फहराया था. इसके बाद ये यह एक परंपरा है जिसका पालन हर साल प्रधानमंत्रियों द्वारा किया जाता है. झंडा फहराने के साथ-साथ लालकिले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन (Address To The Nation) भी होता है. तिरंगा झंडा यह दर्शाता है कि हम अब एक स्वतंत्र भारत में रहते हैं. आइए जानते हैं कि 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना गया? Also Read - स्‍मृति मंधाना ने रचा इतिहास, जड़ा भारतीय महिला क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक

स्वतंत्रता आंदोलन (Freedom Movement) के दौरान कई वर्षों और महीनों के संघर्ष, कठिनाई और अहिंसा अभियानों के बाद ब्रिटिश संसद ने आखिरकार लॉर्ड माउंटबेटन (Lord Mountbatten) को 30 जून, 1948 तक सत्ता हस्तांतरित करने का जनादेश दिया. हालांकि माउंटबेटन ने इसे संशोधित कर 15 अगस्त 1947 को सत्ता सौंपने की तारीख निर्धारित कर दी. 15 अगस्‍त 1947 ही वह भाग्‍यशाली दिन था जब भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्‍वतंत्र घोषित किया गया और नियंत्रण की बागडोर देश के नेताओं को सौंप दी गई. Also Read - Independence Day: स्वदेशी युद्धपोत IAC विक्रांत पर सवार हुए सुपरस्टार Mohanlal, बताया इंजीनियरिंग का चमत्कार

स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी (Independent India’s First Indian Governor General C Rajagopalachari) ने कहा कि दिन को दिन को इसलिए बदला गया, क्योंकि माउंटबेटन यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उस दिन कोई रक्तपात, दंगा या हिंसा ने हो… गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने कहा कि अगर लॉर्ड माउंटबेटन ने 1948 तक इंतजार किया होता, तो सत्ता को स्थानांतरित करने के लिए नहीं छोड़ा जाता. इसलिए माउंटबेटन ने तारीख को अगस्त 1947 में स्थानांतरित कर दिया.

माउंटबेटन द्वारा दी गई समीक्षा के ठीक बाद 4 जुलाई, 1947 को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स (British Parliament’s House Of Commons) में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था. 18 जुलाई 1947 को, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को शाही स्वीकृति दी गई और यह लागू हो गया और इसने भारत में ब्रिटिश शासन (British Rule) का अंत किया.

फ्रीडम एट मिडनाइट (Freedom at Midnight) में लॉर्ड माउंटबेटन के हवाले से बताया गया कि उन्होंने भारत के स्वतंत्रता दिवस की तारीख के रूप में 15 अगस्त को ही क्यों चुना? किताब के अनुसार माउंटबेटन कहते हैं, ‘मैंने जो तारीख चुनी वो अचानक थी. मैंने यह तारीख एक सवाल के जवाब में चुना. मैं यह बताना चाहता था कि सबकुछ मेरे हाथ में है. उन्होंने जब मुझसे पूछा कि क्या मैंने कोई तारीख तय की है? तो मैं जानता था कि ये जल्दी होना चाहिए. मैंने तब तक कोई तारीख नहीं सोची थी, लेकिन मान रहा था कि ये अगस्त या सितंबर का महीना हो सकता है. इसके बाद मैंने 15 अगस्त कहा. क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के आत्मसमर्पण करने की ये दूसरी बरसी थी.’ इसके बाद ही भारत की आजादी के बिल में 15 अगस्त की तारीख तय की गई.