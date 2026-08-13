Independence Day 2026: 1947 के रेडियो से 2026 के AI तक! 79 साल में ऐसे बदल गई भारत की Technology, देखकर रह जाएंगे हैरान

Independence Day 2026: 15 अगस्त 2026 को भारत अपनी स्वतंत्रता का पर्व मना रहा है. बीते 79 वर्षों में देश ने न केवल अपनी संप्रभुता को मजबूत किया है, बल्कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्रांति भी देखी है.

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Technology Revolution

15 अगस्त 2026 को भारत मनाएगा अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस.

इन 79 सालों में हमने तकनीक के स्वरूप को बदलते देखा है.

टेलीग्राम से शुरू हुआ दौर आज AI तक पहुंच गया है.

यहां देखें भारत की 79 साल की Technology Journey.

Independence Day 2026: 1947 के टेलीग्राम और सुई के दौर से लेकर 2026 की AI और सेमीकंडक्टर क्रांति तक- भारत की आजादी की कहानी सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि एक अद्भुत तकनीकी महाकाव्य भी है. 15 अगस्त 2026 को जब हम अपनी आजादी का पर्व मना रहे हैं तब पीछे मुड़कर देखने पर तकनीक का एक अभूतपूर्व परिवर्तन नजर आता है. इन 79 सालों में भारत ने सुई से लेकर उपग्रह, सुपरकंप्यूटर और स्वदेशी AI मॉडल्स तक का सफर तय किया है. चंद्रयान और डिजिटल इंडिया से लेकर जनधन-आधार-मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी तक, तकनीक ने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को गति दी है, बल्कि आम नागरिक के दैनिक जीवन को भी पूरी तरह से बदलकर रख दिया है.

1947 में जब भारत को आजादी मिली, तब हमारे लिए तकनीक केवल रेडियो, टेलीफोन और कुछ गिने-चुने औद्योगिक उपकरणों तक सीमित था. आज वही भारत Smartphone, 5G, UPI, डिजिटल सेवाओं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के दौर में पहुंच चुका है. करीब आठ दशकों में भारत ने तकनीक की दुनिया में लंबा सफर तय किया है. आइए जानते हैं कि 1947 से 2026 तक भारत की Technology कैसे बदलती गई.

1947-1960: सिर्फ रेडियो था Information का सबसे बड़ा साधन

आजादी के समय भारत में संचार के साधन बेहद सीमित थे. उस समय रेडियो लोगों तक समाचार और मनोरंजन पहुंचाने का प्रमुख माध्यम था. टेलीफोन की सुविधा भी आम लोगों की पहुंच से काफी दूर थी. उस दौर में तकनीकी विकास का बड़ा फोकस देश को आत्मनिर्भर बनाने, बिजली, उद्योग, कृषि और वैज्ञानिक संस्थानों को मजबूत करने पर था. यानी भारत की टेक्नोलॉजी यात्रा की शुरुआत consumer gadgets से ज्यादा nation-building technology से हुई.

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1960-1980: टेलीविजन, अंतरिक्ष और कंप्यूटर की दस्तक

1960 और 70 के दशक में टेलीविजन भारत के घरों तक पहुंचना शुरू हुआ. दूरदर्शन ने देश के अलग-अलग हिस्सों को सूचना और मनोरंजन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसी दौर में भारत ने अंतरिक्ष और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भी अपनी नींव मजबूत की. कंप्यूटर तकनीक धीरे-धीरे संस्थानों और बड़े संगठनों तक पहुंचने लगी. जिस तकनीक को कभी केवल वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की चीज माना जाता था, वह धीरे-धीरे आम जिंदगी का हिस्सा बनने की दिशा में बढ़ रही थी.

1980-1990: कंप्यूटर और Telecom Revolution

1980 के दशक में कंप्यूटर ने भारतीय कार्यालयों में जगह बनानी शुरू की. इसके साथ ही दूरसंचार क्षेत्र में भी बदलाव दिखाई देने लगा. हालांकि कंप्यूटर उस समय आज के Smartphone की तरह हर व्यक्ति की जेब में नहीं था, लेकिन इस दौर ने भारत के IT सेक्टर के लिए मजबूत आधार तैयार किया. यही वह समय था जब भारत धीरे-धीरे यह समझने लगा कि आने वाले समय में Information Technology देश की अर्थव्यवस्था को बदल सकती है.

1990-2000: Liberalization के बाद खुला Technology का नया दरवाजा

1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आया. विदेशी कंपनियों और नई तकनीकों के लिए रास्ते खुले और Telecom तथा IT सेक्टर में तेजी आने लगी. मोबाइल फोन भारत में दिखाई देने लगे, हालांकि शुरुआती दौर में वे बेहद महंगे थे. Internet भी धीरे-धीरे देश में प्रवेश कर रहा था. उस समय Internet की स्पीड आज की तुलना में बेहद कम थी, लेकिन इसी ने भारत को आने वाली Digital Revolution के लिए तैयार किया.

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2000-2010: Internet और Mobile ने बदली जिंदगी

नई सदी में Internet तेजी से फैलने लगा. Cyber Cafe, Email, Online Banking और Search Engines आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनने लगे. फिर मोबाइल फोन ने Communication की पूरी तस्वीर बदल दी. पहले जहां किसी से बात करने के लिए Landline का इंतजार करना पड़ता था, वहीं मोबाइल ने लोगों को कहीं से भी संपर्क करने की आजादी दी. इसके बाद Smartphones का दौर शुरू हुआ और मोबाइल सिर्फ कॉल करने का उपकरण न रहकर Camera, Computer, Entertainment Device और Internet की पूरी दुनिया बन गया.

2010-2020: Smartphone से Digital India तक

2010 के बाद भारत में Smartphone और Mobile Internet की पहुंच तेजी से बढ़ी. Social Media, Online Shopping, Digital Banking और App Economy ने रोजमर्रा की जिंदगी को बदल दिया. Digital India जैसे कार्यक्रमों ने डिजिटल सेवाओं और नागरिकों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर दिया। डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवाओं और कारोबार सहित कई क्षेत्रों में बढ़ा. इसी दौर में भारत की Digital Public Infrastructure ने भी नई पहचान बनाई. आज मोबाइल के जरिए कई ऐसी सेवाएं हासिल की जा सकती हैं, जिनके लिए पहले सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे.

2020-2024: UPI, 5G और Digital Lifestyle

2020 के दशक में Digital Technology भारत की रोजमर्रा की जिंदगी का लगभग अभिन्न हिस्सा बन गई. Smartphone से Payment करना, Online Classes लेना, Work From Home करना, Video Calling और OTT पर मनोरंजन देखना सामान्य हो गया. 5G के आगमन ने High-Speed Connectivity के नए अवसर खोले. Artificial Intelligence, Cloud Computing, Internet of Things और Automation जैसे क्षेत्रों पर भी तेजी से काम होने लगा.

अब Technology सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही. मोबाइल Internet और डिजिटल सेवाओं ने छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक भी अपनी पहुंच बनाई. 2025 के सरकारी संबोधन के अनुसार, लगभग सभी गांवों में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध थी और डिजिटल भुगतान का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ था.

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2024-2026: अब आया AI का दौर

अगर 2000 के दशक को Internet Revolution और 2010 के दशक को Smartphone Revolution कहा जाए, तो 2020 के दशक को AI Revolution का दौर कहा जा सकता है. आज AI Content Writing, Translation, Image Generation, Voice Technology, Data Analysis, Education, Healthcare, Agriculture और Business जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल हो रहा है. भारत सरकार ने भी AI को लेकर IndiaAI Mission शुरू किया है, जिसका उद्देश्य AI computing, datasets, indigenous AI capabilities, talent, startups और responsible AI ecosystem को बढ़ावा देना है. India.gov.in पर दी गई जानकारी के अनुसार 2026 में IndiaAI के तहत 10,000 से अधिक GPUs की क्षमता वाला AI computing ecosystem विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है.

यानी आज भारत में तकनीक का मतलब सिर्फ Smartphone या Internet नहीं रह गया है. अब सवाल यह है कि AI का इस्तेमाल करके हम अगली पीढ़ी की समस्याओं को कितनी तेजी और बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं.

1947 से 2026: Technology ने बदला सिर्फ Gadget नहीं, पूरा जीवन

अगर इस पूरे सफर को देखें तो बदलाव सिर्फ उपकरणों में नहीं आया. लोगों के काम करने, पढ़ने, खरीदारी करने, पैसे भेजने, यात्रा करने और एक-दूसरे से जुड़ने के तरीके तक बदल गए. एक समय था जब घर में रेडियो होना आधुनिकता की निशानी माना जाता था. फिर टेलीविजन आया, उसके बाद कंप्यूटर, Internet और मोबाइल फोन. आज एक Smartphone में कैमरा, बैंक, टीवी, अखबार, किताबें, GPS और हजारों ऐप्स मौजूद हैं—और AI इन सभी क्षमताओं को और ज्यादा स्मार्ट बना रहा है.

India.gov.in के अनुसार भारत की Technology Journey अभी खत्म नहीं हुई है. 2026 में AI, Robotics, Quantum Computing, Semiconductors, 5G/6G और Advanced Automation जैसे क्षेत्र अगली बड़ी छलांग के संकेत दे रहे हैं. IndiaAI Mission का लक्ष्य भी देश में AI innovation और जिम्मेदार AI adoption का मजबूत ecosystem तैयार करना है. रेडियो से शुरू हुआ यह सफर अब Artificial Intelligence तक पहुंच चुका है. आने वाले वर्षों में Technology भारत की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार और रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरह बदलेगी, यह कहानी अभी लिखी जानी बाकी है.

सवाल 1: इस हम कौन-सा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं 79वां या 80वां?

जवाब: 15 अगस्त 2025 को भारत को आजाद हुए 79 साल पूरे हो जाएंगे और 80वां साल शुरू होगा. यानी हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं.

सवाल 2: भारत में स्मार्टफोन का युग कब शुरू हुआ?

जवाब: साल 2010 के बाद भारत में तेजी से स्मार्टफोन युग की शुरुआत हुई और मोबाइल इंटरनेट भी तभी छाया.

सवाल 3: Digital Technology ने लोगों की जिंदगी में कब बनाई जगह?

जवाब: साल 2020 में Digital Technology लोगों की जिंदगी का अभिन्न अंग बन गया है और आज हम काफी हद तक इस प निर्भर हैं.

सवाल 4: तकनीकी दुनिया में अभी कौन-सा दौर चल रहा है?

जवाब: साल 2024 में एआई तकनीक आई और आज AI Revolution का दौर चल रहा है.